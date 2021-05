Los opositores MIR 2021 de la sede de Las Palmas de Gran Canaria están en desacuerdo con el procedimiento de elección y adjudicación de plazas planteado por el Ministerio de Sanidad porque dicen que «el sistema de adjudicación de plazas MIR 2021 no cumple con las garantías de calidad y transparencia necesarias, ya que este procedimiento telemático obliga a los opositores a realizar una lista inamovible, en la que deben incluir tantas opciones como personas se encuentran delante de cada uno de ellos en la lista».

Según los opositores, esto quiere decir que «de los más de trece mil opositores que se han presentado a la prueba, el número seis mil (en mitad de la lista aproximadamente), debería hacer una lista con seis mil opciones de entre las plazas ofertadas, algo totalmente fuera del sentido común». En años anteriores, en una modalidad presencial o mixta (telemática y presencial), el seguimiento en tiempo real de la elección permitía a los opositores ir modificando sus listas de opciones de forma más eficiente y ajustada a números más manejables. Además, este proceso permitía una total transparencia en el procedimiento de adjudicación de plazas, la cual es complicada de obtener con la actual propuesta del Ministerio, en «donde en un único día y mediante un opaco proceso, se publicarán las plazas adjudicadas».

El problema afectará sobre todo a la especialidad de Medicina Familiar, que ya vive un déficit

Habiendo realizado el examen MIR en plena pandemia con las medidas de seguridad necesarias, «no entendemos cómo no es posible realizar un sistema mixto de elección, bien por la suma de la elección presencial en el Ministerio de Sanidad más la elección telemática para aquellos que la prefieran, o bien realizando una elección presencial sincronizada en las distintas Subdelegaciones del Gobierno, en donde habría un aforo mucho más reducido», señalan los estudiantes. A lo anteriormente expuesto, se suma el problema social que esto pueda generar porque, tal y como expresan «mediante este sistema de adjudicación de plazas, es más probable que un mayor número de aspirante obtengan una plaza con la cual no se encuentran conformes, rechazándola y dejando esta plaza vacante». «Este problema se prevé que afecte en mayor medida a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, pilar de nuestro Sistema Nacional de Salud, que ya sufre un déficit de Médicos de Familia, y que se agravará en los próximos años con las miles de jubilaciones previstas». Por ello, los futuros médicos especialistas de Las Palmas de Gran Canaria «queremos pedir el apoyo de la sociedad canaria por un sistema de elección justo y transparente, en el que nuestro Servicio Canario de Salud no se vea perjudicado», concluyen.