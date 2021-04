Herminia Fajardo: “El periodismo y el feminismo han sido las dos batallas de mi vida”

La trayectoria de referencia de Herminia Fajardo Feo (Arrecife, Lanzarote, 1946) en los ámbitos del periodismo y el movimiento feminista en Canarias recibió ayer el homenaje de Vivas, Asociación de Mujeres Canarias de la Comunicación, que la distinguió como Socia de Honor en el marco del tercer aniversario del colectivo. Fajardo, una de las primeras mujeres en ejercer el periodismo en el Archipiélago y feminista histórica en la defensa de los derechos humanos y la igualdad en las islas, recogió su diploma ayer en el Castillo de Mata de manos de sus compañeras de profesión.

“No salgo de mi asombro y mi sorpresa”, manifestó Fajardo, “aunque llevo bastante tiempo retirada, que las compañeras se acuerden de una me emociona, sobre todo, porque este reconocimiento viene de parte de periodistas feministas, que han sido las dos batallas de mi vida”.

En esta línea, la periodista resaltó durante el acto que “estoy encantada de ver a tantas mujeres empoderadas juntas, luchando por un mundo más igualitario, y aprovecho para animarlas a que no decaigan, o más bien, exigirles que no decaigan, porque ya hemos conseguido mucho y hay que llegar hasta arriba, porque el camino a andar es interminable”.

A este respecto, señaló que “es fundamental no bajar la guardia, ni un solo momento, y no recrearse nunca en lo conseguido”. “Yo misma me comprometo aquí a seguir empujando”, añadió.

Además, Fajardo también dedicó unas palabras a su compañera de homenaje, la activista feminista Amelia Tiganus: “Para mí es un honor compartir este espacio con esta mujer tan valiente que es Amelia”, declaró, y recordó que “la abolición de la prostitución es una batalla en la que también tenemos que estar las periodistas”.