La EBAU rebosa la biblioteca

La Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria abre a las 8 de la mañana y a las 8.20 ya tiene el cartel de lleno en sus salas de estudio. La reducción de aforo -actualmente en el 75% al estar en nivel 1-, por la pandemia del Covid-19, obliga a madrugar a los alumnos que optan por estos centros para prepararse los exámenes de la EBAU que arrancan en Canarias mañana, 9 de junio en convocatoria ordinaria, para los alumnos de Ciencia y el 10 de junio para los de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El coronavirus, lejos de rebajar la afluencia de estudiantes en estos centros públicos, lo que ha hecho es incrementar la necesidad de “cambiar de aires” y salir de casa para repasar las diferentes asignaturas.

Es el caso de Elvira Canella Ortiz, alumna del IES Politécnico, que lleva dos semanas acudiendo a la biblioteca cercana al parque San Telmo, donde permanece de 8.00 a 20.00 horas cada día. Un maratón de doce horas de estudio que, espera, le sirva para obtener la nota de corte necesaria para acceder al grado de Biología en la Universidad de Granada. «Tengo un 8 de media de Bachillerato y necesito un 9 y algo, por lo que mi objetivo es subir dos puntos con la EBAU», señaló ayer la joven que, asegura, está muy tranquila de cara a los exámenes. «Es verdad que con la pandemia la comunicación entre alumnos y profesores ha sido más difícil, pero nos han preparado muy bien en todas las asignaturas, por lo que voy tranquila», apuntó Elvira y añadió que la pandemia, no sólo no le ha restado interés por irse fuera de la Isla a estudiar, «sino que ahora tengo muchas más ganas».

Oscar Vera Suárez, alumno del IES Siete Palmas, también ha optado por la Biblioteca del Estado para prepararse la selectividad. Con un 8,33 de media de Bachillerato, su objetivo es matricularse en el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para lo que sólo necesita aprobar. Aún así, acude casi todos los días al centro, desde muy temprano, para hacerse con una plaza en la sala de estudios. «Me gusta venir a estudiar aquí, aunque la verdad es que nos hemos preparado bien para estos exámenes. Desde el primer momento los profesores nos han puesto ejercicios de EBAU para intentar que lleguemos preparados, y ahora toca practicar, nada más».

La selectividad arranca en Canarias este miércoles para los estudiantes de Ciencias

Oscar no cree que haya diferencia en la preparación de las pruebas de acceso a la universidad respecto a otros años por el hecho de estar en pandemia. «Yo estoy tranquilo y espero que todo salga bien. En ningún momento he tenido miedo al contagio, ni en el instituto ni en la biblioteca. Ya estamos acostumbrados a las normas sanitarias, entramos y nos echamos gel hidroalcohólico en las manos, usamos las mascarillas y estamos separados por metro y medio. Es verdad que sigue habiendo respeto, pero miedo no hay. Lo único diferente este curso ha sido las medidas sanitarias contra el virus, pero de resto ha sido un año igual que los anteriores».

Concentración

Pablo Navarro Acosta, estudiante del IES Los Tarahales, también se prepara con «tranquilidad» la prueba que le de acceso a los estudios de Turismo en la ULPGC. «No necesito mucha nota para entrar, y hemos estado prácticamente todo el curso preparándonos directamente para la EBAU con los profesores, ahora toca repasar». Él prefiere hacerlo en la biblioteca «porque me concentro mejor, aquí hay más silencio, en casa me distraigo más fácil, en la biblioteca no tenemos tantas distracciones, y todo el mundo está estudiando».

En ningún momento el temor al contagio por el Covid-19 le ha frenado a la hora de estudiar fuera de casa. «Sabes que existe esa posibilidad, porque seguimos en pandemia, pero hay que utilizar la cabeza, aquí por ejemplo, en la biblioteca, todo el mundo cumple las normas de seguridad perfectamente», subrayó.

Los jóvenes afrontan los exámenes con seguridad, sin nervios ni temor a posibles contagios

Cristina Erdocia, alumna del Colegio Heidelberg prefiere combinar la preparación de la EBAU en casa y en la biblioteca. «Hoy por ejemplo, llegué a las 7.55 horas, y ya habían en torno a 25 personas esperando para coger sitio. Conseguí mesa pero a los que llegaban a las 8.10 ya les decían que la sala estaba completa». Su objetivo es entrar en la carrera de Medicina, un reto que tiene al alcance de la mano con una nota media en Bachillerato de 9,94. «Ahora toca hacer el último esfuerzo para alcanza ese puntito que me falta, y la verdad es que no me está costando mucho prepararme, hace apenas un mes que he tenido los exámenes finales y ahora intento alternar asignaturas más teóricas con otras más prácticas, tipo historia con mates. Por las mañanas, rindo más y hago las teóricas, y por las tardes me pongo con ejercicios».

También ella se siente segura en la biblioteca, al igual que lo estuvo en su centro, y lo está de cara a la EBAU. «Mantenemos las distancias, nos echamos gel al entrar, nos piden el DNI para tener un registro de todas las personas que hay dentro, está todo bastante controlado y en ningún momento he sentido ningún miedo».

Los cuatro jóvenes se sienten preparados para superar con éxito los exámenes de la EBAU, que se celebrarán en las dos universidades públicas canarias, los días 9, 10, 11 y 12 de junio.