Cuatro muertes y 154 contagiados de Covid-19 en Canarias

El total de casos acumulados en Canarias es de 53.421 con 3.038 activos, de los cuales 69 están ingresados en UCI y 259 permanecen hospitalizados.

Por islas, Tenerife suma este jueves 95 casos con un total de 23.150 casos acumulados y 2.035 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria suma 35 casos y cuenta con 21.870 acumulados 843 activos.

Lanzarote suma 19 nuevos casos con 5.009 acumulados y 115 activos epidemiológicamente; Fuerteventura suma tres nuevos casos, por lo que tiene 2.267 casos acumulados y 17 activos. La Palma, suma un nuevo caso, se sitúa en 533 acumulados y once activos.

El Hierro suma un caso nuevo, con 363 acumulados y 16 activos. Por último, La Gomera no suma nuevos casos, por lo que sus acumulados son 228 y cuenta con un caso activo.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 44,62 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 92,6 casos por 100.000 habitantes.

El marinero ingresado en el Negrín tiene la cepa india

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que el resultado de la secuenciación de la muestra tomada a un paciente ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha sido que se trata de la variante B.1.1.617.2 o más conocida como la cepa india subvariante 2. Esta subvariante no presenta la mutación E484Q, por lo que no tiene escape inmunitario y hasta el momento no ha mostrado ni mayor contagiosidad ni mayor virulencia.

El paciente referido es un varón joven que fue trasladado desde un buque en alta mar al mostrar síntomas COVID. En estos momentos está estable y su situación de salud no revierte gravedad. El resto de la tripulación del barco se encuentra realizando cuarentena en el propio buque y dos de sus compañeros han dado positivo, por lo que se encuentran aislados en un establecimiento alojativo.