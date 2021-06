Javier Marrero: «La integración de los menores que llegan por costa es viable y muy enriquecedora»

Fue uno de los primeros en ponerse en 2001 al frente de los centros de menores para extranjeros en Canarias. ¿Cómo recuerda los inicios?

En un principio, cuando los menores que llegaban por costa, no existía un proyecto en las Islas ni en el Estado, aquí lo que se hizo fue habilitar la última planta de la residencia juvenil La Montañeta, que era el anterior reformatorio en el que había menores por medidas judiciales, para que todos los menores que llegaran por costa fueran atendido en la instalación. En este punto es cuando también hay que nombrar a Javier Jerez, que es uno de los trabajadores de CEAR que empezó a ver que eso no era un espacio para la educación. Era un espacio donde nos encontrábamos que lo que se creaba eran situaciones traumáticas para los menores cuando llegaban a ese lugar, ya que eran menores que en su gran mayoría –tan solo un 1% de los que hemos tenido en esta época que a lo mejor traía un tipo de actividad delictiva– no traían a sus espaldas actividades delictivas, entonces el espacio no era el adecuado. Y no solo no era el adecuado para que estuvieran, sino que para las tareas educativas era muy difícil. Entonces nos planteamos que lo que había que hacer era salir de ese centro masificado y crear centros de acogida, que en ese momento llamamos CAME (Centros de Acogida de Menores Extranjeros). ¿Qué es lo que buscábamos? Una reproducción de un espacio en el que hubiera una convivencia normal en una vivienda donde cada menor pudiera contar con sus habitaciones, aunque la gran mayoría estaban compartidas por varios menores. Ahí empezamos a plantearnos el proyecto educativo del centro y decidimos adaptarlo a los perfiles de los menores que iban llegando.

¿Dónde se abrió el primer CAME en la Isla?

El primer CAME que abrió fue en Las Torres, en una casa terrera que estaba dentro de la ciudad, pero que quedaba en un espacio alejado. Eso nos permitía tener varias habitaciones, una cocina, un salón y una zona de estudio y luego, los alrededores eran como patios para poder desarrollar todo tipo de actividades. Hay que tener en cuenta que en esa época pasaba algo que sigue pasando, y es que el menor no existía. Es decir, existía a efectos de la tutoría de la dirección general y a efecto de que nosotros teníamos la guardia y custodia, pero para escolarizarlos era un problema, teníamos que dar las clases dentro de los centros, pero no eran escolarizados, y eso era una de las batallas. ¿Por qué? Porque no tenían identificación, porque el confirmar sus edades se dilataba mucho en el tiempo, cosas que hoy en día también pasan. Otro de los temas de esa época es que la mayoría de la población que nos llegaba era de origen marroquí, sobre todo de zonas rurales, y también saharauis y el idioma que más hablaban era el hassaní, así que nos propusimos que aprendieran español y, paralelamente, las cuatro reglas de matemáticas y un poquito de la historia del lugar donde estaban. Así fue hasta que fuimos manteniendo reuniones con las administraciones con el fin de que los niños tuvieran su identificación para que pudieran ser escolarizados como a cualquier menor. Esta es una de las cosas de las que no hemos sido conscientes, es que si el tutor es la dirección general, vendrían a ser los padres de ese menor, entonces lo lógico es que el niño reciba todas las atenciones que marca la Ley del Menor.

¿Cuántos chicos tenían en Las Torres?

Ahí empezamos con 12 menores y el resto continuaba en La Montañeta. Los más antiguos iban pasando a este recurso. El recurso funcionó y entonces fue cuando empezamos a abrir más hasta conseguir evitar que los menores llegaran a La Montañeta y fueran directamente a un CAI (Centro de Acogida Inmediata) que estaba en Ciudad Jardín y desde allí íbamos perfilando los CAME. Al final logramos acabar con los CAI y ya cuando el menor iba llegando se iba asignando a un centro. Ahí también cambiamos otra estrategia porque una de las cosas que pensamos al principio fue que los menores estuvieran agrupados por edades, pero al final vimos que eso era otro error que teníamos porque las familias no son así. Entonces creamos grupos donde había niños nuevos con otros que llevaban más tiempo o eran más mayores. Hoy en día seguimos en contacto con muchos de ellos, tenemos grupos de whatsapp. Algunos viven aquí y trabajan como autónomos, otros trabajan asalariados, otros volvieron a sus territorios y otros están en otras zonas de península o de Europa porque no cabe duda de que para ellos esto es la puerta trasera de Europa, es decir, no venían a las Islas Canarias, su idea era ir a Europa.

¿Qué drama humano viven estos menores?

