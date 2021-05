Tiene 17 años, hija de arquitectos, apasionada por el mundo de la empresa, la historia y el diseño de moda, quiere formarse en una universidad del Reino Unido, mientras tanto cursa el doble currículo británico y español del CHI, participa en torneos nacionales de debate, entrena natación y asiste a clase de pintura.

La prueba se celebró el pasado 20 de marzo, dentro de la Fase Provincial de las XIII Olimpiadas de Economía y Empresa, organizadas por la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC. Además, señalar que su profesor, Pedro Díaz Melián, fue también galardonado por ser el docente que presentando a más de tres alumnos a la prueba obtuvo la mejor nota media conjunta.



La Olimpiada de Economía y Empresa es el reconocimiento individual que concede la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entre los alumnos de secundaria de todos los centros públicos, concertados y privados de la provincia de Las Palmas.

El requisito para participar en la convocatoria es estar cursando la asignatura de Economía de la Empresa en 2º de Bachillerato, siendo recomendable haber cursado también la asignatura de Economía de 1º de Bachillerato.

El objetivo fundamental de la Olimpiada es estimular los estudios de economía y organización de empresas entre los jóvenes, así como mantener y fortalecer los vínculos existentes con los profesores y los alumnos que están interesados en esta materia.

Enhorabuena por tu clasificación Sara, ¿cómo te sientes tras recibir el galardón y cómo lograste preparar la Olimpiada teniendo en cuenta que estás a un paso de la Selectividad EBAU?

La verdad es que aún estoy en estado de shock, ya que no me la esperaba porque había muchísimos participantes de todos los centros educativos de la provincia. Me ha hecho mucha ilusión, puesto que, al fin y al cabo, es un premio al trabajo de todo un año escolar.

Estaba muy familiarizada con el contenido que entraba en la prueba, gracias a la preparación que llevaba desde el colegio. Además, tuve la gran suerte de que la fecha coincidió con un pequeño descanso que tuvimos entre examen y examen, lo cual me permitió tomármelo con calma.

El día de la prueba en la universidad, por el lugar y las condiciones, imponía un poco pero no estaba especialmente nerviosa. Mi profesor no nos presionó. Simplemente nos animó a presentarnos si nos apetecía porque no perdíamos nada. Mi familia me dijo lo mismo.

Además, sería un examen muy similar al de la Selectividad EBAU y nos permitiría saber a qué nos enfrentaremos ese día. Por lo tanto, me lo tomé como una especie de simulacro. Una vez me entregaron el examen y vi que sabía cómo contestar a las preguntas, me tranquilicé bastante.

Fue una experiencia muy positiva. Al salir, los compañeros que nos presentamos coincidimos en que, independientemente de los resultados, había valido mucho la pena ir.

“Tengo plena confianza en mis profesores para alcanzar los mejores resultados en la Selectividad EBAU”

¿Crees que el sistema de doble currículo de tu colegio te ha podido beneficiar en algún aspecto de tu clasificación?

Claro que sí. El primer contacto que tuvimos con la Economía fue en Year 10, el equivalente a 3º de la ESO, en la asignatura de Economics que forma parte del currículo británico IGCSE, International General Certificate of Secondary Education.

Eso nos permitió llegar a 1º de Bachillerato con una soltura en la materia que, sin duda, nos ha beneficiado a mis compañeros y a mí. Pero no solo el sistema ha sido de gran ayuda, sino los excelentes profesores que nos han estado acompañando durante todo este camino.

Es más, mi profesor de Economía fue, de los docentes que presentaron a más de tres alumnos, el que mejor media alcanzó. Por ello me gustaría, no solo agradecerle infinitamente su ayuda, sino también felicitarlo a él y a los otros dos compañeros que participaron en la Olimpiada por este logro.

A partir de ahora, ¿cómo visualizas tu futuro, qué nuevas metas y objetivos tienes en mente?

El siguiente gran reto que tengo a la vista es la Selectividad EBAU. Es un examen clave para mi futuro pero confío en que, con la preparación que nos dan en el colegio y con el apoyo de nuestros profesores, los resultados serán satisfactorios.

Respecto a la elección de carrera universitaria, hasta ahora había tenido bastante claro que quería estudiar diseño de moda. No obstante, a día de hoy, aunque me sigue apasionando el mundo de la moda, me está costando bastante decidir entre ese campo y el de la economía y la empresa. Es por eso que estoy barajando la opción de estudiar una carrera que los combine.

“He aplicado para estudiar MSc Strategic Fashion Management en la universidad de London College of Fashion”

Con el asesoramiento de CHI Counselling, departamento de orientación de mi colegio, estoy ahora mismo inmersa en el proceso UCAS, University & College Admissions Service, que es el servicio británico de admisión para todos aquellos estudiantes que quieren acceder a las universidades del Reino Unido.

Como parte de este procedimiento, he aplicado para estudiar MSc Strategic Fashion Management (Master en Administración Estratégica de Moda) en la universidad de London College of Fashion, en la que ya he sido aceptada, pendiente de los resultados de mis calificaciones a final de curso.

En el colegio siempre nos han preparado para tener la opción de elegir, cualquier lugar del mundo, dónde estudiar. El Reino Unido es una opción que siempre me ha llamado la atención y ahora que se acerca el momento, más aún. Sería una experiencia maravillosa, tanto a nivel académico como personal.

A esto se le suma que, en el caso de que finalmente eligiera algo relacionado con la moda, ciudades como Londres o Milán están bastante especializadas en el sector.

Ahora bien, todavía no he tomado una decisión final. En España también hay muchísimas universidades buenas y, dadas las circunstancias de incertidumbre que estamos viviendo con la pandemia y el Brexit, no descarto la posibilidad de iniciar aquí mis estudios universitarios.