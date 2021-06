El fiscal pide seguir investigando a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco seguirá siendo investigada por no pagar la pensión a su hijo David. El fiscal Ortiz García, encargado del caso en el juzgado número 3 de Alcobendas, ha rechazado los dos recursos presentados por la mujer en sendos escritos fechados el 9 de junio y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio.

Ambos escritos rechazan la petición de Carrasco de que la investigación contra ella fuera anulada. La hija de Rocío Jurado había alegado que sufría "indefensión" tras la denuncia que presentó contra ella su ex marido, Antonio David Flores, en los que la acusa de no pagar los 200 euros mensuales a su hijo David, algo a lo que está obligada desde enero de 2018 por una decisión judicial.

También había pedido la nulidad del caso, porque quien había puesto la denuncia contra ella no había sido su hijo, sino su ex marido, con quien vive el joven. Por esos motivos, Rocío Carrasco se negó a declarar ante la jueza el pasado 30 de abril.

No hay indefensión

El fiscal rechaza ahora los argumentos de Carrasco y considera que su exmarido Antonio David Flores está "legitimado activamente para interponer denuncia y reclamar su pago vía penal". Además, el hijo, David Flores, prestó declaración por videoconferencia el pasado 21 de mayo y posteriormente se sumó a la denuncia contra su madre. Rocío Carrasco también había tratado de anular la declaración de su hijo alegando que, al haberse realizado por ese sistema le generaba indefensión, algo que el fiscal también descarta.

Otro de los argumentos de Rocío Carrasco, que no había recibido la notificación de varias actuaciones judiciales en el caso, también es descartada por el fiscal. En su escrito, el representante de la acusación pública detalla los intentos "infructuosos" por hacerle llegar las notificaciones por correo. También recoge que las citaciones le fueron enviadas correctamente, aunque en uno de los casos se quedaron "sin abrir" en el buzón del destinatario.

Decide la jueza

La jueza deberá decidir si respalda la posición del fiscal y continúa las investigaciones contra Carrasco. Podría incluso volver a citarla a declarar. La querella presentada inicialmente por Antonio David Flores y a la que se ha sumado su hijo David, de 22 años y que padece una enfermedad genética, afirma que Rocío Carrasco no ha pagado nunca la pensión alimenticia a su hijo. "La querellada ha mostrado apatía, desidia, negligencia y abulia respecto a sus obligaciones como madre, tanto afectivas como económicas, que nunca ha satisfecho desde la primera resolución judicial referente al caso", se recoge en el escrito presentado ante la jueza.

La magistrada ordenó poco después investigar el patrimonio y los ingresos de Rocío Carrasco para determinar si era insolvente o había tenido ingresos suficientes para pagar la pensión a su hijo, que fue declarado "dependiente económicamente" por la justicia. Los informes del punto neutro judicial revelaron que Carrasco declaró unos ingresos de algo más de 25.000 euros el año pasado, la gran mayoría procedentes de un pago de la editora de la revista Hola! El año anterior, Carrasco había declarado unos ingresos de un céntimo de euro, según los datos de la investigación. El delito de impago de pensión está castigado con multa y hasta un año de cárcel.

Por su parte, Antonio David Flores tiene pendiente una denuncia por no pagar la pensión de sus dos hijos cuando ellos vivían con su madre. Esa causa está mucho más avanzada y el juicio contra él podría celebrarse antes de que acabe el año. Está acusado de alzamiento de bienes, un delito penado hasta con cinco años de prisión y debe ingresar una fianza de 60.000 euros, la deuda pendiente con su ex pareja por aquellos impagos, algo que aun no ha hecho.

Durante la emisión de una serie documental en Telecinco, Rocío Carrasco le acusó de malos tratos continuados, algo que ya había hecho ante la justicia, que decidió archivar provisionalmente el caso.