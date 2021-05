Ver la foto de Aylan, el niño sirio que apareció muerto en las costas de Turquía le cambio la vida. Ese día Òscar Camps decidió crear Open Arms, una organización que se dedica al salvamento de personas. Este miércoles hablará de su experiencia en la Universidad de Zaragoza dentro de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo; y el jueves después en el IES Rodanas de Épila.

-¿Qué espera de estas charlas?

-Son oportunidades y no hay que dejar pasar ninguna, sensibilizar nunca está de más y más en los tiempos que corren en el que el discurso xenófobo campa por las calles. Evidentemente cuando tienes la oportunidad de hablar ante personas receptivas hay que aprovechar para contarles la verdad y contrarrestar ese discurso. Hoy en día en esta crisis que vivimos, no decir nada, no opinar, no mojarse es sinónimo de complicidad.

-Una foto cambió su vida. ¿Se ha arrepentido?

-No, para nada. Un niño me cambió la vida y muchos otros niños que veo por la calle entrando al colegio con una sudadera de Open Arms me cargan las pilas para seguir.

-¿Creyó que además de remover su conciencia, removería otras?

-No sé, en ningún momento pensé a gran escala, siempre pensé en aportar mi propia participación individual. Quiero hacer algo y mi profesión me avala a la hora de ayudar a esas personas que quedan abandonadas en el mar. Mi aportación era esa, únicamente, el resto ha venido a consecuencia de esa acción ciudadana. Por eso nunca sabes qué granito de arena va a desencadenar una avalancha. En este caso, decidir ir a Lesbos a ayudar ha tenido muchas consecuencias; a mí a nivel particular pero a muchas otras personas en general, porque nos siguen y nos apoyan miles de personas y centenares de voluntarios que hemos tenido en 84 misiones. Jamás me hubiera imaginado que levantarme del sofá aquel día y comprar un billete de avión para ir a Grecia desencadenaría todo esto. Así que no freno ninguna otra iniciativa y animo a que la gente aporte su granito particular.

-Open Arms lleva más de 61.500 personas salvadas en el mar. ¿Una sola hubiera bastado?

-Claro. Una bastaba. ¿Quién no estaría satisfecho de salvar una vida cuando es lo más importante que puede realizar un ser humano?. Y cuando hemos mandado este avión a la India con 82 toneladas de material médico indispensable pensamos en eso, en una sola vida. Esto justifica todo el esfuerzo que conlleva movilizar tanta gente.

-Desde esta Europa privilegiada, ¿ entenderemos que por muchas piedras que se pongan, las personas seguirán jugándose la vida por llegar a una vida mejor?

-Eso espero. Actualmente, al frente de esta Europa hay mentalidades retrógradas que se niegan a ver la realidad y esa negación implica tomar ciertas decisiones que causan muertes. Dentro de 10 o 15 años empezaremos a hablar de responsabilidades y de nombres y apellidos que han tomado decisiones que cuestan cada año miles de vidas, sobre todo en el Mediterráneo. Piensa que Naciones Unidas considera conflicto bélico 1.000 muertes al año y en el Mediterráneo tenemos tres conflictos bélicos que Europa se niega a ver.

"Dentro de 10 ó 15 años hablaremos de responsabilidades, de nombres y apellidos que han tomado decisiones que han costado vidas"

-Matteo Salvini será procesado por el secuestro de 147 inmigrantes. ¿Será el único?

-Es curioso que el máximo estandarte y crítico y creador de discursos racistas y xenófobos y difamador de Open Arms, el señor Salvini, que tanta razón creían que tenían incluso el Gobierno español, esté sentado en el banquillo de los acusados. Qué curioso que los delincuentes somos nosotros, que los que estamos en conexión con las mafias y favorecemos la llegada irregular de personas no tenemos ningún cargo ni ningún juicio si no todo lo contrario. Es significativo, pero el discurso sigue calando en la sociedad pero faltará más de un Salvini enjuiciado para que cambie de plano el discurso.

-En España, Vox sigue creciendo. ¿Eso hará que cambie la política española en cuanto a inmigración?

-Bueno, no lo sé, deberíamos analizar profundamente el origen de la inmigración irregular en España. Excepto en momentos puntuales, la inmigración irregular no nos llega en patera, nos llega en avión y creo que así ha sido durante muchos años. Creo que es necesario que no se cree un discurso tendencioso sobre una minoría, que son los que llegan en patera, que se juegan la vida porque no tienen vías legales y seguras para pedir asilo y refugio. La política migratoria debe ser revisada pero no solo en España sino en la Unión Europea. La responsabilidad que tienen los tras países de la frontera sur europea, Grecia, Italia y España ahora mismo están solos al frente de la presión migratoria. Cuando todos quieren llegar al resto de Europa, ninguno de los que llega a la costa española quiere quedarse aquí o en la costa italiana… tienen otro destino y la insolidaridad hace que esos tres países que forman la frontera sur tengan esa responsabilidad en solitario. Y ahí es donde hay que empezar a cambiar, aquí y que deben empezar a cumplir con los convenios internacionales y con los derechos humanos.

"Excepto en momentos puntuales, la inmigración irregular no nos llega en patera, nos llega en avión"

-¿Cómo es el trabajo en origen? Están trabajando en Senegal.

-Es difícil potenciar el crecimiento o la creación de proyectos en origen que cuajen cuando Europa no colabora. En Senegal somos testigos de cómo Europa e incluso China esquilman de Senegal y Mauritania con barcos factoría, están dejando sin ningún pez, están arrasando con todo, con el único objetivo que es crear esa harina que alimentará a la piscifactoría europea y están dejando a cientos de miles de jóvenes (la media de edad es de 19) que tienen sus cayucos para navegar a medio día o un día de la costa y ahora tienen que hacerlo a cinco días de la costa si quieren encontrar un pez. Les están dejando sin trabajo. Y a esa persona cómo le dices que no vaya a Europa o a Canarias, que está a menos distancia que de donde tiene que ir a pescar. Europa no está ayudando nada. Luego nos venderán lo mismo que en Somalia, pasó eso y ahora nos los venden como que son piratas porque atacan barcos europeos y es que les hemos dejado sin nada. Trabajamos en origen pero difícilmente cambiaremos algo si seguimos sin dejar nada. El proyecto encaja bastante bien. Y actualmente colaboramos con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) que apoya el proyecto y lo financia.

-Open Arms nació con intención de ser breve. ¿Ve pronto su final?

-Hemos hecho 150.000 pcr en este periodo de pandemia, hemos trabajado con temporeros en Aragón y Cataluña… nos hemos puesto a disposición de todo el mundo para intentar paliar el sufrimiento de los más vulnerables. Una pandemia universal había que hacer algo. Y si por ejemplo en India existe el problema que hay y podemos conseguir recursos por que no, tenemos el barco bloqueado en Italia, pues todos nuestros activos han seguido poder haciendo algo, colaborando… cada vida cuenta y si podemos salvar una, pues por qué nos vamos a quedar quietos. Es cierto que queríamos desaparecer y pretendemos con la misma idea pero la situación no lo favorece así que habrá que continuar. Cuando la administración se ponga las pilas y acabe haciendo lo que le toca dejaremos de estar en el mar.