El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) obsequiará a los donantes de sangre que se acerquen a las salas de extracción con un detalle propio de las islas a partir de este martes y durante los próximos días con motivo del Día de Canarias.

De este modo, quienes acudan a donar sangre a los puntos temporales de donación en toda Canarias o a los puntos fijos de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote podrán degustar productos de Gofio La Piña, Chorizos Los Nueces, La Isleña, Clipper, Casa Efigenia, Libbys y Tirma en la provincia de Las Palmas, así como de Guachinerfe, Gofio Gomero, Gofio La Molineta, Coplaca, El Bombón de La Gomera y Dulcería Rosa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En este sentido, el ICHH ha querido agradecer la colaboración altruista de las empresas que colaboran de esta manera con la promoción de la donación de sangre, ya que subrayan que la donación de sangre es "imprescindible" para mantener los stocks necesarios para la atención de la actividad quirúrgica de los centros hospitalarios del archipiélago, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

En cuanto a los requisitos necesarios para donar sangre en Canarias se encuentra tener entre 18 y 65 años, buen estado de salud general, pesar más de 50 kilogramos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Asimismo, en las circunstancias actuales se deben cumplir unos requisitos específicos vinculados al protocolo de protección ante la COVID-19, tales como son no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

De este modo, las personas interesadas pueden contestar a este cuestionario de autoevaluación: https://efectodonacion.com/test-para-averiguar-si-puedes-donar-sangre/ para conocer si pueden donar sangre antes de pedir cita previa o desplazarse a la sala de donación.

Para donar sangre es necesario solicitar cita previa llamando al 012 o al 922 470 012 / 928 301 012 (opción 8), de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas o cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web efectodonacion.com.

Asimismo, antes de ir a donar es recomendable revisar la información publicada en esta misma página web en las pestañas de Información y Protocolo para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Por último, indican que en los centros hospitalarios de la Red Transfusional Canaria se puede donar sin cita previa, si bien se recomienda llamar con antelación al servicio para garantizar el normal funcionamiento de los bancos de sangre. Se pueden encontrar más información sobre horarios y teléfonos de contacto en este enlace: https://efectodonacion.com/puntos-fijos/