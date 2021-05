Este viernes, 14 de mayo, es el cumpleños de Beatriz Zimmerman, madre de las niñas desaparecidas junto a su padre desde el pasado día 27 de abril en Tenerife. Su efeméride más vacía y triste, sin sus hijas Anna y Olivia. Tras 17 días sin conocer el paradero de las pequeñas, la mujer lanza un mensaje de agradecimiento y fortaleza pese a la "incertidumbre" que le genera la desaparición. "Voy a estar fuerte por ustedes porque me necesitan fuerte", concluye en la carta.

Carta de cumpleaños de Beatriz Zimmerman, madre de las niñas desaparecidas en Tenerife

Como regalo pido que me ayuden a difundir las fotos y vídeos de las niñas para que alguien pronto las reconozca.

No se pueden imaginar lo que siento cada día que pasa; la incertidumbre de no saber cómo están , la incertidumbre de saber si están bien, la rabia de que ellas tengan que sufrir esta locura cuando son dos angelitos. Angelitos como todos los niños del mundo.

Todos estos sentimientos mezclados cada día lo hace más difícil, pero están ustedes, el mundo. No permitamos que estas cosas puedan suceder.

Ando con miedo de lo que decir y escribir por las repercusiones que pueda tener en el padre. Pero, ¿qué hago? Todas esas incertidumbres son muy duras, por eso les pido a todos ustedes de corazón que me ayuden a encontrarlas. Yo nunca voy a parar porque mi vida no tendría sentido.

Esto no es algo que se pueda superar precisamente por la incertidumbre. Una enfermedad terminal, un accidente, etc. tienen que ser terribles; insuperables en muchos casos; no obstante, una desaparición con la incertidumbre de saber cómo están, qué piensan, que están queriendo llamarme… robar ese derecho de protección de una madre. Si puede estar en nuestras manos, que tenga un final feliz.

Doy las gracias por toda la implicación que están teniendo y el cariño que le están poniendo… no paremos hasta encontrarlas. Vamos a demostrar que este mundo puede ser un mundo más seguro donde no se permitan tales injusticias.

Olivia y Anna, las adoro mis niñas preciosas y voy a estar fuerte por ustedes porque me necesitan fuerte.