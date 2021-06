La alianza necesaria entre la sanidad pública y privada se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos debido a la crisis sanitaria causada por el covid-19. Ambos sectores han sufrido de manera indiscutible las consecuencias de esta pandemia, de la que ahora no queda más remedio que obtener algún aprendizaje. Prensa Ibérica en Canarias junto a BBVA y Sanitas organiza el foro Salud que suma, con la participación de profesionales de ambos sectores para afrontar los retos del futuro del servicio sanitario, la digitalización y los efectos de la pandemia sobre la salud mental.

Moderado por la periodista Verónica Pavés, este foro celebrado de manera digital contó con la participación, entre otros, del director comercial de BBVA Seguros en España, Francisco Rey, quien destacó que «la salud es lo más importante» y por ello, el sector sanitario debe apoyarse en «las múltiples opciones que nos aporta la digitalización, así como en la salud pública acompañada por el valor que aportan los seguros de salud, para cuidarnos y cuidar del planeta». El director regional Sur de Sanitas Seguros, Ramón Guerrero, también extrajo una conclusión constructiva de la pandemia, que ha enseñado a trabajar de manera conjunta al sector público y privado. El jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Sanitas CIMA y director del Hospital Digital Sanitas, César Morcillo, se decantó por la parte positiva de la crisis ya que esta situación «nos ha ayudado a resaltar lo importante del cuidado de la salud».

La directora gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, Natacha Sujanani, expresó además que la pandemia ha dejado dos mensajes claros: la necesidad de disponer de la ciencia para abordar problemas como esta crisis sanitaria, y la necesidad de contacto humano dentro de las instituciones. La responsable de La Candelaria recordó que el hecho de haber sido una de las comunidades autónomas españolas en las que primero estalló el virus y las características de un territorio fragmentado hicieron «indispensable la colaboración entre todos los centros médicos, tanto públicos como privados». Y ello, «sin las herramientas digitales apropiadas, no podríamos haberlo enfrentado». «Los hospitales corrimos el riesgo de colapsarnos y durante todo ese tiempo el resto de patologías seguían existiendo por lo que tuvimos que arrimar el hombro como en las grandes catástrofes», recordó la gerente. En este sentido, celebró que la relación de los centros públicos con los privados en Canarias «fue más allá de lo fácil» y por eso reconoció que se queda «con una gran sensación de respeto hacia todos mis compañeros».

Expresó que, ante el nuevo panorama de consultas digitales, «somos los médicos los que en muchas ocasiones mostramos recelo para abordar estos servicios», en los que la sanidad «se ha tenido que meter de lleno» para dar «un salto cualitativo» en los últimos meses. Afirmó que este avance «es de las pocas cosas buenas que ha dejado tras de sí el covid» aunque alertó que «aún queda camino por recorrer». No obstante, informó de que la parte positiva sobrepasa de lejos los inconvenientes que puede tener este cambio de paradigma ya que «los hospitales reciben gran cantidad de pacientes y debemos intentar reducir esa afluencia».

Francisco Rey recordó que «el sector de la salud ya era un sector importante en 2020, cuando suponía un 4% del PIB, pero esa cantidad ahora ha aumentado, y en la actualidad alcanza el 6%». Esos cambios han obligado a que entidades como BBVA Seguros hayan tenido que adaptarse porque, afirmó, «los asegurados demandan soluciones adecuadas a sus necesidades y, en ese sentido, la tecnología nos está ayudando a cubrir la demanda que nos plantea la sociedad». BBVA Seguros lleva una década trabajando en la digitalización de sus servicios con el objetivo de «ofrecer mejor experiencia y servicios a nuestros asegurados» y por eso en los últimos tiempos «dejamos que nuestros clientes decidan la forma en la que quieren relacionarse con nosotros, de manera digital, telefónica o presencial», expresó Rey, quien recordó que de este modo la aseguradora ofrece sus servicios las 24 horas, los siete días de la semana. «El cliente es soberano», sentenció el director comercial quien reconoció que «ofrecer nuestros servicios digitales no se traduce en que toda nuestra atención sea digital» puesto que los clientes pueden continuar acudiendo de manera física a las oficinas de BBVA ya que, concluyó, «la digitalización no es una imposición sino que abre un abanico de posibilidades para que el cliente elija la forma en que desea relacionarse con nosotros».

Ramón Guerrero destacó que «arrimar el hombro ha sido fundamental para salvar vidas». En el caso de Sanitas, desde el año 2016 ha apostado por el desarrollo de las videoconsultas, un avance que se ha mostrado como totalmente necesario durante la pandemia, cuando la aseguradora contaba ya con 3.000 médicos conectados que han atendido a sus clientes. Al igual que BBVA Seguros, «llevamos mucho tiempo apostando por la digitalización, no porque pensáramos que era algo publicitario, sino porque creíamos que de esta forma podíamos facilitar la vida de las personas», sentenció el director regional Sur de Sanitas, quien recordó que la pandemia ha sido un catalizador en este sentido puesto que antes de la crisis tan solo el 9% de las consultas eran digitales, mientras que en 2020 esta cifra se duplicó. En este sentido, precisó que en Canarias, en lo que va de año «hemos tenido el mismo número de videoconsultas que en todo 2020». El director resumió: «No sé cuánta gente seguirá yendo al banco a hacer sus transferencias pero seguro que son muchas menos que hace diez años; con los seguros pasa lo mismo».

