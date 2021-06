La sanidad isleña se juega su liderazgo sindical tras la pandemia

La votación llevará a más de 27.000 trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) a las urnas este próximo jueves 10 de junio, momento en el que podrán decidir tras cinco años –las elecciones se han retrasado por la pandemia– quién les representará durante cuatro años. Los resultados se harán públicos el viernes, dado que el recuento de votos suele demorarse hasta la madrugada.

Como ya viene siendo tradición los sindicatos que se presentarán a las elecciones serán la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), los sindicatos de médicos y enfermería (CemSatse), Intersindical Canaria (IC), la Asociación Sindical Autónoma de Canarias (Asaca), el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Colectivo de Trabajadores de Sanidad (CTS), el Sindicato de Comisiones Base (Co.bas) y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (USAE). No obstante, este año, como novedad, los podrán optar entre dos sindicatos nuevos: el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) y la Confluencia de Médicos (Semca). Este último es una de las incorporaciones más esperadas, dado que el colectivo ha estado luchando este último año por la estabilización del personal en abuso de temporalidad en Canarias por medio de un concurso oposición restringido.

Justamente la Oferta Pública de Empleo (OPE) es uno de los temas estrella sobre los que versa la mayoría de programas electorales. Con matices, todos recogen la necesidad de exigir a la Consejería de Sanidad la estabilización y consolidación de la plantilla. Algunos solicitan la fijeza a través de una oferta restringida para el personal que lleva más tiempo concatenando contratos de interinidad –como Asaca, IC o Semca– y otros abogan porque sea el Gobierno estatal quien establezca una fórmula legal para acabar con esta situación –como CC.OO y UGT– . En lo que están todos de acuerdo es en que las OPE deben convocarse de inmediato y repetirse anual o bianualmente, dado que muchas categorías llevan desde 2007 sin tener la oportunidad de estabilizar su plaza en el SCS.

La pandemia también ha hecho palpable la falta de personal que existe en el SCS. No en vano en el último año se ha contratado a 3.800 profesionales. Sin embargo, para muchos sindicatos no es suficiente y solicitan no solo que se conviertan en personal interino – lo que conllevaría a concebirlos como parte del SCS–, sino también a seguir ampliando personal. Es el caso de CemSatse que reivindica un aumento de los ratios y una reducción de los cupos de médicos y enfermeros, especialmente en la Atención Primaria. De hecho, esta es otra de las reivindicaciones que, además comparte con el sindicato independiente CTS.

Todos coinciden, asimismo, en solicitar mejoras retributivas a todo el personal, pues desde que sufrieran los recortes de la crisis de 2011, no se ha logrado revertir la situación. Por último, hay muchos sindicatos que llevan en su programa electoral la lucha por lograr una actualización de las categorías profesionales. Esto afecta especialmente a los enfermeros (que piden su inclusión en la categoría A1) y los técnicos, que se encuentran en una categoría C cuando por su titulación deberían incluirse en la B. Esto, además, conlleva a una serie de diferencias retributivas, a pesar de que desde hace años la justicia obligó a las administraciones sanitarias a modificarlo.

Levy Cabrera CEMSATSE La medida estrella del sindicato mayoritario, que está conformado por médicos y enfermeros y logró 23 delegados en las pasadas elecciones, es la de estabilizar al personal, especialmente en el caso de los médicos. Lo que solicitan es realizar una OPE extraordinaria seguida de tres OPEs normales. También demandan revertir los recortes salariales realizados en plena crisis y establecer mejoras retributivas. Asimismo, apuestan por disminuir el cupo de los médicos y enfermeros, con especial hincapié en estos últimos cuyos ratios son mucho menores que en el resto de España. Ambas fuerzas lucharán en conjunto para mejorar la Atención Primaria.

José Alonso Tapia CC.OO Comisiones Obreras logró diez delegados en las pasadas elecciones y con ellos ha propiciado la recuperación de la carrera profesional, recobraron el 100% del salario en caso de baja laboral y recuperaron junto al resto de sindicados mayoritarios las 35 horas laborales, se aumentó la plantilla orgánica del SCS y se pactó una lista de empleo desvinculada de la OPE que aún no ha sido publicada. Para los próximos cuatro años, la representación sindical va a trabajar por conseguir la jubilación parcial de todos los trabajadores y en la OPE, que ocupa «el 70%» de su programa electoral. En este sentido, se trabajará en renegociar las ofertas de empleo y hacerlas obligatorias.

Joaquín Franco SEPCA El objetivo de Sepca es claro: quieren lograr más estabilidad del empleo público. El sector sanitario canario es uno de los más afectados por la temporalidad, y Joaquín Franco, el cabeza de lista de Sepca, denuncia que en los últimos años se han ofertado más de 10.000 plazas en la sanidad que jamás se han convocado. «Si no se convocan algunas plazas empezarán a caducar», insiste Franco. Además de la apuesta por la estabilización, Sepca luchará por mejorar la conciliación laboral, hacer cumplir la prevención de riesgos laborales, establecer un concurso de traslados abierto y permanente y una carrera profesional en iguales condiciones para todo el personal.

