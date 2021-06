En Estados Unidos las diferentes administraciones premian a los ciudadanos que se vacunan o los incentivan de algún modo para que lo hagan, como en Nueva York donde se regala comida a todas las personas vacunadas contra el covid-19.

El estado de Ohio ha optado por otra medida para persuadir a las personas y que se acaben poniendo la fórmula que les protegerá contra este virus, y es que cada semana está regalando un millón de dólares entre las personas que se administren el suero, como es el caso de Abbey Bugenske, que ha sido agraciada con el dinero de la campaña Vax-A-Million, que ha relatado de este modo el momento en el que le llamó el Gobernador de Ohio para darle la grata noticia: “Estaba gritando tanto que mis padres pensaron que estaba llorando y que me había pasado algo malo”. Sus pares quisieron calmarla diciéndole que podía ser una broma, pero era cierto. Abbey había ganado un millón de dólares solo por vacunarse contra el coronavirus: "Las vacunas siempre han estado en mi historial médico. Fue una decisión bastante fácil ponérmela lo más rápido que pude. Animaría a cualquiera a que se vacunase. Si ganar un millón no es suficiente, no sé qué lo sería” explicó a la NBC News cuando la entrevistaron.

Esta joven norteamericana tiene claro que va a donar una parte del dinero a causas solidarias y se va a comprar un coche nuevo, pero el resto del dinero no sabe aún cómo invertirlo.

Otra historia de éxito también es la de Joseph Costello, un adolescente de 14 años que también ha sido agraciado con este premio de la lotería Vax-A-Million, que ha hecho crecer el ritmo de vacunación del estado y ya cuentan con un 45% de personas vacunadas.