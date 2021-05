Canarias se queda fuera de los fondos estatales para las ciencias marinas

Canarias se ha quedado fuera de los fondos estatales del plan de recuperación, transformación y resiliencia de España -destinado a impulsar la I+D+I- en el ámbito de las ciencias marinas, a pesar de ser una región puntera en investigación oceanográfica y cambio global, a nivel local, nacional e internacional. Andalucía, Cantabria, Galicia, Murcia y Valencia, son las comunidades que, de momento, han sido designadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación para repartirse los 52 millones de euros asignados al área de ciencias marinas, según la resolución publicada esta semana.

Los Planes Complementarios de I+D+I constituyen una nueva herramienta de coordinación y co-gobernanza de la programación de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, dirigida a establecer colaboraciones, mediante programas bianuales de I+D+I, en ocho áreas científico-técnicas que han sido priorizadas en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y en las correspondientes Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3) nacional y autonómicas. Dichas áreas son: comunicación cuántica; energía e hidrógeno verde; agroalimentación; biodiversidad; astrofísica y física de altas energías; ciencias marinas; ciencias de materiales; y biotecnología aplicada a la salud.

Dichos planes, con un presupuesto global de 886 millones de euros, han sido concebidos por el Estado para alinear la ejecución de fondos nacionales, regionales y europeos a través de programas conjuntos en estas áreas científicas que deberán favorecer la generación de conocimiento y la innovación tecnológica como motores de la transformación económica territorial.

Los planes complementarios de I+D+I del Estado están financiados con 886 millones

En una primera fase, cada comunidad elaboró su propuesta de programa con las capacidades de I+D+I en el ámbito científico-técnico y de innovación en una o varias de las áreas estratégicas priorizadas. En este sentido, Canarias presentó seis áreas, entre las que se incluían por su amplia actividad científica, las de ciencias marinas y astrofísica. Sin embargo, en la primera resolución ministerial, se ha incluido a las Islas en las áreas de biodiversidad e hidrógeno verde, ante la sorpresa de la comunidad científica del Archipiélago que lidera proyectos nacionales e internacionales en investigación oceanográfica en las dos universidades canarias, y en centros de investigación en el Archipiélago como el Instituto Español de Oceanografía (IEO), o la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).

El plan ministerial de recuperación incluye al Archipiélago sólo en biodiversidad e hidrógeno verde

En este sentido, Carlos Navarro, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), integrada en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, señaló que dicha resolución es sólo «la primera fotografía» y que aún no hay nada decidido respecto a los Planes Complementarios de I+D+I del Ministerio. «Es cierto que en la primera foto nos han dicho que el Ministerio nos ve en los planes del hidrógeno verde y en biodiversidad, pero yo voy a defender las seis áreas en las que nos hemos presentado. Es especialmente llamativo por la tradición que tiene Canarias en las ciencias marinas y en la astrofísica, que no nos hayan incluido en esos planes. Pero estamos negociando, y este proceso no está aún resuelto, ni se va a resolver mañana», e insistió en que «aún no se ha otorgado nada, se está negociando dónde vamos a estar las comunidades y con qué cuantía, porque además va a depender mucho de la cofinanciación, hay que hacer convenios entre las distintas regiones, por lo tanto aquí queda aún mucho trabajo para definir donde va a estar Canarias en el marco de estos planes complementarios».

Negociación

Navarro avanzó que se encuentra esta semana en Madrid para abordar la necesidad de que el Estado impulse la ciencia y tecnología que se desarrolla en Canarias. Este jueves se reunirá con el secretario de Estado, para negociar varios acuerdos y tocar temas de interés sensible para Canarias, entre los que figura los planes complementarios de I+D+I. «Entiendo que las universidades y los centros de investigación vinculados al ámbito marino, hagan esta reivindicación, y nosotros les apoyamos plenamente desde el Gobierno de Canarias, por supuesto, pero todavía queda mucho que negociar».

Navarro reiteró el apoyo de la Aciisi a los proyectos orientados a las capacidades de las Islas, en especial los de las ciencias marinas. «Por supuesto, tanto el presidente del Gobierno de Canarias como la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, y todos, estamos detrás para velar por que Canarias no pierda ninguna oportunidad», concluyó el director de la Agencia Canaria de Investigación.