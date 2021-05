La Guardia Civil centra en el mar la búsqueda de las dos niñas desaparecidas junto a su padre en Tenerife

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil se desplazaron a mediodía de ayer hasta la vivienda y la explotación agraria de los padres del desaparecido en la zona de Guaza y entrevistaron a personas del entorno de Tomás.

También ha trascendido que, durante la jornada del pasado viernes, investigadores tomaron declaración a amigos y otros ciudadanos que conocían a Tomy para intentar aclarar lo que ocurrió. Y desde ayer también se han incorporado a las tareas de esclarecimiento del caso integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) llegados desde Madrid. Profesionales de este grupo también han intervenido en otros casos de gran repercusión mediática, como los de Diana Quer, Gabriel Cruz o Asumpta Basterra. En la jornada de ayer, la madre de las niñas desaparecidas, Beatriz Zimmermann, declinó realizar declaraciones.

El cuerpo de seguridad decidió reforzar los controles en puertos y aeropuertos tras la recibir la denuncia de la madre, que se produjo en la misma noche del martes, una vez que a las 21:00 horas Tomy no le llevó a Olivia y Anna, de seis y un año de edad, respectivamente.

Jugaba menos al pádel

La vida de Tomás Gimeno Casañas cambió en los últimos meses de forma significativa. Entre otras cosas, dejó de jugar al pádel con tanta frecuencia como antes, a pesar de que se trata un deporte para el que tiene «talento y cualidades». Entre otras cosas, dejó de acudir a practicar con asiduidad a unas instalaciones situadas en las cercanías de Los Cristianos. Dos de los propietarios de este recinto prefieren no hacer comentarios sobre lo ocurrido con Tomy, como era conocido también en este recinto. Una de las fuentes, que prefiere mantener el anonimato, refiere que “hacía meses que no venía por aquí”. Y, si lo hacía, era de forma muy esporádica. “De repente, aparecía para jugar y llamaba a uno de los dueños para reservar una de las pistas” de este equipamiento, comenta. Se trataba de partidos amistosos, como lo hacen numerosas personas más. Empezó a frecuentar estas canchas desde que abrieron sus puertas, hace una década. Entonces, Tomás “jugaba mucho”. Y eso se notaba en sus resultados a la hora de competir. “Siempre era competitivo, muy luchador; jugaba muy bien, poseía talento”, señala este hombre.

Entre otras cosas, jugó en el equipo formado en la citada empresa deportiva. El hombre que habla comenta que “ganó muchos torneos, incluso de la primera categoría del pádel a nivel insular”. Llegó a ser semiprofesional y “muy brillante”.

En sus visitas a las instalaciones deportivas, se mostraba como una persona “extrovertida y alegre”. Por eso, en el mundillo de este deporte se han quedado “aterrados al conocer la noticia; no nos lo creemos”. También denotaba ser una persona dinámica y estar muy ocupado con sus empresas y las de sus padres. Otras personas de su entorno no tienen el mismo buen concepto del adulto desaparecido.

Trabajadores de una finca agraria de Guaza lo definen como correcto y educado. Un hombre reconoce que se enteró de la noticia el miércoles. Y no daba crédito. Y es que, el día en que ocurrió la desaparición, el martes por la mañana, él estuvo hablando con Tomás Antonio Gimeno en las inmediaciones de su casa. Como siempre, el empresario saludó a este trabajador con afecto. Y este último le entregó un currículum de una mujer interesada en trabajar en su finca. Tomy le respondió que ahora no le hacía falta ninguna empleada, pero que, de igual modo, le recogía la documentación para cuando necesitara a dicha persona. No detectó nada extraño. De hecho, en ese mismo momento, el empresario le pidió que le pusiera pastillas de freno a uno de sus coches, precisamente el Audi A3 de color blanco con el que se dirigió por la noche hasta Marina Tenerife. Las cajas de esos repuestos aparecieron en el sillón trasero del citado vehículo. Esta acción no parece lógica si pensaba dejar abandonado el turismo pocas horas después.

Este trabajador lo recuerda como muy cariñoso con las niñas y con un trato muy afable. La misma opinión tiene una joven que residía en una finca próxima a la de su padre. Recuerda que siempre saludaba y le preguntaba a ella y su familia que cómo estaban. Pasaba en su moto, en un caballo, con algún carrito de golf o en coche. El trato siempre fue de una persona cercana y agradable. Por ese motivo, todavía en la zona cuesta asumir las noticias que han aparecido desde la noche del miércoles.