‘Enseñar África’, una mirada positiva alejada de los tópicos

María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado y de la Fundación Mujeres por África explicó ayer, a raíz de la exposición Enseñar África, que se trata de «un proyecto ejemplar. Hay que cambiar la narrativa sobre este continente que es mucho más que conflictos, que pobreza y que hambrunas. Poco a poco se está modificando para bien, con una explosión de creatividad y de posibilidades extraordinarias en todos los ámbitos. Para configurar una nueva visión en nuestro país y en Europa se necesita dar más atención a dicho territorio y generar un mayor conocimiento alejado de los tópicos. Desde mi fundación queremos visibilizar la espina dorsal de África, sus mujeres, el talento de las científicas, de las investigadoras, de las políticas, de las empresarias y de las jóvenes universitarias que vienen a hacer cursos a través del programa de becas que tenemos». Todo esto, en el marco de la inauguración de la muestra que dio comienzo en Casa África y que permanecerá abierta hasta el 30 de diciembre.

Fernández de la Vega fue la invitada de honor. A la inauguración asistieron también José Segura, director de la institución, María Dolores Rodríguez, viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes del Gobierno de Canarias, Ezequiel Guerra y Beatriz Andreu, coordinadores del proyecto, Christofer Ramírez, profesor del IES Arguineguín, en representación del profesorado participante y Kilian Rodríguez, alumno de dicho instituto, en representación del alumnado. En esta nueva edición del proyecto Enseñar África participan 57 centros, divididos en doce de primaria, 43 de secundaria y dos centros educativos para adultos, con 500 profesores y 50.000 alumnos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Lanzarote. El proyecto Enseñar África se implantó en las aulas en 2013 y funciona en los centros canarios desde entonces.

Según de la Vega «cambiar la visión del continente vecino es una tarea que requiere tesón porque España ha estado mucho tiempo alejada del mismo y explicar que el destino de ambos va unido y que si a uno no le va bien al otro tampoco, ni a Europa, no es fácil, pero sí en Canarias donde hay una mayor sensibilidad hacia este territorio cercano. Es un trabajo fantástico el que se hace desde Casa África, la consejería de Educación y los centros, que permite a los jóvenes conocer mejor el continente. No hay nada más poderoso que la educación. A través de ella se sientan las bases de un conocimiento libre de estereotipos, de tópicos y de ideas preconcebidas. Esta iniciativa crea lazos y relaciones con una formación permanente del profesorado y una presencia continua de África en las aulas, unas sinergias que crean riqueza y proximidad. En los jóvenes este proyecto promueve una creatividad original».

«África ofrece un tesoro de naturaleza, entornos, arte y música. El contacto con sus gentes hace entender su historia, lo que están viviendo, sufriendo y su lucha. Enseñar África recoge los principios, valores y objetivos de quienes queremos acercarnos a este lugar. Desde mi fundación comenzamos con un programa de científicas y ya estamos dando a conocer a casi 100 de primer nivel que han venido a hacer prácticas de investigación, de las mejores del mundo de las que nadie sabía. Tenemos que aprender mucho de ellos y viceversa. Es un intercambio en condiciones de igualdad, de vida, de historia y de futuro. Este programa debería estar insertado en los proyectos de estudio de todas las comunidades autónomas. Para los alumnos trabajar sobre África es hacerlo sobre el futuro inmediato».

José Segura señaló que Enseñar África «es una mirada en positivo». Destacó la presencia de la ex vicepresidenta del Gobierno al resaltar su «vocación africanista que la vincula a Casa África como socia por su amor y conocimiento de este continente que ha demostrado a lo largo de su actividad institucional». «Con este proyecto queremos dar visibilidad al trabajo de los alumnos participantes y poner en valor la implicación del profesorado para su implementación en las aulas. Como docente que he sido muchos años entiendo el esfuerzo que requiere a causa de la pandemia. Este proyecto es uno de los más exitosos de los que ha lanzado la Consejería y tiene gran participación en los centros. Es imposible contar con la presencia de los 398 profesionales de la enseñanza y con los centenares de alumnos de los 57 colegios que, este curso, han trabajado el programa en sus aulas».

«En esta inauguración figura una representación de ocho centros que participan en la exposición, tales como el IES Arguineguín, Arucas Domingo Rivero, El Rincón, Teror y Villa de Firgas, los CEIP Cervantes e Hilda Zudán y el CEAD Profesor Félix Pérez Parrilla. Esta muestra se enmarca dentro del África Vive, iniciativa que incluye un completo programa de actividades alrededor del día de dicho continente que se celebra hoy, 25 de mayo, con el que Casa África trata de acercar a la ciudadanía africana y española en un concepto lúdico y participativo».

Beatriz Andreu explicó que «este proyecto nació en 2013 para, desde la educación, poder combatir los prejuicios y estereotipos de la sociedad occidental, en general, sobre África y sus habitantes, sobre un lugar del hambre y tradicional. Queremos dar la imagen de un territorio de normalidad y positivo, de cómo sus habitantes salen adelante, no mostrar solo la visión paternalista de las ONG. Teniendo en cuenta, además, que Canarias pertenece geográficamente al continente vecino, con el que tiene una vinculación histórica y económica, y que aprecia la llegada de inmigrantes que buscan una vida mejor, las Islas han de entender con una mayor mirada crítica y sin prejuicios las condiciones de África».

«El proyecto ha ido creciendo, con el paso de los años, en número de alumnos, docentes (con 524) y centros en todos los cursos, desde Infantil, Primaria y Secundaria a FP. Esperamos también, que siga aumentando en número de instituciones colaboradoras para que se puedan fomentar las relaciones con centros educativos de países africanos porque viajando los estudiantes es como mejor se invalidan los prejuicios y se mejoran las relaciones interculturales. Los alumnos se han esforzado mucho en los trabajos y ha quedado una exposición muy bonita. Las escuelas han revelado una mirada de África que ofrece la riqueza de la diversidad de 54 países porque todos somos iguales a pesar de las pequeñas diferencias».

Según Ezequiel Guerra «con la llegada de los inmigrantes se ha ido generando un discurso de racismo. Queremos, con nuestro proyecto, crear una mayor comprensión hacia esas personas y su devenir y discernir cuál será nuestro futuro en las relaciones con África. Los propios autores africanos recalcan que hay que romper con la imagen de tragedia que los medios de comunicación y los libros de texto aportan sobre el continente. El trabajo actual de los centros está ayudando en este objetivo. No queremos esconder los problemas de nuestros vecinos sino mostrar otra realidad sobre que, por ejemplo, los niños africanos acuden a las escuelas y los padres a sus trabajos en mercados u oficinas, es decir, que también hay una vida normal. Los alumnos en la muestra han construido maquetas que exponen, desde una choza en una localidad rural hasta un moderno puente o una gran basílica. Lo que se pretende es presentar la diversidad de realidades de África».

Kilian Rodríguez, del IES Arguineguín, representa a los alumnos en el proyecto. Apuntó que «hasta hace cinco años, a mis compañeros y a mí, cuando pensábamos en África solo se nos venían a la cabeza imágenes de safaris, desiertos, hambruna y pobreza. Sin embargo, a partir de primero de la ESO, empezamos a ver que hay más colores aparte del negro. Comenzamos a oír ritmos energéticos alejados de los llantos de niños. Entendí que se trata de un continente rico en leyendas, idiomas y religiones, con infraestructuras monumentales y con una orografía y paisajes magníficos. Vi que es una joya».