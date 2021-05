DIRECTO | Última hora del coronavirus en Canarias hoy: restricciones, vacunación y contagios

06·05·2021 19:35

El resultado de la secuenciación de la muestra tomada al marinero del petrolero 'Cielo di Hanoi' ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, recoge que se trata de la subvariante 2 de la cepa india y que "no presenta la mutación E484Q, por lo que no tiene escape inmunitario y hasta el momento no ha mostrado ni mayor contagiosidad ni mayor virulencia", ha informado este jueves la Consejería canaria de Sanidad.