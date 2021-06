A medida que transcurren los días, se desvelan nuevas informaciones sobre las últimas horas de los tres desaparecidos y ahora ha trascendido que, aunque el progenitor mantuvo en secreto su voluntad de asesinarlas, sí que compartió con su actual novia que no pretendía devolver a las dos menores, según ha explicado el programa de Antena 3 'Espejo Público'. Tomás Gimeno salía en la actualidad con la directora de un centro de idiomas al que acudía a clases de alemán su hija Olivia. Esa misma tarde llevó a la pequeña a clase y entregó a su pareja sentimental una caja, según desvela el citado programa de Atresmedia.

A lo largo de la tarde, Gimeno y su actual pareja estuvieron en contacto por teléfono y esta intentó disuadirlo de sus intenciones, al preguntarle cómo iban a vivir Anna y Olivia sin su madre, a lo que él contestó que se acostumbrarían. De acuerdo con esta información, la novia tuvo conocimiento de que el hombre no tenía intención de devolver a las pequeñas, pero no lo puso en conocimiento de las autoridades.

El hallazgo el pasado jueves del cuerpo de la pequeña Olivia, de seis años, a tres millas de la costa de Santa Cruz de Tenerife desmiente estas intenciones de Gimeno de sacar del país a las niñas, que, según el auto de la jueza, "se llevó a sus hijas para darles muerte de forma planificada y premeditada".

El Ángeles Alvariño reanuda la búsqueda

Mientras siguen aflorando nuevas informaciones en torno a la desaparición de las pequeñas y la autopsia de Olivia arroja nuevos datos, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha reanudado la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno tras solventar la avería que le había obligado a permanecer atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife desde el pasado sábado.

El barco del Instituto Español de Oceanografía (IEO), equipado con un radar de barrido lateral y un robot submarino, sufrió este percance cuando realizaba rastreos en una zona más próxima al Puerto Deportivo Marina Tenerife, donde fue encontrada vacía y a la deriva la lancha de Gimeno el pasado 28 de abril, el día después de que se produjera su desaparición junto a sus hijas.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, informó el pasado viernes de que la búsqueda de Anna y Tomás seguiría, al menos, hasta este lunes. Sin embargo, debido a este incidente técnico, el Ángeles Alvariño permanecerá varios días más.

El caso podría alargarse 20 años si no hallan cuerpo del padre

El caso de las niñas de Tenerife, Anna y Olivia, podría prolongarse 20 años si no aparece el cuerpo de padre, Tomás Gimeno, que hasta el jueves buscará en el mar el buque del Instituto Español de Oceanografía Ángeles Alvariño, confirmaron Efe fuentes judiciales y jurídicas consultadas por Efe.

El tiempo de prescripción de un delito de asesinato es de 20 años en el caso de que la pena que se le imponga o se pida para un acusado sea de 15 años o más, aunque un juez puede decretar el archivo provisional de la causa mientras no haya novedades, y, en caso de haberlas, podría reabrirla.

Y para que una persona desaparecida se le declare oficialmente fallecida deben transcurrir diez años desde que se tuvieran las últimas noticias de la misma, corroboran las fuentes.

La declaración de fallecimiento de una persona fallecida tendría efectos en la sucesión de bienes.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, anunció este lunes que el Ángeles Alvariño prolongará hasta este jueves las labores de rastreo en busca de Tomás Gimeno y su hija de 1 año, Anna, que ha reanudado este lunes tras permanecer unos días inoperativo por una avería.

Pestana ha informado de que este barco oceanográfico, dotado con un sonar de barrido lateral y un robot submarino, finalizará este jueves "una casi tercera prórroga de su trabajo en Canarias" en el marco de la investigación judicial abierta tras la desaparición de Tomás Gimeno y sus dos hijas y que ha permitido encontrar hasta el momento el cadáver de la mayor a unos 1.000 metros de profundidad.

De esta forma, el buque del Instituto Español de Oceanografía "apurará al máximo los compromisos de investigación que tiene en otras zonas del país", ha referido Pestana, quien ha agradecido "la generosidad que ha tenido el Ministerio de Ciencia" con la instrucción de este caso de violencia machista y vicaria.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar dictó un auto para informar al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de dejar sin efecto la orden internacional para la detención de Gimeno por delito de sustracción menores y sustituirla por otra por dos delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género.

Al tiempo, la magistrada pidió que el caso pase al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife.

En ese auto, la juez sostiene que Tomás Gimeno habría dado muerte a las niñas en su finca y arrojado sus cuerpos al mar en un plan preconcebido para causar a su expareja el mayor dolor, y que la causa de la muerte de Olivia fue un edema pulmonar agudo.

La Guardia Civil confía en encontrar indicios

La Guardia Civil mantiene el "ánimo" y la "ilusión" de poder encontrar nuevos indicios sobre la desaparición de Tomás Gimeno y su hija Anna y de que los dos últimos días antes de que deje Tenerife el buque transoceánico 'Ángeles Alvariño' que encontró el cuerpo de la otra hermana, Olivia, sirvan para "aportar más luz" a la investigación.

Así ha respondido este martes la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a preguntas de la prensa sobre cómo esta previsto actuar tras la marcha del buque prevista este jueves tras 19 días de rastreo.

"Tenemos confianza en que en estos dos días que nos quedan podamos llegar a concluir la investigación" y en que "aporten mas luz a la investigación sobre la desaparición del padre y de la otra hermana" para dar por cerrado un capitulo "tremendamente doloroso" y que muestra "hasta qué extremo" la violencia vicaria "puede llegar a hacer daño a esa madre, a la familia, a los amigos y al corazón de todas las personas de este país", ha lamentado Gámez.

Y es que la Guardia Civil mantiene la "ilusión" porque todavía tiene "el medio" -el buque- y el "conocimiento" fruto del "intenso trabajo" de investigación de la Guardia Civil que ha determinado las zonas de búsqueda y los puntos con mayor probabilidad de encontrar evidencias.

No obstante, Gámez ha reconocido que hallar esos nuevos indicios es "solo un futurible", por lo que, preguntada por lo que se hará tras la marcha del 'Ángeles Alvariño' de Tenerife si no se encuentra a Anna y a Tomás Gimeno, ha respondido que "la Guardia Civil no termina ni da por cerrado ningún caso asta que no se tienen todas las pruebas concluyentes".

En este caso, los agentes estarán "en manos" del juez de violencia de género que lleva el caso, que será quien determine "hasta donde llegar" con la investigación, ha explicado la directora general de la Guardia Civil.

Por último, ha agradecido la colaboración prestada por el Instituto Español de Oceanografía tras conceder tres prórrogas para disponer del buque y a la treintena de personas que componen la tripulación y que han trabajado "sin descanso durante 24 horas al día" desde el 30 de mayo.

Igualmente, ha mostrado "todo el apoyo y condolencias" a la madre de las niñas, lamentando que, como indica el auto hecho público, ahora se conoce que cuando mantuvo el primer encuentro con la Guardia Civil ya se había producido el asesinato, aunque entonces solo se tenía constancia de una "no entrega" de las niñas a su madre por parte de su padre, y "no podíamos conocer ninguno los hechos que lamentablemente después se han sacado a la luz".