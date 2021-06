El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, presentó el pasado mayo, en colaboración con el servicio de Coordinación de Trasplantes del Servicio Canario de la Salud y la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente, una campaña de concienciación social sobre la importancia de la donación de sangre y de médula ósea. Fruto de este acuerdo entre las entidades y con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, el próximo lunes, 14 de junio, la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente impulsará entre sus asociados, colaboradores y grupos de interés la campaña conjunta para promover la donación de sangre y la extracción de la muestra para el análisis y comprobar la idoneidad del donante de médula ósea en un solo acto.

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunas condiciones específicas como pueden ser no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por el Covid-19 y no haber viajado fuera de España en los últimos 14 días.

Citas

El ICHH advierte a los donantes de la importancia de avisar en caso de que les surja algún imprevisto que les impida acudir a una cita confirmada, para que otra persona pueda ocupar esa plaza y se garanticen así los objetivos previstos. Asimismo, para donar sangre es necesario pedir cita llamando al 012, o bien, al 928 301- 012 y 922- 470- 012. Los teléfonos operan de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas. También, se puede realizar este acto altruista cumplimentando el formulario publicado en la portada de la web: efectodonacion.com.