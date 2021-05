El marinero ingresado en el Negrín tiene la cepa india

El marinero del petrolero Cielo di Hanoi ingresado en el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín con coronavirus tiene la llamada cepa india. El enfermo se encuentra estable y en planta. Por el momento se desconoce si los otros dos positivos del buque fondeado en La Luz y alojados en un hotel de la ciudad padecen esta variante del virus, así como el tripulante fallecido por la enfermedad el pasado 17 de abril. El jefe de Epidemiología y Prevención del SCS, Amós García, señaló a este periódico que esta cepa, al igual que pasa con la británica, es más contagiosa, pero "no está relacionada con una mayor virulencia". Indicó, además, que no es la predominante en India, donde el coronavirus está haciendo verdaderos estragos, que tienen que ver, más bien, con la situación en la que se encuentra aquel país, donde no hay, por ejemplo, suficientes respiradores.