La Federación de Sindicatos independientes de Enseñanza (FSIE), sindicato representativo entre los profesionales de los centros educativos concertados, privados y de atención a personas con discapacidad reclama a las autoridades educativas y sanitarias , la vacunación «inmediata» de estos profesionales a los que consideran que se está dando «un trato discriminatorio, ya que el plan de vacunación los está incluyendo en un porcentaje ínfimo».

Los docentes señalan que los trabajadores de los centros concertados, privados y de discapacidad asumen el mismo riesgo que los trabajadores de la enseñanza pública, están día a día en primera línea. «La situación actual sanitaria en los centros educativos públicos no es más grave que en el resto, por lo que no entendemos que se esté produciendo esa discriminación», indican en un comunicado. FSIE pide «igualdad, coordinación y claridad» para su colectivo. «Profesionales públicos o no públicos se merecen el mismo trato», reclaman.

Con respecto al curso próximo, FSIE argumenta que ha sido y es partidario de la enseñanza presencial «siempre que las condiciones de seguridad de los trabajadores, docentes y no docentes, así como del alumnado lo permitan».

El Gobierno ha realizado una Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022” debatida con las Comunidades Autónomas, «aunque no con los representantes de la comunidad educativa a los que sigue dejando al margen».

«En realidad, la propuesta es un recopilatorio de lo ya conocido y que profesorado, personal de administración y servicios, equipos directivos, alumnado y familias han aplicado de forma ejemplar desde hace más de un año. No obstante, ante situaciones iguales siguen existiendo criterios y formas de aplicación diferentes en cada territorio», aseguran.

«También hay alguna propuesta como la reducción de la distancia por debajo de 1,5m que no está suficientemente justificada, agregan. FSIE pide al Gobierno y Comunidades Autónomas que empiecen a adoptar medidas de medio y largo alcance para dar realmente máxima seguridad y capacidad de prevención a los centros educativos ordinarios y de educación especial. Son espacios y edificios en los que la densidad de personas es mayor que en otros escenarios.

La pandemia ha puesto de relieve algunas debilidades que deben ser subsanadas con diligencia. «No debemos esperar a que se esta situación pueda reproducirse o no estar preparados para otra que pudiera existir en un futuro. Por ello, FSIE pide a las administraciones públicas que el denominado «profesorado Covid» de refuerzo debe permanecer en el sistema educativo al menos hasta que la situación sea de total normalidad; los desdobles y reducción de ratios deben consolidarse porque es un claro beneficio para el alumnado y la mejora de su atención individualizada; los criterios para cerrar un aula, el periodo de cuarentena de los positivos o de los contactos estrechos deben ser comunes en todas las Comunidades Autónomas; y las sustituciones del profesorado afectado por Covid deben ser inmediatas.