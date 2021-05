Que Canarias cuenta con playas espectaculares y únicas es bien sabido por todo el mundo, pero nunca está de más presumir de ello. Es muy frecuente que alguna se 'cuele' en las prestigiosas listas de turismo. Como cada año por estas fechas, la plataforma TripAdvisor otorga sus famosos Travellers' Choice Best of the Best, unos galardones que reconocen "lo mejor de lo mejor" en alojamientos, atracciones, restaurantes, playas o destinos por su servicio y calidad, tal y como explican en la web oficial de la compañía.

En la novena edición de los Best of the Best, los premios que reconocen rincones de todo el planeta, la australiana Whitehaven, en la isla de Whitsunday, se ha hecho con el premio a la mejor playa del mundo. Ha relegado a la tercera posición a la brasileña de Baia do Sancho, del archipiélago Fernando de Noronha, nº 1 del año pasado.

La Playa de Cofete, en Fuerteventura, que ocupa el puesto 11 de las mejores playas del mundo. También ocupa el segundo puesto de las mejores playas de Europa. Para los viajeros de TripAdvisor son "Kilómetros de playa salvaje y hermosa, rodeada de montañas que parecen fluir hacia el agua".