Martina López Hernández, estudiante de 2º de Bachillerato del CHI, Colegio Hispano Inglés, es una alumna 10 de la Selectividad EBAU de este año 2021. Habla cuatro idiomas, español, inglés, alemán y chino mandarín y ha logrado estar entre los tres mejores expedientes de la prueba organizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas calificaciones fueron entregadas el pasado fin de semana.

Martina logró la máxima calificación posible, un 10 sobre 10 en la Fase General de la prueba de EBAU. Para ello, sacó un 10 en Matemáticas, un 10 en Lengua Castellana, un 10 en Inglés y un 10 en Historia de España. Esto sumado al 10 sobre 10 que sacó en todas y cada una de las asignaturas que cursó en 1º y 2º de Bachillerato, hicieron que la media obtenida por la alumna para el acceso universitario, haya sido de un 10 sobre 10 en esta fase general.

En lo que respecta a la Fase Específica de la prueba, determinante para el acceso de las carreras que tienen las notas de corte más altas, y que sirve para optar hasta la franja de nota que va del 10 al 14, la alumna del Hispano Inglés logró la siguiente nota en los dos exámenes adicionales de asignaturas de la modalidad elegida: un 10 sobre 10 en Alemán y un 9,9 sobre 10 en la asignatura de Química, lo que le dio como resultado la calificación final de 13,98 sobre 14.

Martina, enhorabuena por el logro académico en esta EBAU 2021. ¿Cómo te sientes, pensaste alguna vez que podrías estar entre los mejores expedientes?

Muchas gracias. La verdad es que aún no lo he llegado a asimilar del todo. Me siento bastante satisfecha, este resultado es reflejo del trabajo realizado muchos años; puedo decir que las horas de estudio y preparación han merecido la pena.

Sinceramente, no pensé poder estar entre los mejores expedientes porque, a pesar de que salí del examen con buenas sensaciones, a mi parecer la impresión general fue muy positiva, así que estaba convencida de que las notas serían bastante altas a grandes rasgos. Asimismo, a lo largo de las pruebas fui encontrando a muchos compañeros con gran confianza en sí mismos, por lo que supuse que todos sus resultados evidenciarían ese ánimo.

¿Crees que el sistema de doble currículo de tu colegio te ha ayudado para lograr estos resultados?

Por supuesto. En el colegio siempre se nos ha enseñado el valor del esfuerzo y la disciplina, y eso ha sido vital para alcanzar este éxito académico.

Alcanzar la máxima puntuación posible en la Selectividad EBAU, se logra con una actitud ambiciosa y clara, a la vez que trabajando la constancia y el empeño.

¿Cómo resumirías tu trayectoria de 16 años en el colegio?

Han estado llenos de muy buenos ratos y recuerdos, tanto en las clases como fuera de ellas, pero, evidentemente, no todo el trayecto ha sido un camino de rosas. Ha habido cantidad de horas entre libros y apuntes y momentos de estrés, especialmente durante los últimos años, que han sido los decisivos.

Del colegio me llevo no solo conocimientos, sino también amistades, desde las más nuevas hasta las antiguas, y espero tenerlas durante muchos años más, porque han sido ellas realmente las que han hecho del paso por el colegio una experiencia inolvidable.

A partir de ahora, ¿cómo proyectas tu futuro universitario?

Veo el futuro universitario como algo muy cercano, casi presente ya, que parecía que no llegaría pero está a la vuelta de la esquina.

En septiembre estaré cursando mis estudios universitarios en los Paises Bajos, Holanda. Más en concreto el grado de BSc International Relations and Organisations que se imparte 100% en lengua inglesa en la Universidad de Leiden.

He elegido un destino en una ciudad holandesa bastante internacional, estoy segura que se tratará de unos años de contacto con personas de diversas culturas, de las que voy a aprender muchísimo y con quienes forjaré nuevas amistades.

Además, supongo que será un tiempo de asimilación, averiguando lo que realmente me interesa y tratando de tener una idea cada vez más clara de qué quiero hacer en el futuro laboral.

¿Qué cualidad destacarías en tu crecimiento personal?

Algo que me ha aportado bastante, y no exclusivamente en el ámbito académico, ha sido mi determinación.

Me considero una persona bastante autoexigente, lo que me lleva a ser crítica con aquello que hago e intento analizarlo para tratar de identificar margen para mejora.

Una vez me percato de que hay algo que realmente puedo perfeccionar, busco formas de hacerlo y, personalmente, opino que casi siempre puede haber oportunidades para seguir mejorando.

Para finalizar, ¿qué destacarías de tus profesores?

Hay muchísimas cosas que me gustaría destacar de ellos, pero si hay algo que verdaderamente agradezco, es que para mí, han sido más que meros profesores, llegando a ser como amigos, consejeros y grandes apoyos.

Este año ha sido especialmente complicado por las circunstancias sanitarias, y sin mis profesores puedo garantizar que no habría podido alcanzar nada de lo propuesto.

No solo se trata de los conocimientos, sino de la motivación, ganas de trabajar y actitud positiva que transmiten pese a todo, haciendo que los alumnos seamos capaces de esbozar una sonrisa incluso tras la mascarilla. Un enorme gracias para todos ellos.