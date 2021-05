El sindicato ANPE Canarias ha denunciado este martes que el archipiélago se ha quedado rezagada en la inmunización de los docentes con respecto a "muchas" otras comunidades autónomas del territorio nacional y ha reclamado información a las autoridades después de que el Gobierno haya anunciado que toda la población residente en las islas puede pedir cita ya.

ANPE, en un comunicado, ha indicado que la paralización de la vacunación de Astrazeneca a menores de 60 años dificultó la planificación de inmunización en el colectivo docente, si bien ha advertido de que en otras comunidades autónomas el proceso se ha realizado a un ritmo mucho más ágil que en el archipiélago.

"Ahora, además, se abre la posibilidad de solicitar cita a toda la población, pero muchos docentes llevan semanas intentándolo sin éxito", ha agregado.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, ha opinado que, aunque le parece una buena noticia extender la vacunación a toda la población, es "como mínimo caótico que no solo no se haya acabado primero con la vacunación del profesorado, como se había anunciado, sino que este ni siquiera haya podido solicitar cita en muchos casos y todavía hoy no sepa cuándo será vacunado".

Respecto a la inoculación o no de la segunda dosis de Astrazeneca, Crespo ha comentado que ha generado "más incertidumbre y preocupación entre el profesorado", que "no entiende por qué hay disparidad de opiniones en este sentido y por qué, en última instancia, deben ser los propios ciudadanos quienes decidan qué vacuna reciben".