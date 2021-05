CC de Gran Canaria auspició ayer una conferencia ofrecida por José Gilberto Moreno, experto en Enfermería Comunitaria y Diplomado OMS en prevención, gestión y control de la crisis, datos de campo Go-Data y en diseño de centros COVID. En el seno del encuentro, los nacionalistas aseguraron que, "Canarias ha perdido una oportunidad de oro y competitividad respecto a otros destinos que han priorizado en el proceso de vacunación a los trabajadores del turismo. Las islas tienen el grueso de sus empleados en paro o en ERTE y hoteleros y turoperadores ya dan por perdido junio"

Ante los datos oficiales que sitúan a Canarias a la cola de las comunidades autónomas en el proceso de vacunación, con tan solo un 16% de su población con las dos dosis, poco más de 300.000 personas inmunizadas, Coalición Canaria asegura que, "las islas cuentan con las infraestructuras suficientes para ejecutar el proceso de manera más ágil y rápida para llegar antes a la inmunidad de grupo, pero el Gobierno no ha sabido reaccionar a tiempo"

Coalición Canaria se muestra a favor de todas las herramientas que aceleren la vacunación, pero critican el caos originado por el Gobierno regional en el que, "personas en la franja de los 40 años no pueden pedir cita hasta junio y jóvenes de 19 años ya tienen la suya para principios de julio. El sistema no es igualitario"

Coalición Canaria de Gran Canaria ha celebrado un encuentro en el que José Gilberto Moreno, Experto en Enfermería Comunitaria, máster en Emergencias y en Pediatría y Diplomado OMS en prevención, gestión y control de la crisis, datos de campo Go-Data y en diseño de centros COVID, ha abordado el proceso y desarrollo de la vacunación en Canarias.

En el marco de dicho encuentro, los nacionalistas han acordado urgir al Gobierno de Canarias a desarrollar de forma inmediata una campaña marco con el objetivo de priorizar la vacunación, "de todos los trabajadores y trabajadoras del sector del turismo", en este sentido han apuntado que, "es una medida que ya han implementado otros destinos eminentemente turísticos como Grecia o Croacia".

"Canarias lleva más de un año con cero turístico y continúa perdiendo oportunidades. Hoteleros y touroperadores ya dan por perdido el mes de junio. Dejamos pasar la opción de convertirnos en un corredor seguro antes de que los destinos emisores cerrasen fronteras y ahora estamos ante otro reto al que el Gobierno del PSOE no ha sabido hacer frente; ser vanguardistas en España y colocarnos al nivel de otros destinos mundiales con los que competimos", defienden.

Coalición Canaria señala que Canarias presenta las peores cifras de desempleo de España, con un alto porcentaje de su tejido productivo frenado como consecuencia de que el principal motor económico de las Islas, el turismo, del que depende más del 70% de los trabajos de forma directa e indirecta, se encuentra paralizado, "ante este escenario al Gobierno le ha faltado nuevamente previsión, planificación y determinación. No solo no han sabido aprovechar la oportunidad para posicionarnos como destino seguro sino que, además, la activación del turismo para este verano pone en riesgo a la población", cabe recordar que los turistas británicos podrán entrar en el territorio sin la necesidad de presentar una prueba PCR y ahora también todo aquel que esté vacunado o haya pasado la enfermedad, "hasta este momento los que habían pasado el covid no podían hacerlo no sabemos qué ha cambiado en el vector de transmisión para que ahora sí", aseguran.

Además, desde Coalición Canaria han querido subrayar que, "a la falta de operatividad se le suma la mala imagen que proyectamos al exterior al ser una de las comunidades autónomas a la cola en el proceso de vacunación. Tan solo un 16% de la población ha recibido las dos dosis y por tanto es inmune", autonomías como Castilla León, Asturias o Extremadura el proceso es mucho más acelerado, "un hecho que- defienden- nos lastra".

Por otro lado, los nacionalistas ven con buenos ojos todas las herramientas que se pongan a disposición para facilitar y agilizar el proceso de vacunación, pero lamentan "el caos y la desigualdad generada en los últimos días con el cambio de modelo para las citaciones", y aseguran: "Existen personas de más de 50 años que no se han vacunado; otras en la franja de los 40 que no pueden solicitar cita; y personas de 20 años que ya la tienen para principio de julio, por no hablar de los que llevan más de 72 horas esperando respuesta", y añaden: " Solo el 24% de la población ha podido acceder al sistema según datos del propio Gobierno lo que muestra que es una medida que no trata a los canarios por igual".

Para finalizar, desde Coalición Canarias argumentan que dada las características demográficas, sociales y territoriales de Canarias, además de su capacidad logística y su nivel de infraestructuras, " las Islas han vuelto a perder una oportunidad de oro para ejecutar un programa de vacunación de mayor envergadura; más ágil y efectivo. Han trabajado por debajo de nuestras posibilidades, estamos a la cola en comparación con otras autonomías que tienen un mayor número de población, a pesar de que contamos con un Sistema de Salud robusto y un inmejorable equipo de profesionales en la sanidad en las Islas".