Lo primero que sintió fueron escalofríos. No tenía fiebre ni dolor de garganta, pero por precaución decidió no acudir a ponerse la vacuna contra la Covid, para lo que tenía cita la pasada semana. Finalmente, al ver que no mejoraba y que también se sentía especialmente fatigado, decidió acudir a su centro de salud, en Playa Blanca, y pidió que le hicieran la prueba de coronavirus. “Me atendió una señora que parecía bastante molesta, como si le estuviera haciendo perder el tiempo, y me acabó mandando a casa con paracetamol”, denuncia. Según explica, él pidió que le hicieran un test, pero la respuesta, tras hacerle preguntas sobre sus síntomas, fue que “no había base suficiente” para realizarlo, achacando los escalofríos que llevaba días sufriendo a “la ola de calor” que había habido en la isla.

