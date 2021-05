La semana pasada se lanzó la Red de Cátedras del Agua, "la unión de un conjunto de cátedras universitarias para contribuir a una transición ecológica y justa desde el ámbito del agua a través de soluciones innovadoras". Entre ellas, se encuentra la Cátedra de Canaragua del Agua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Su principal objetivo es contribuir a una transición ecológica y justa que permita "promover soluciones innovadoras para la mitigación y adaptación al cambio climático sin dejar a nadie atrás", según se expone en un comunicado.

Esta red se ha creado para coordinar los esfuerzos de las diferentes cátedras en este ámbito, que promueven la investigación, la formación y la divulgación en el campo de la gestión integral de los recursos hídricos y la sostenibilidad ambiental desde una perspectiva multidisciplinar, "imprescindible para abordar los retos que afronta la gestión del agua, como es la emergencia climática".

Primera sesión de trabajo conjunta

La Red de Cátedras del Agua celebró el jueves pasado su primera sesión de trabajo conjunta, que contó con la participación de Manuel Cermeron, CEO de Agbar, así como de los directores de cada una de las cátedras que participan en este proyecto, quienes han presentado sus principales líneas estratégicas. Por parte de la Cátedra Canaragua estuvo presente el doctor y director de la cátedra José Jaime Sadhwani Alonso, catedrático de Universidad del Departamento de Ingeniería de Procesos de la ULPGC. Al proyecto de la red de cátedras está previsto también que se incorpore el equipo que dirige Noemí Padrón de la Universidad de La Laguna cuya investigación está centrada en el diseño de políticas ambientales y el análisis de los incentivos económicos para internalizar los costes sociales y ambientales de nuestros sistemas económicos, con contribuciones importantes en el diseño de mercados de contaminación como el Protocolo de Kyoto y el EUTS utilizando modelos de optimización dinámica, economía industrial y simulación de los sistemas eléctricos. Actualmente lidera el grupo de investigación Intelligence and Digitalization for Sustainable Development in Islands (iDiSD), con una enmienda para la creación de la primera plataforma de economía circular en islas y la realización de experimentos con el objetivo de mejorar los resultados de las políticas ambientales y de sostenibilidad en los destinos turísticos insulares.

La colaboración entre las diferentes cátedras permitirá desarrollar un posicionamiento global de la red frente a desafíos comunes, impulsar la conexión de los ecosistemas de innovación con el tejido empresarial, dinamizar la agenda social y política para la transición ecológica, detectar y generar talento, y reforzar las alianzas como herramientas eficaces para proponer soluciones a los principales retos, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Cátedra del Agua de la ULPGC

La Cátedra del Agua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del agua va dirigida a estudiantes universitarios con interés en el sector que quieran ampliar sus conocimientos al respecto, a docentes, profesionales y empresas del sector.

La Cátedra se crea en mayo de 2020 por el convenio firmado entre esta Universidad y Canaragua, Aguas de Telde, Teidagua y Aguas de Antigua para la realización continua –desde una perspectiva multidisciplinar y con un ámbito de actuación transversal entre las unidades de la ULPGC que inciden en los temas que ésta tiene como objeto– de actividades de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación sobre materias relacionadas con la realidad, problemática y perspectivas del ciclo integral del agua en Canarias y la importante relevancia que el tratamiento de aguas (desalación, depuración y reutilización) tiene en las Islas para una gestión eficiente y sostenible de un recurso natural escaso y esencial.

La Cátedra del Agua se ubica en el área de conocimiento de Tecnologías del Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería de Procesos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, situado en el Edificio de Ingenierías en el Campus Universitario de Tafira.