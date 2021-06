La ULPGC sienta las bases científicas para mejorar la donación de sangre

Mejorar los sistemas de donación de sangre orientando a los centros en sus campañas hacia los donantes para equilibrar la demanda y la oferta de existencias en el territorio español de cara a garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario. Estos son los objetivos del estudio La orientación de los centros de transfusión de sangre españoles hacia sus principales stakeholders desde una perspectiva de capital social y su influencia en la performance, dirigido por Josefa Delia Martín Santana, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha obtenido el segundo premio de la Cátedra Telefónica de la ULPGC en la categoría de proyectos de investigación, innovación y transferencia.

«Actualmente, la creciente demanda se satisface únicamente mediante la donación voluntaria y no remunerada. Sin embargo, los centros de transfusión de sangre, organismos responsables de la donación de sangre en España, no están logrando este objetivo. Ello puede deberse, entre otros factores, a una gestión muy sesgada a la obtención de las bolsas de sangre mediante campañas intensivas y esporádicas, y no hacia el donante, que debe ser la piedra angular de todo el sistema y en el que el personal de estos centros juega también un papel muy relevante», indicó Josefa Martín, investigadora del grupo Marketing, RSC y Empresa Familiar del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (Iuctc).

El proyecto, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y en el que han participado 14 de los 17 centros de transfusión de sangre del país y 24 universidades españolas, aborda dos retos. Por una parte, analizar en qué medida los centros de transfusión de toda España, están orientados hacia el donante, y hacen acciones vinculadas a ellos. Con esta acción se pretende que los objetivos de los centros de transfusión no estén orientados única y exclusivamente, a conseguir bolsas de sangre a corto plazo, «sino que piensen en una estrategia más duradera, en la fidelización del donante, intentar que ellos repitan, porque es más fácil y menos costoso mantener a los donantes fieles que intentar constantemente captar nuevos».

El estudio que dirige Josefa Martín sondea a más de 40.000 donantes, activos e inactivos

La iniciativa, avalada por la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS) -la asociación científica de los profesionales dedicados a la donación y la transfusión de la sangre-, también contempla captar la atención de los jóvenes a través de un proyecto educativo paralelo basado en la realidad virtual, dirigido a eliminar las barreras que frenan la donación de sangre en este grupo poblacional e incorporarlo al sistema de donación.

«La realidad virtual nos permite acercarnos a la generación de nativos digitales a través de un entorno virtual controlado y en el que deben enfrentarse a una simulación de donación de sangre, con la que se pretende generar un cambio actitudinal a través de la eliminación de los frenos que les lleve a un futuro cambio comportamental: donar sangre. Esto lograría la sustitución natural del pool de donantes, un pool con el altruismo como principal motivación para donar y más fuerte que los posibles frenos que pudieran existir, a la vez que un pool de donantes que actúen como verdaderos prescriptores», apuntó.

El segundo reto fue llevar a cabo una encuesta a donantes activos, inactivos y no donantes, para lo que se consiguió una muestra cercana a las 40.000 personas, con la colaboración de los 14 centros de transfusión que enviaron los cuestionarios a su base de datos, y las 24 universidades -entre ellas la ULPGC en Canarias-, que participaron a través de sus estudiantes, profesores y PAS. Sus resultados han permitido «estudiar el grado de orientación al donante de los centros de transfusión y el análisis de las dinámicas organizativas como factores antecedentes, así como el estudio de los factores internos y externos que influyen en el comportamiento del donante y no donante de sangre».

Comparación y seguimiento

Los resultados del trabajo, en el que han participado también las investigadoras de la ULPGC Asunción Beerli, María Katiuska Cabrera, María de la Cruz Déniz y Eva Reinares, han permitido enviar dos informes a cada uno de los centros de transfusión que han colaborado en el proyecto, entre ellos el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), con los resultados de su región y los globales del territorio nacional a efectos de comparación; y se han puesto a disposición de los centros los dos cuestionarios utilizados para que puedan realizar estudios de seguimiento.

A nivel de difusión, el estudio ha sido objeto de reseñas en las redes sociales y blogs de los centros de transfusión participantes; se han publicado 13 artículos en revistas científicas y cuatro están en proceso de revisión; además de la publicación de dos capítulos de libro. Asimismo, se han presentado 13 trabajos en congresos nacionales o internacionales; así como una tesis doctoral y otra en curso.