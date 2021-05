09:50

ANPE, en un comunicado, ha indicado que la paralización de la vacunación de Astrazeneca a menores de 60 años dificultó la planificación de inmunización en el colectivo docente, si bien ha advertido de que en otras comunidades autónomas el proceso se ha realizado a un ritmo mucho más ágil que en el archipiélago.

"Ahora, además, se abre la posibilidad de solicitar cita a toda la población, pero muchos docentes llevan semanas intentándolo sin éxito", ha agregado.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, ha opinado que, aunque le parece una buena noticia extender la vacunación a toda la población, es "como mínimo caótico que no solo no se haya acabado primero con la vacunación del profesorado, como se había anunciado, sino que este ni siquiera haya podido solicitar cita en muchos casos y todavía hoy no sepa cuándo será vacunado".