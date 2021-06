El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recibe la colaboración de SPAR Gran Canaria para celebrar el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente.

Un año más, las personas que donen sangre en los puntos de extracción del ICHH en Gran Canaria recibirán como detalle un pequeño kit de plantación, con semillas y maceta.

Desde el año 2015 SPAR Gran Canaria colabora con el Instituto Canario, en el marco de la responsabilidad social corporativa con campañas de donación de sangre con empleados y clientes en sus establecimientos y con la entrega de obsequios para los donantes, de manera desinteresada.

En las instalaciones centrales en la Urbanización Industrial El Goro, Ángel Medina, presidente de SPAR Gran Canaria, junto José López, vicepresidente, Dunia Pérez, directora general, y Amaya Caruncho, directora de Comunicación y RSC, recibieron a Elsa Brito, responsable del departamento de Comunicación, Promoción y Marketing del ICHH.

Requisitos para la donación

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos específicos como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de España en los últimos 14 días.

Las personas interesadas pueden contestar a este cuestionario de autoevaluación para conocer si pueden donar sangre antes de pedir cita previa o desplazarse a la sala de donación: efectodonacion.com/test-para-averiguar-si-puedes-donar-sangre

Puntos fijos en Gran Canaria

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, el ICHH pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, número 4, en la capital grancanaria, de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 y de 15:15 a 21:30 horas (cuenta con vado para donantes), previa solicitud de cita.

También se puede acudir sin cita previa a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias de lunes a viernes de 10:00 a 13:30; el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 14:00 a 19:30 y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas (cuenta con vado para donantes en ambos casos).