Viven dos dramas. Primero, el estar en su país donde su familia no tiene recursos, donde no ven una salida, a veces por la situación económica del país. Hoy en día, con lo de Ceuta, nadie lo ha dicho, pero si aquí con el Covid estamos con el cuello al agua porque no hay turismo, todos esos jóvenes de Marruecos, de la zona de Senegal, que no se están yendo a trabajar a los hoteles porque no hay viajes, están en la calle tirados. No tienen nada para vivir. Nosotros lo vivimos en nuestra piel, pero ellos también y lo viven el doble, porque por lo menos nosotros aquí hemos conseguido unos niveles en servicios sociales, que no son los más maravillosos del mundo, pero que han permitido una salida en determinados sectores, pero allí no la hay. Entonces, toda esa gente está desesperada porque no tienen a dónde ir y es un trauma. Y luego, está el desarraigo. Tú te metes en una patera porque tienes que buscar futuro para ti y para tu familia y cuando ya llegas al otro lugar tienes a tu familia lejos, tienes a tus amigos lejos, entras en un espacio perdido, llegas como nos llegaban a nosotros sin saber dónde estaban y había que explicárselo. Y eso para ellos era una frustración porque pensaban que llegaban a Europa y que al día siguiente iban a poder ir a ver un partido del Barcelona. Entonces, se veían con más frustración porque estaban cerca de su casa, pero lejos de sus objetivos o de lo que le habían encomendado. Porque una minoría de menores huyen de sus casas, por esa cuestión de salir, pero otra parte de los menores su familia sí es consciente de que se están buscando la vida y hasta les han ayudado a salir.

¿Cree que está bien visibilizada la labor que se hace en estos centros?

Tengo la experiencia por todos los lugares donde ha habido CAMES, pero en concreto me acuerdo de La Isleta, en la calle Tamadaba, donde teníamos uno de los centros en donde nadie conocía qué es lo que se hacía dentro. No sabían que allí había unas actividades educativas, que había una formación de los menores, sino entendían que eran menores encerrados para que no dieran la lata en la calle y más siendo moros, que eran los que estaban en aquella zona. Y cuando se empezaron a sacar los programas de interculturalidad, los logros eran más acelerados. El menor aprendía antes y se llegó hasta tal extremo que en la calle Tamadaba había madres que venían al centro a hacer una tarta a los niños porque era el cumpleaños, por ejemplo, entonces ya veían la higiene, la atención que tenían los niños o el niño que todavía estaba aprendiendo español, pero ya se relacionaba y cuando se encontraban por la calle ayudaba a las señoras a llevar la compra y eso ya casi que se convertía en una obligación del chiquillo. Esa visibilidad es la que yo sigo echando de menos, es decir, hay que hablar de lo que realmente se está haciendo en los centros, que son centros educativos con unas características propias, porque estamos hablando de unas personas que nos han llegado por la costa, que no conocen el idioma, que son “barro blando”, esto en educación es que si a ese barro blando le haces una huella esa huella va a quedar en el tiempo. Esa huella lo que hay que hacer es modelarla lo mejor para que el chiquillo tenga una salida social y esa salida social es también a la inversa, desde la sociedad hacia el menor. Entonces yo creo que hay que visibilizar más y ver más las actividades. Acabo de recordar que había alguno de los chiquillos que jugaban de miedo al fútbol y, a través de educadores, logramos que participaran en los equipos que jugaban en La Ballena. Y cuando eso pasó venían esos compañeros de fútbol a nuestro centro educativo para estudiar o jugar con ellos o invitarles a merendar a sus casas. Eso hay que visibilizarlo.

¿Y qué pasa con estos chicos cuando llegan a la mayoría de edad?

Esa es la otra deuda pendiente, otra de las cuestiones que hay que trabajar. Hoy en día el menor, cuando cumple los 18 años, por cómo está montado a través de las administraciones, tiene que abandonar el centro. El abandono es que se queda en la calle con los recursos que hayas podido darle. Hay menores que si, a lo mejor, han llegado con 14 años puedes llegar a darles las líneas por donde pueda tener una salida, pero la gran mayoría que ha llegado con 16 o 17 años, si tardan un año en identificarlos, en valorar que son menores, en poder escolarizarlos, cuando tienen ya 18 no tienen la total formación ni tienen esa posibilidad de salida de buscar un trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pasas ya los 18 años, para poder estar en España, aunque hayas tenido este arraigo anterior, necesitas un contrato de trabajo, si no al año te puede repatriar a tu tierra. Aunque normalmente a donde van es a una comisaría en Marruecos o depende de los acuerdos. Y entonces van abocados a estar tirados en la calle. Nosotros, aún teniendo problemas con la administración, buscábamos a familias o a compañeros que los tuvieran en sus casas en tanto que buscábamos para que consiguieran un puesto de trabajo para intentar que con ese contrato se arreglasen sus papeles y tuvieran su posibilidad de mantenerse o, incluso, si no había capacidades aquí que pudieran ir para la península y expandirse a otros lugares donde pudieran tramitar esa documentación.

¿Es difícil la integración de estos menores?

