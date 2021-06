Educación repite una de las pruebas de las oposiciones en Canarias tras haber detectado un error

En concreto, el fallo se detectó en el Tribunal Nº2 de Gran Canaria. Una vez realizado el sorteo con los temas extraídos los que resultaron elegidos por los aspirantes al azar fueron los siguientes: 39, 33,10, 60 y 38. En el aula número 423 se señaló por equivocación que entre los seleccionados del temario estaba el 32, cuando en realidad el correcto era el 33.

El error, señala Educación, “no fue advertido hasta la finalización de los ejercicios de modo que, del total de los 61 aspirantes presentados (del total de 75 inscritos en esa especialidad) ante dicho Tribunal para la realización de la parte B de la primera prueba, un total de 14 aspirantes, que realizaron la prueba en el aula señalada, fueron informados de forma incorrecta de los temas extraídos al azar, constatándose que 5 de las personas aspirantes, de entre las 14 que realizaron su prueba, han respondido la parte B conforme a un tema no resultante del sorteo”. De ahí que se vaya a corregir lo ocurrido en ese procedimiento selectivo.

Educación dictó el pasado martes, 22 de junio, una resolución por la que la Parte B de esa primera parte de la prueba de la Especialidad de Organización y Gestión Comercial quedó invalidada y convocaba para el día siguiente a un trámite de audiencia a todas las personas aspirantes presentadas a la citada convocatoria, a un acto a las 17.30 horas en el Centro de Profesorado Las Palmas de Gran Canaria, en las sedes de las Direcciones Insulares de Educación de Lanzarote y Fuerteventura, a quienes tengan establecida su residencia en esas islas, y por videoconferencia a quienes no residan en alguno de los tres lugares en los que se celebró la audiencia.

Educación dio la opción a los opositores, en ese mismo acto o en las siguientes 48 horas, a someterse de nuevo a la prueba o solicitar la conservación de la realizada el pasado 20 de junio.

A los que se presenten a la repetición de la prueba el día señalado, no se les corregirá la que hicieron previamente y a los que opten por no acudir a la nueva, se les conservará su ejercicio y el tribunal procederá a su calificación. De no comparecer aquellos opositores que desarrollaron el tema incorrecto (un total de 5), se entenderá igualmente que ejercen la opción de no calificación de la Parte B, calificándose únicamente la parte A de la primera prueba.

Nuevo examen el 26 de junio

La repetición de la Parte B del examen se realizará pasado mañana, 26 de junio, en el Centro de Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria a las 12 horas. Educación establece el acceso al mismo en los intervalos horarios 11.20, 11.30, 11.40 y 11.50, conforme a la distribución alfabética prevista en la Resolución N.º 1860, de 4 de junio de 2021, por la que se aprueba y publica la lista definitiva de admitidos y excluidos al procedimiento selectivo.

Los aspirantes que opten por repetir el examen tendrán dos horas para realizar la citada Parte B, es decir, el desarrollo por escrito de un tema de entre cinco extraídos al azar del temario correspondiente.

Aquellos que no hayan ejercido la opción de forma expresa en el plazo conferido, ejercen su derecho de forma tácita, por lo que la no presentación a la repetición de la prueba el día señalado supondrá la conservación de su ejercicio y su calificación.

Si los opositores que desarrollaron el tema incorrecto no repiten la prueba, la misma no se les calificará, sino solo la Parte A de la misma.