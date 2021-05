Laura Alberola: «Hay que cuidarse fijándose en los hábitos y no en el peso»

¿De qué tratan las jornadas internacionales sobre Gordofobia y violencia estética que comenzaron ayer?

Estas jornadas están compuestas por diversos profesionales que vamos a hablar sobre estos dos temas, la gordofobia y la violencia estética contra la mujer. En esta última todas nos podemos sentir un poco reflejadas sobre cuánto podemos llegar a realizar por tener un cuerpo considerado normativo, un tipo de belleza o por preservar juventud. Hay muchas maneras de ejercer grados de violencia hacia nuestro cuerpo para cumplir ciertos cánones. Ello llevado al tamaño corporal podría traducirse como gordofobia, una terminología que ha instaurado Magdalena Piñeyro, creadora de estas jornadas. Cuando hablamos de gordofobia nos referimos a ese estigma, esa repercusión que sufrimos todas las personas si no tenemos un cuerpo normativo, aunque también si lo poseemos porque existe la presión por mantenerlo.

¿Cómo afectan las dietas a las mujeres y cuáles son las consecuencias sobre los cuerpos y la salud de adultas y niñas?

El efecto es terrible. A las niñas les suele aportar un trauma que han de trabajar o dejar el espacio para sanarlo de adultas. Las dietas tienen efectos físicos y emocionales, tales como una mayor carga de estrés en el cuerpo, que se traduce en forma de depresión y ansiedad. En términos generales, existe una menor calidad de vida.

Usted es psicóloga experta en TCAs. ¿Qué significa?

Se trata de trastornos de la conducta alimentaria, comúnmente conocidos como anorexia o bulimia aunque abarcan mucho más. Cuando un TCA se empieza a manifestar le llamamos un debut. La edad de inicio cada vez es más temprana. Antes la media estaba en unos 13 años, en que las personas iniciaban su primera dieta. Sí que es verdad que el TCA tiene mayor prevalencia en la adolescencia, pero los trastornos pueden suceder a cualquier edad. Se estipula que, de un 2 a un 5% de la población, lo sufre o lo va a sufrir en algún momento de su vida, unos 70 millones de personas en el mundo. Hay, además, otras cifras que lo aumentan porque se estima que solo un 20% de los TCA son diagnosticados, con lo que existen dificultades al acceso, ya sea por las políticas de ejercicio de salud, por dificultades económicas o por estigma de un trastorno de la conducta alimentaria. Un 80% de personas sufren y quizá mueren por ello.

Abordará en su ponencia Por qué la gordofobia nos enferma y nos mata, sus implicaciones en la salud mental. Explíqueme de qué nos hablará hoy.

En terminología de salud la gordofobia se traslada al sesgo de peso. Se trata de asociar creencias a personas que tengan un tamaño corporal más grande de lo socialmente aceptable. Vemos a los individuos más gordos con ciertas capacidades asociadas. Por ejemplo, una de las creencias es que son gente vaga, sucia, que no se cuida, que no se mueve o que come de cierta manera. Este estigma de peso lo tenemos todos porque existe a nivel social. También impregna el sistema de salud y se traslada a que las personas sean tratadas de peor manera por los sanitarios y equipos médicos y no médicos que acompañan a estos servicios, lo cual tiene consecuencias tales, como que no se les ofrece el tratamiento adecuado, ni el mismo tiempo que a quienes tienen un cuerpo normativo o no se les hace un buen diagnóstico, es decir, que muchas veces se asocia que el problema es el peso y que cuando baje en la báscula ya se podrá ver el problema real.

¿Cuáles son los problemas de salud mental y desórdenes alimenticios que pueden producir las dietas?

Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria hablamos de que una dieta es el mayor factor precipitante porque, como bien indica el nombre, precipita a la persona, es decir que la dieta es la principal causa de que alguien caiga en un trastorno de la conducta alimentaria, lo que no significa que sea el único factor, pero sí tiene gran importancia. Fuera de los TCA hay individuos que viven bajo una sintomatología depresiva, ansiosa, con el estado de ánimo bajo por razón de las dietas que, en un 95% fallan, es decir, que la gente recupera su peso al cabo de 5 años, lo que provoca sentimientos de culpa, frustración, poca valía y repercute en la autoestima y la percepción de uno mismo por no ser capaz de cumplir los objetivos, porque no se sabe qué se está haciendo mal ni por qué se ha engordado.

¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud sin hacerles daño?

Fijándonos en nuestros hábitos de vida, sin centrarnos en el peso. La clave está en sacarlo de la ecuación. Por ejemplo, me gusta comer verdura por una buena digestión y porque me ayuda a ir al baño, lo que es diferente a decir que solo puedo comer eso, es lo único que me llena y no ingiero calorías vacías. Se trata de dos puntos de enfoque muy distintos. Otro ejemplo: voy a hacer deporte porque cuando me muevo me siento mejor, con más vitalidad y agilidad y no tengo el cuerpo tan entumecido supone una afirmación muy distinta a pensar: es que tengo que ir al gimnasio a quemar las calorías que me voy a comer este fin de semana. Hay que sacar de la ecuación lo que son las calorías, el peso y lo que viene de la cultura de dietas.

Usted fue profesora de fitness y un día entendió que ningún cuerpo necesita modificarse, sino que todos deben ser aceptados y, sobre todo, cuidados. Explíqueme su proceso de cambio.

Supuso la crisis existencial más grande que he vivido. Fui entrenadora y siempre tuve como misión ayudar a las personas. Comencé de readaptadora. Apoyaba a la gente en la recuperación de sus lesiones, operaciones y su movilidad. Luego me metí en el mundo del fitness y me interesé por ello. Realizaba planes de entrenamiento y seguimiento enfocados a que los individuos cambiasen su cuerpo, pero vi que había cosas que no me gustaban y no entendía. Sentía que algo no iba bien. Observaba que la gente sufría mucho, lo pasaba muy mal, sentía mucha ansiedad. Tenía pendiente estudiar psicología, algo que siempre me había gustado, que conocí en bachillerato y decidí ponerme a hacer la carrera a distancia. Cuando la acabé tenía claro que quería seguir aprendiendo y vi que los TCA eran lo más cercano en el mundo del fitness. Entendía que los cuerpos están hechos para aceptarlos y que puedan vivir en plenitud, sean del tamaño que sean. Apareció ante mí el movimiento de salud en todas las tallas, basado en evidencias científicas y que nos da a los profesionales de la salud una visión inclusiva peso-neutral.