Para nada. Una vez estando el menor identificado, con su escolarización, con su centro de salud, el menor, enseguida, como cualquier niño, se relaciona en los colegios. Las maestras y los maestros fueron nuestros grandes aliados. Recuerdo que por el Día de Canarias ellos se sentían también canarios y nosotros les apañábamos para que fueran también vestidos con el traje típico. Así que la integración sí es viable, necesaria y es buenísima. Además, eso permitía que a su vez ellos les enseñaban cosas de sus culturas o costumbres, como por ejemplo, tomar el té. Y tengo que decir que aquellos lugares donde estaban los niños había más humanidad y había más conocimiento de otras realidades. Enriquecía lo humano, aquello por lo que trabajamos los educadores.

En Canarias se vive ahora un momento delicado. Se han tenido que habilitar más de una veintena de espacios para poder atender a los menores que están llegando a través de costa, como dice usted. ¿Cómo vive esta situación?

La migración va existir toda la vida y es un derecho de las personas humanas, por eso los recursos tienen que estar. Al margen de que sean más, yo llegué a tener hasta 800 menores bajo mi tutela de un golpe. ¿Qué ha pasado? Que las llegadas son cíclicas, esto es como antes, cuando era invierno no se emigraba, porque te congelabas por el camino. En cualquier caso, los recursos hay que mantenerlos y para que no sea algo costoso hay sistemas para que el recurso sea multifuncional. Lo que no se puede ser es que se desmantelaran muchos recursos, que ya eran un trabajo avanzado, y ahora de buenas a primeras, cuando nos llega una avalancha que es un poco mayor de la que sufrimos en 2002, no haya recursos porque los recursos de ese año se desmantelaron según fueron buscándose salida a los menores. Así que nos vemos otra vez teniendo que empezar de nuevo. Desde la Consejería se ha ido como se ha podido, incluso haciendo campamentos en donde estuvieran los menores, que no es lo más adecuado, pero bueno, se dio una respuesta a la situación tanto en cuanto se buscaban derivaciones. Entonces, para esto tienen que estar los recursos permanentes y tiene que haber una coordinación. Como esto va por comunidades tiene que haber una coordinación entre ellas y que por arriba de todo mande la Ley del Menor, no la Ley de Extranjería. Porque son menores a los que hay que proteger y tenemos que buscar la fórmula de que no se convierta esto en lo que se convierte en algunos lugares, en un arma política. Esto es una cuestión de recursos. Porque nosotros hablamos de lo que a nosotros nos llega por la entrada de costa, pero también entran muchos menores por los aeropuertos. Además, puede ser un recurso institucional, en los momentos en los que menos entradas hay de menores se pueden utilizar para una serie de actividades interculturales y, a su vez, en cuanto otros lleguen se vuelva emplear para la atención de menores. Los recursos tienen que estar, hay que ir enriqueciéndolos, mejorándolos y hay referencias en muchos sitios como Alemania.

Precisamente una de las cosas que más se ha criticado ante esta situación es la falta de protocolos estatales para abordarla. Pocas comunidades se han ofrecido a acoger a parte de estos menores. ¿Se va tarde en este sentido?

Vamos muy lentos, sí. Es decir, el protocolo tiene que estar más estudiado. Tiene que ser una política clara, consensuada entre todos y que dé respuesta a la necesidad, ya sea porque en un lugar hay más saturación, y que se pueda dar esa respuesta. Tiene que haber una coordinación estatal de todos los recursos de las diferentes comunidades autónomas con un protocolo en donde, primero la educación y luego la derivación, sean las tareas fundamentales. Como decía antes, el menor llega aquí entrando por la puerta de atrás, él puede forjar su futuro si tiene todos sus recursos en cualquier lugar, no exclusivamente en el lugar al que llega. Ahora, por ejemplo, Canarias se ofreció para la recogida de menores de los que entraron en Ceuta, pero al final no se van a derivar aquí porque el cupo está cubierto y van hacia el País Vasco. Pues esto no debería ser un ofrecimiento, sino que debería estar ya estipulado.

¿Cree que influye en este consenso discursos como el de Vox?

En aquella época también pasaba lo mismo, por eso es necesaria la visibilización de estos centros, de las tareas que se hacen, y que la población conozca la situación de la que vienen los menores. A mí a veces se me parte el alma cuando oigo hablar de estos menores porque ese niño tiene su madre llorando allá, al igual que él también llora aquí. Yo me metí en varios fregados porque no quería que los niños volvieran en una patera y, aun así, se nos murió uno al que repatriaron y de emperretado se volvió a subir a una patera para volver. Hay que visibilizar, hay que seguir conociendo de dónde nos vienen y quiénes son, hay que buscar lazos de hermanamiento. Y lo único que consigue eso es enriquecernos como personas y es lo que iría dando respuesta a que no haya determinadas formaciones políticas ni determinadas personas que puedan hacer juegos engañándonos, vendiéndonos historias que no son reales. Es una cuestión que hay que trabajar mucho en el Parlamento, y que las leyes sean claras y que no se pueda hacer uso de la dificultad de un sector de la humanidad para sus intereses particulares que, además, desde mi punto de vista son deshonrosos.