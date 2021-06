50 influyentes LGTBIQ de Canarias

Las calles de Canarias recobran el aliento del Orgullo LGTBIQ. El confinamiento de 2020 derivado de la pandemia de la Covid 19 obligó a suspender los tradicionales actos del 28 de junio pero este 2021, con las debidas precauciones y sin eventos multitudinarios, la fiesta de la tolerancia recupera los espacios públicos de las principales ciudades del Archipiélago con izados de la bandera arcoíris en Ayuntamientos, Cabildos y paseos marítimos, conferencias, inauguraciones de murales, presentaciones de libros, charlas, reconocimientos a históricos activistas con la colocación de placas conmemorativas, exposiciones y actuaciones musicales, entre otras acciones, una serie de iniciativas en aras de la diversidad a la cual se suman LA PROVINCIA y El Día elaborando un listado con 50 destacados hombres y mujeres gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, bisexuales y queers de las Islas que de un modo u otro, incluso sin proponérselo, se han convertido en referentes de este colectivo desde sus ámbitos profesionales.

No son todos los que están ni están todos los que son pero si a día de hoy algo hay evidente es que el perfil de las personas influyentes que viven abiertamente su condición sexual en nuestra Comunidad Autónoma abarca todos los entornos, desde el empresarial al sanitario pasando por la gestión turística, la política, el deporte, la música, la gastronomía, la moda, las artes escénicas, el periodismo...

Así, esta selección que reúne a 50 gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, bisexuales y queers canarios y canarias de referencia en nuestra sociedad, no se ha planteado como un ranking sino como un listado de ejemplares mujeres y hombres que desde sus sectores profesionales normalizan la realidad LGTBIQ y se han convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones.

El grancanario Rafael Ríos, CEO y fundador de Ríos & Thot, una consultora de comunicación y marketing digital con sede en Madrid especializada en crear estrategias de marca para los sectores de gastronomía, estilo de vida, arte, economía, moda y belleza, fue incluido la pasada semana en el listado que un periódico de tirada nacional publicó con los 100 hombres y mujeres LGTBIQ más poderosos del país. Era el único canario y ocupaba el número 75 del ranking. Más allá del poder o la influencia que tengan las 50 personas que ocupan el listado que publica hoy LA PROVINCIA y El Día, desde nuestra perspectiva valoramos también la actitud con que este medio centenar de canarios y canarias se enfrentan a su día a día. Y ahí radica precisamente su poder: se han mostrado libres. Unos con mayor visibilidad y otras de una manera más discreta, pero todos y todas han decidido vivir sin que su orientación sexual suponga un lastre. Y menos aún una vergüenza.

«Actos reivindicativos como el del Orgullo juegan un papel trascendental en nuestra sociedad», defiende Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. «Es una movilización que hay que mantener viva cada año para no dar pasos atrás, y más ahora cuando algunos cuestionan los derechos logrados por el colectivo LGTBIQ en España. Aún hay mucho que hacer por los derechos de todas estas personas tras más de 50 años de lucha», añade el mandatario laspalmense.

Delitos de odio

Pese a que durante los últimos años se han logrado avances importantes, Sylvia Jaén, viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias opina que «todavía» quedan asuntos por resolver, como «la Ley Trans a nivel estatal, la autodeterminación de género, los derechos para la infancia transexual, la filiación de hijos e hijas de lesbianas sin necesidad de matrimonio y, a nivel regional, la mejora de los recursos sanitarios, medidas más contundentes contra la lgbtfobia en distintos ámbitos, garantizar el respeto a la diversidad en la atención a mayores y la discapacidad o una mayor sensibilidad» para investigar, perseguir y castigar «los delitos de odio».

Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2019 -último periodo del cual se han publicado cifras oficiales- se denunciaron en Canarias 51 delitos de odio -38 en la provincia de Las Palmas y 14 en Santa Cruz de Tenerife- vinculados a hombres y mujeres LGTBIQ, un número que según el abogado y activista grancanario, Víctor Ramírez, director general de Diversidad del Gobierno canario, «no refleja la realidad de este tipo de agresiones; hay más», dice, «pero en muchos casos no se presentan denuncias», asegura Ramírez.

«El Orgullo Gay no nació de una necesidad de celebrar ser gay sino del derecho a existir sin ser objeto de persecución. En lugar de preguntarte por qué no existe un movimiento de Orgullo Heterosexual, agradece que no lo necesitas», reflexiona Anthony Venn-Brown, un escritor y ex evangelista australiano, cofundador de la red internacional Freedom 2b de apoyo a personas gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, bisexuales y queers.

Cada una de ellas y ellos aportan su granito de arena a la batalla por la igualdad, «una realidad social que, por desgracia, requiere todavía de un esfuerzo por parte de todos y todas para promover su plena integración en todos los ámbitos de convivencia ciudadana», reconoce José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, la concejala de Igualdad de Santa Cruz de Tenerife, Purificación Dávila, destaca también que «es importante que todos los vecinos y vecinas» de la capital tinerfeña «sepan que estamos orgullosos y que somos una ciudad orgullosa de la diversidad y la inclusión».

Tierra de tolerancia, Canarias y las mujeres y hombres que vertebran nuestra sociedad se han convertido gracias a esa cualidad en un referente internacional para la comunidad LGTBIQ. Con Maspalomas, en Gran Canaria, como principal reclamo turístico y sede de los multitudinarios Gay Pride y Winter Pride, el Arona LGTBIQ Culture, en la isla de Tenerife, y La Palma Love Festival, en la isla bonita, se suman a la estela de eventos donde no solo se festeja la identidad sexual de hombres y mujeres sino que se ofrece la imagen amable e inclusiva de un destino ya de por si atractivo.

«Arona ha apostado» durante los últimos años «por celebrar una semana LGTBIQ diferente a la de otros destinos, volcada en un componente cultural y de calidad que reconozca y ponga en valor las importantes aportaciones de la comunidad gay al conjunto de la sociedad a través de destacadas personalidades de la empresa, la política nacional e internacional, de la investigación científica, del periodismo y de la cultura», ha explicado José Julián Mena, alcalde de la localidad Arona.

Santa Cruz de Tenerife se suma también a este atractivo sector de negocio acogiendo la cuarta edición del ARN Culture Business Pride, que ha llevado a la capital tinerfeña durante esta semana una oferta de actividades que incluyeron activismo reivindicativo, turismo, negocios y una amplia y variada programación cultural.

Todo ello, por continuar respaldando institucionalmente «a los que han sido oprimidos y despreciados por el sistema», como recuerda Javier Doreste, concejal de Las Palmas de Gran Canaria, unos hombres y mujeres a los que «seguiremos apoyando desde la tolerancia», concluye el edil.

Guía se enorgullece de Xayo El artista Xayo, fallecido en marzo, queda inmortalizado gracias a un enorme mural en su pueblo natal de Guía. La obra de Nareme Melián ocupa cerca de 15 metros de altura y casi ocho de ancho en el lateral de un bloque de viviendas en su barrio de San Roque. Pedro Eugenio Moreno nació en 1952, y se dedicó al mundo del espectáculo desde 1977, siendo considerado como uno de los referentes del transformismo en Canarias. Su último éxito llegó en ‘Got Talent’.