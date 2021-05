La mitología griega etiquetó a Canarias como las Islas Afortunadas o de los Bienaventurados, en alusión a que la leyenda localizaba al Archipiélago en un lugar donde todo crecía por actuación de la propia naturaleza. Las Islas se llevaron unos dos millones y medio de euros entre el Cuponazo de la ONCE, el Cupón del Fin de Semana, la Lotería Nacional, la Bonoloto y La Primitiva. Concretamente unos 2.458.430 euros.

ONCE

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Teror, 25.000 euros en el sorteo del 7 de mayo y El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido un sueldazo más 7 cupones de 20.000 € c/u, 1.640.000 euros en Santa María de Guía, en el sorteo del sábado 8 de mayo. Todo ello en un sueldazo de 300.000 euros más 5.000 euros mensuales durante 20 años (1.500.000 euros) y 7 cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del 8 de mayo (140.000 euros).

Laureano Lorenzo Quintino, agente vendedor de la ONCE desde mayo de 1994, fue el responsable de repartir la suerte en su punto de venta en la c/ Nueva, nº 30 en Teror.

Mª de las Nieves Molina Tacoronte, agente vendedora de la ONCE desde noviembre de 2016, fue la responsable de repartir la suerte con 1 Sueldazo de Fin de Semana y 7 cupones de 20.000 € cada uno, en su puesto de venta en la c/ Lomo Guillén, nº 16 (Junto al Centro de Salud), en el Municipio de Santa María de Guía.

Lotería Nacional

En las Islas se vendió el segundo y primer premio de la Lotería Nacional del Jueves y el Sábado, respectivamente. El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 13 de mayo de 2021, ha dejado en Canarias tres segundos premios dotados con 6.000 euros al décimo y correspondientes al número 98.233. Repartieron la suerte los puntos de venta de Ruiz Muñiz, 46, en Telde (Gran Canaria) y carretera general de San Bartolomé a Tinajo, 18, en San Bartolomé (Lanzarote). También tocó en Arona (Tenerife) este segundo premio, repartido íntegramente en Canarias. El sábado cayó en la administración ubicada en el Intercambiador de la Avenida de la Constitución en Santa Cruz de Tenerife, que vendió el primer premio del sorteo que cayó en el 86872 y valorado en 600.000 euros al número.

Bonoloto

Un segundo premio de 66.865 euros (cinco aciertos más el complementario) tocó este viernes en Canarias, en concreto en Santa Cruz de Tenerife.

El resultado de la Bonoloto fue: 04, 09, 21, 22, 27, 34, siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 8.

La Primitiva

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 15 de mayo, ha estado formada por los números 45, 3, 44, 20, 8 y 19. El complementario ha sido el 17 y el reintegro, el 3. El 'Joker' ha sido el 7814438 y la recaudación del sorteo ha ascendido a 11.565.808 euros. La capital grancanaria ha sido una de las ciudades afortunadas con un premio de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario). Existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en el número 43.140 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), en la Administración de Loterías número 10 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona); en la no 35 de Málaga y; en el Despacho Receptor número 24.055 de Burriana (Castellón).