César Morcillo explicó que Sanitas estableció más de un millón de videoconsultas en 2020, una tendencia que se ha mantenido tras el confinamiento porque el paciente se ha dado cuenta de la comodidad y ahorro que supone este servicio. De este modo, en el último año se ha doblado el uso de la videoconsulta, pasando del 9% al 15%. En este sentido, recordó que este servicio no solo ofrece la posibilidad de realizar una consulta sincrónica, sino que también se presta a la telemonitorización: seguir la salud de los pacientes en remoto para que personas con asma, hipertensión o arritmia no tengan que acudir al hospital para hacerse un chequeo. No obstante, el director del Hospital Digital de Sanitas alertó de la necesidad de «poner el foco en la medicina preventiva». En este sentido, recordó que este grupo médico cuenta en la actualidad con diversos programas para poder adelantarse a la enfermedad con diagnósticos precoces.

Incremento de las pólizas

Entre otros aspectos, la pandemia ha dejado tras de sí un aumento de las contrataciones de pólizas de seguro. «Es evidente la importancia que ha tomado la salud para todos nosotros», expresó Francisco Rey quien afirmó que, ante esta nueva realidad en la que la ciudadanía ha pasado a cuidarse más, «los seguros vienen a complementar el buen servicio que ofrece el sector sanitario público». En este sentido, añadió que «los seguros aportan inmediatez» ya que permiten anticipar la realización de pruebas. Por otro lado, la contratación de estas pólizas es de gran ayuda en ciertas zonas del país a donde no llega la sanidad pública: «En estos casos, disponer de un seguro de salud donde no existen determinados servicios médicos puede facilitar el acceso a diferentes especialistas de todo el ámbito nacional».

En este sentido, Ramón Guerrero afirmó que el aumento en la contratación de pólizas responde a «una mayor concienciación de la población» porque la pandemia «ha hecho que cambien nuestras prioridades» y en este sentido la salud ha escalado puestos. «Queremos un seguro para nuestro día a día, que nos monitorice, que no sea solo para cosas graves sino para poder hacer una consulta», expresó el representante de Sanitas, quien recordó que, «si las empresas de tecnología están apostando por la salud y las empresas de la salud están invirtiendo en tecnología, no es por mera coincidencia, sino porque escuchamos a nuestros clientes y todo nos dice que la sociedad está cada vez más concienciada y tiene el deseo de cuidarse y estar más sano».

Retos de futuro

A pesar de que la pandemia ya va quedando poco a poco atrás, esta situación deja ahora tras de sí importantes retos de futuro, tanto para el sector privado como para el público. Francisco Rey solicitó continuidad para las líneas de colaboración que se han establecido entre diferentes sectores y entidades para hacer frente a la crisis sanitaria, gracias a la cual, por ejemplo, no habría sido posible el rápido lanzamiento de las diferentes vacunas contra el coronavirus. El desarrollo de la tecnología y la digitalización es otro de los retos a los que se enfrenta el sector sanitario, con el objetivo de ofrecer al cliente «experiencias más sencillas y personalizadas». Pero junto a todo ello también habrá que hacer frente a nuevos riesgos pero «los seguros existimos precisamente para aminorar el impacto de esos riesgos y haremos frente a los que se nos presentan de la mano del desarrollo de la tecnología», indicó Rey, quien finalizó recordando que será también necesario afrontar el «reto de la sostenibilidad, que jugará un papel incluso más importante que el que ha tenido la digitalización».

Ramón Guerrero coincidió con Rey al destacar la sostenibilidad como uno de los retos de futuro: «No podemos estar sanos si nuestro planeta está enfermo». Así, gracias a las videoconsultas se ha podido evitar la emisión de más de más de 6.000 toneladas de CO2 a la atmósfera el último año. Hizo hincapié, además, en la necesidad de invertir en prevención porque actualmente solo el 2% del gasto médico se destina a este capítulo y «eso nos debería hacer reflexionar sobre si estamos haciendo todo lo que nuestros clientes desean que hagamos por ellos».

Natacha Sujanani indicó que uno de los retos de cara al futuro es aumentar la inversión en atención primaria, así como en programas transversales de promoción de la salud y en medicina preventiva. «Más que intentar curar, lo que tenemos que intentar es que la gente no enferme», sentenció la gerente de La Candelaria quien recordó una vez más que «la ciencia es la respuesta a los grandes dilemas de la humanidad» por lo que llamó a «invertir en lo que hay que invertir».