Carlos Chamorro ASACA Asaca, que logró 11 delegados en las elecciones pasadas, volverá a luchar porque se cree una bolsa de empleo desvinculada de la Oferta Pública de Empleo que, además, conlleve la derogación del decreto 74/2010 del Servicio Canario de la Salud (SCS), ya que consideran que lo que se ha hecho hasta el momento no ha derivado en la desvinculación real de las ofertas de empleo. Los sindicalistas también velarán por la recuperación de derechos y la solución al abuso de temporalidad con oposiciones que no conlleven examen. Entre sus logros se encuentra la consecución de varias sentencias favorables sobre la carrera profesional para el personal laboral.

Francisco Bautista UGT La UGT logró siete delegados en las elecciones sindicales de 2016. La representación ha logrado en este tiempo sacar adelante un acuerdo para que los sanitarios pudieran realizar 35 horas –en lugar de las 37,5 impuestas tras la crisis– , la subida salarial de los empleados públicos y la estabilización de más de 7.000 trabajadores eventuales que han pasado –o pasarán– a ser interinos. La UGT apuesta por buscar una salida «legal» para la consolidación del personal que ha sufrido el abuso de la temporalidad. Francisco Bautista, cabeza de lista, recuerda que fue este sindicato quien acudió al Tribunal Europeo para que se reconociera el abuso de temporalidad.

Pilar Barrera CO.BAS Desde el Sindicato de Comisiones Base (Co.bas), que logró tres delegados en las elecciones de 2016, quieren que se deje de diferenciar entre los trabajadores fijos, contratados y temporales, dado que, como opina la cabeza de lista, Pilar Barrera, “todos deberían tener el mismo derecho”. Asimismo, desde el sindicato apuestan porque haya una OPE justa y que se convoque cuanto antes «porque estamos a la expectativa». El sindicato cree que es necesario conseguir más representación sindical para poder hacer un trabajo mayor y así mejorar su atención en todos los hospitales y dotar a los trabajadores de las herramientas necesarias para hacer frente a su día a día.

Carmelo Rodríguez CSIF La CSIF, que consiguió tres delegados en 2016, recuerda su importante papel durante el tiempo de pandemia, ya que denunció la falta de EPIS y protocolos y logró el reconocimiento de la Covid-19 como enfermedad profesional para los sanitarios. «Somos la única organización que, además, tiene en su web la auditoría anual», señala Carmelo Rodríguez, cabeza de lista del sindicato. Recuerda, además, que fue este sindicato el que logró la jubilación anticipada para policías y militares a nivel estatal que quieren ampliar a la sanidad. Para los próximos años buscan impulsar una actualización de la relación de los puestos de trabajo y la estabilización del empleo público.

Sunil Lakhwani SEMCA La Confluencia de Médicos que lleva «un año batallando» para lograr la consolidación del empleo de los facultativos en abuso de temporalidad sucesivo, ha decidido ampliar su perspectiva. Su principal objetivo es el mismo que el que llevan luchando estos meses: conseguir la consolidación directa del empleo de quien se encuentra en abuso de temporalidad. No obstante, en esta ocasión no se limitarán a defender los intereses de los médicos, sino también del resto del SCS. En su programa electoral también proponen medidas destinadas a mejorar la dignidad profesional del médico, a adecuar las plantillas y a blindar a las mujeres embarazadas.

José Ignacio Mora USAE El trabajo del Sindicato de Técnicos de Enfermería se centra especialmente en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), pues consideran que es el centro con más deficiencias, especialmente en lo que se refiere a su colectivo. El sindicato, por esta razón, no solo velará por reajustar las categorías profesionales de los técnicos de enfermería, sino que también busca que el HUC integre totalmente la categoría profesional de celador. «Esto garantizaría que los técnicos de enfermería dejasen de hacer sus funciones, ya que no es nuestra labor», señala José Ignacio Mora, cabeza de lista del sindicato. USAE también velará por equiparar el HUC al resto del SCS.

Carlos Bayón CTS El Colectivo de Trabajadores de Sanidad (CTS) pretende, en esta próxima candidatura, seguir trabajando a pequeña escala. El sindicato tiene representación en los centros de salud y vela por la mejora de la Atención Primaria. Carlos Bayón, cabeza de lista, asegura que seguirá trabajando en «temas puntuales» que son los que considera que pueden mejorar la situación laboral del día a día de los sanitarios. el sindicato va a solicitar un límite de pacientes para los cupos de Atención Primaria así como una contratación más transparente. En los últimos años ha logrado que se instale una bomba de extracción en el Centro de Salud Cono Sur, y ha mejorado la atención del paciente.

Rita Botín SIETeSS Este colectivo también entra por primera vez en esta lista electoral velando por la inclusión de todas las especialidades dentro del sistema público, como técnicos de documentación o dietética. “Durante la pandemia nos dimos cuenta de la gran necesidad que tenemos de técnicos de documentación, ya que ellos tendrían que haber corrido a cargo de los rastreos”, explica Rita Botín, cabeza de lista de SIETeSS. El sindicato también velará por la actualizar las clasificaciones laborales, incluyendo a los profesionales técnicos en el grupo B en lugar del C, donde están incluidos ahora. Asimismo, velarán por igualar las horas de formación a este colectivo a la de Europa.