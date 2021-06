Un submarino de propiedad privada, el Piscis VI, y con capacidad para operar a una profundidad de hasta 2.180 metros podría ser una alternativa a las labor que desempeña el buque oceanográfico Ángeles Alvariño en la búsqueda de Tomás y Anna Gimeno.

Así lo ha desvelado este jueves el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, quien ha hecho hincapié en que este submarino, "no es un aparato de aficionados", pues de hecho el Instituto Español de Oceanografía (IEO) prevé su colaboración para varias campañas.

Según ha informado en COPE Canarias, el jefe de Interior de la citada radio, Juan Baño, en La Mañana en Canarias que es complicado que el Ángeles Alvariño siga trabajando en Tenerife porque se están cancelando compromisos de investigación que ya estaban firmados. De hecho, hay dos campañas de exploración oceanográfica que ya han sido suspendidas. Muchos de los trabajos del buque están subvencionadas por Europa pero también por capital privado que demanda resultados y no es fácil ni inmediata la renovación de esos fondos. En esta misma línea, ha detallado que hay empresas que están dentro del buque encargadas de aparatos como el robot submarino, con su propia plantilla y una previsión de gasto que está al borde de consumirse. A la complejidad administrativa se une la económica porque esto supondría un nuevo contrato, una revisión que no es inminente y que en el caso del Instituto Español de Oceanografía no cuenta con una partida de fondos para las contigencias imprevistas.

Por otro lado, Pedro Martín ha hecho hincapié en que el Piscis VI puede resultar de utilidad, bien para colaborar en la búsqueda de padre e hija, o bien para sustituir "en la medida de lo posible" la labor del Ángeles Alvariño, que, dotado con un sonar de barrido lateral y un robot no tripulado localizó el cuerpo de Olivia a unos mil metros de profundidad.

La Guardia Civil ya conoce esta opción, ha indicado también el presidente del Cabildo de Tenerife, aunque queda por determinar, por parte del propietario del submarino, es si ya ha concluido el periodo de pruebas en el que ha estado inmerso varios meses y si puede alcanzar esa capacidad máxima de inmersión, hasta los 2.180 metros de profundidad.

La Delegación de Gobierno en Canarias confirmó ester miércoles que el Ángeles Alvariño permanecerá en la zona de búsqueda de Tomás Gimeno y su hija Olivia "unos días más" y de que, en paralelo, la Guardia Civil está realizando gestiones "en el ámbito civil" para poder disponer de soluciones tecnológicas que permitan sustituir al buque en las labores de búsqueda.

Mientras, la madre de Anna y Olivia, Beatriz Zimmerman, ha impulsado una campaña de recogida de firmas en internet para solicitar que el buque oceanográfico mantenga su apoyo a las labores de búsqueda "hasta que todas las zonas de sus posibles ubicaciones -de la niña y del padre- estén totalmente y de forma exhaustiva revisadas y así quede avalado por los investigadores de la Guardia Civil".

En menos de 24 horas ya han firmado esta petición casi 125.000 personas.