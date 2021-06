Lorca, García Cabrera y los roles de género inauguran la EBAU

Tres textos literarios y uno periodístico conformaban las cuatro opciones a elegir una del examen de Lengua y Literatura con el que comenzó ayer la EBAU -Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad- en Canarias. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, la poesía Las islas en que vivo del autor canario Pedro García Cabrera, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, y un artículo periodístico publicado en El País por Pablo Simón sobre los roles de género a la hora de elegir carrera universitaria, fueron los textos seleccionados para inaugurar la prueba en las Islas, con los alumnos de la modalidad de Ciencias. Hoy se repetirá los exámenes de la primera tanda de materias comunes -con diferente contenido- para los estudiantes de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.

Aunque hasta ayer no había ninguna notificación, en el caso de que algún alumno o alumna no pudiera asistir esta semana a los exámenes por motivos relacionados con la Covid-19, deberán notificarlo con un justificante médico antes del 21 de junio. En estos casos, y tras el acuerdo alcanzado por las dos universidades canarias, los afectados podrán examinarse en la convocatoria extraordinaria de julio, aunque a efectos académicos su calificación contará como si se hubiese examinado en junio para que no pierda las opciones a plaza en las carreras con mayor demanda, según indicó el vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad de la ULPGC, David Sánchez. «Hasta hoy no hemos tenido ninguna notificación oficial, pero hemos abierto el plazo hasta el 21 de junio para presentar la notificación médica, ya que se puede dar el caso de que algún estudiante tenga síntomas y no viene al examen, pero no tiene el parte médico hasta la semana que viene», subrayó.

A pesar de ser la segunda EBAU que se celebra bajo los protocolos de la pandemia, este año se respira una mayor tranquilidad por parte del alumnado que se presentaba ayer a las pruebas en el edificio de Arquitectura, en el Campus de Tafira de la ULPGC. La mayoría de los jóvenes consultados aseguran que ya tienen interiorizados los protocolos sanitarios tras asumirlos durante todo el curso en sus respectivos centros educativos.

«Con tantos exámenes y los nervios de lograr nota, lo menos que ha importado ha sido la pandemia. Es verdad que a principios del curso fue complicado estar en clase con la mascarilla, pero a estas alturas ya es una parte más de nosotros, como si fuese la oreja». Así lo afirmó ayer Raúl López, alumno del IES Guanarteme, que se juega en esta selectividad una plaza en el grado de Medicina. Reconoce que le ha costado pelear por la nota, «de hecho no creo que llegue de primeras», porque parte de una nota media de bachillerato de 8,33. «Igualmente tengo muy claro lo que voy a hacer, si no me da la nota para Medicina, tendré que hacer un año en Enfermería y convalidar asignaturas, pero si no es este año, será el siguiente”.

Su compañero de instituto, Jorge Rodríguez, lo tiene más fácil con su 8,44 de nota media, dado que opta a Arquitectura. «No necesito nota, sólo aprobar, por eso estoy tranquilo». Para él, lo más intenso ha sido la preparación de la EBAU durante todo el curso académico, «pero ahora estoy tranquilo, con la sensación de tener los deberes hechos». Y respecto a la pandemia asegura que no existe ningún temor al contagio, «ya nos hemos acostumbrado a la mascarilla, el gel y la distancia».

El caso de estos dos estudiantes define muy bien los diferentes grados de nerviosismo que se respiraba ayer en el Campus de Tafira entre los alumnos de la modalidad de ciencias, divididos fundamentalmente entre los que aspiran a entrar en un grado de Ciencias de la Salud y los que optan por una ingeniería o por Arquitectura.

Jorge Hoyos, del IES Pérez Galdós, asegura que «no me he agobiado mucho» porque quiere estudiar ingeniería y sólo necesita un cinco, «pero aún así voy bastante preparado y creo que me va a salir bien». Tampoco tiene sensación de que haya sido un curso diferente por la pandemia. “Para mi ha sido lo mismo, sabemos lo que hay que hacer y ya está”.

Por el contrario, Alicia García, estaba hecha un manojo de nervios, «porque me juego entrar en Fisioterapia, que es lo que siempre he querido, y estoy a un punto de conseguirlo».

Kendra Ortega, alumna del IES La Isleta, también quiere hacer una ingeniería en Diseño Industrial, por lo tanto no necesita nota, «con el cinco voy bien pero no me conformo”, señala la joven que sacó de media de Bachillerato un 9,22. Para ella este último año de instituto ha sido duro. «Ha habido tanto momentos de bajones como momentos de alegría, pero ya estamos aquí, en la EBAU y con los nervios justos, al fin y al cabo es lo que hemos practicado durante todo el curso. Lo que hemos currado todo este año ha sido el resultado de lo que veremos hoy».

Para el profesorado, también este curso ha sido más llevadero que el pasado, cuando estalló la pandemia. «Este año ha sido mucho mejor que el anterior, el alumnado ha estado muy motivado porque hemos ido de manera presencial al centro. Hemos hecho bastantes simulacros y los chicos también han puesto mucho de su parte ya que han pasado por dos años de bachillerato con muchos retos por delante», apuntó Marienca Lorenzo, profesora del Colegio Arenas Atlántico. Reconoce que los alumnos que tienen más claro su elección de carrera son los que optan a la rama de la Salud o la tecnológica. «También es verdad que hay quienes optan por un centro formativo de ciclo superior, sobre todo porque este año mucho alumnado no se quiere ir fuera por el tema de pandemia».

Calendario

Tras el examen de Lengua Castellana y Literatura, del que la gran mayoría salió muy satisfecho, comenzó el de Lengua Extranjera a las 11.30, y a las 15.30 horas tuvieron el de Historia de España. Tres materias que se repetirán hoy con el alumnado de letras. Mientras que el viernes 11 y el sábado 12 será el turno de los exámenes que corresponden a materias optativas, por lo que no todo el alumnado coincidirá a la vez en el mismo espacio. En total se han matriculado en Canarias para hacer la EBAU 10.737 alumnos, 5.945 en la ULPGC -5.267 para la fase general y 678 sólo en la específica para mejorar su nota-; y 4.792 en La Laguna -637 optarán a la específica-.

Según destacó ayer el director de Acceso de la ULPGC, Nicanor Guerra, los exámenes transcurrieron sin ninguna incidencia en todas las sedes habilitadas, y las previsiones apuntan a una asistencia mayoritaria de todos los matriculados. «En la fase general de la EBAU el indice de asistencia suele ser casi del 98 o 99%. Donde si puede haber una caída es en la específica, porque hay alumnos que a lo mejor se matricula de tres optativas y luego se presenta sólo a una, a dos o a ninguna, pero la general, salvo muy pocas excepciones, se cumple a rajatabla».