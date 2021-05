Alumnos afectados por el Covid podrán hacer la EBAU en julio sin merma en su elección de grado

«Se ha hecho una resolución conjunta entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se firmó el pasado 11 de mayo, para que en el caso de que algún estudiante no pueda asistir a la convocatoria de junio de la EBAU por algún motivo relacionado con el Covid-19, bien porque haya dado positivo o porque tenga que hacer cuarentena por contacto con algún allegado que se haya contagiado, se pueda presentar en la convocatoria extraordinaria de julio pero con efecto de la ordinaria, a fin de que no pierda la oportunidad de conseguir plaza en las titulaciones de mayor demanda», indicó David Sánchez Rodríguez, vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad de la ULPGC.

Dicha iniciativa surge en el marco de las medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para la realización de la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU) 2021 y de pruebas de similares características convocadas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, aprobadas por la Comisión de Salud Pública el pasado 27 de abril. En dicho documento se establece la necesidad de buscar alternativas de evaluación, de cara a no menoscabar las opciones de elección de plaza universitaria, a las personas que no puedan concurrir a la EBAU por haber sido diagnosticadas de Covid-19 y no haber finalizado el periodo de aislamiento domiciliario, o en personas que se encuentren en cuarentena por ser contacto estrecho.

«En los grados con mayor demanda como los de Ciencias de la Salud, o los dobles grados, el cupo se llena con los estudiantes que se presentan en junio. Para no lesionar el derecho de alumnos que no puedan presentarse por el Covid en la convocatoria ordinaria, hemos acordado este protocolo, de forma que se le va a permitir examinarse en julio, aunque a efectos de gestión académica aparecería en el listado de convocatoria ordinaria, siempre y cuando su nota le permita acceder».

La ULPGC registra casi un 10% más de preinscriciones a las pruebas de acceso respecto a 2020

Sánchez apuntó que la organización de la EBAU será muy similar a la del 2020, donde los exámenes se celebraron con éxito de forma presencial en plena desescalada de la pandemia. Al igual que entonces, las pruebas en la convocatoria de junio se llevarán a cabo en cuatro días, frente a los tres del modelo tradicional, para evitar las aglomeraciones. «Seguimos con las mismas medidas sanitarias para la prevención del Covid en cuanto a distancia social, mascarilla e hidroalcohol y, al igual que en 2020 hemos ampliado el número de centros y aulas para albergar a todos los estudiantes».

El vicerrector de la ULPGC apuntó que este año ha habido un aumento cercano al 10% en el número de preinscripciones, pasando de las 6.900 de la pasada convocatoria a 7.300 en la actual. También se mantendrá el aumento de profesorado para la EBAU del año pasado, con un total de 312 docentes, de los que un tercio son de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -en torno a 100-, y dos tercios de Secundaria y Bachillerato.

Respecto a los estudiantes con necesidades especiales, hay 140 preinscritos a la EBAU, a los que se les pondrá en un aula aparte en sus respectivas sedes, y se van a realizar las adaptaciones necesarias, en cuanto a formato, en función de sus necesidades. «En ningún caso son adaptaciones de contenido del examen que es para todos igual, apuntó Sánchez.

Se mantiene este año la optatividad en los exámenes, pero se reducen las opciones para elegir

Si bien en 2020 se aumentó la optatividad, pudiendo el alumnado mezclar y elegir preguntas de los dos bloques de cada examen, para alcanzar la máxima nota; este año se mantiene dicha optatividad, aunque se reducen las opciones para elegir. «Sigue habiendo optatividad pero no tan abierta. Por ejemplo, en matemáticas ya no se trata de elegir cinco entre diez preguntas como en 2020, sino entre la 1 y la 2 el alumnado deberá elegir una opción, entre la 3 y la 4 otra… de forma que se ha reducido las posibilidades de elección, pero se mantiene la optatividad».

Las medidas sanitarias por la Covid-19 -mascarilla, distancia física e higiene de manos- marcarán de nuevo la EBAU este año. En las imágenes, alumnos antes de entrar al examen de selectividad en 2020 en Tafira; y David Sánchez, vicerrector de Estudiantes de la ULPGC. |