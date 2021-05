El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Teror, 25.000 euros en el sorteo del 7 de mayo y El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido un sueldazo más 7 cupones de 20.000 € c/u, 1.640.000 euros en Santa María de Guía, en el sorteo del sábado 8 de mayo. Todo ello en un sueldazo de 300.000 euros más 5.000 euros mensuales durante 20 años (1.500.000 euros) y 7 cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del 8 de mayo (140.000 euros).

Laureano Lorenzo Quintino, agente vendedor de la ONCE desde mayo de 1994, fue el responsable de repartir la suerte en su punto de venta en la c/ Nueva, nº 30 en Teror.

Mª de las Nieves Molina Tacoronte, agente vendedora de la ONCE desde noviembre de 2016, fue la responsable de repartir la suerte con 1 Sueldazo de Fin de Semana y 7 cupones de 20.000 € cada uno, en su puesto de venta en la c/ Lomo Guillén, nº 16 (Junto al Centro de Salud), en el Municipio de Santa María de Guía.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.