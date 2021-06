La justicia tumba el cierre de los interiores de bares y restaurantes

El juez considera que la medida impuesta por el Gobierno autonómico siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad en todas las comunidades autónomas no está «apoyada en motivaciones convincentes» y señala que «no existen evidencias de que la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia esté siendo causada por la actividad económica desarrollada en restauración y hostelería». Asimismo, incide en que no se ha demostrado que sea esta actividad la causa «de la problemática de contagio en la isla de Tenerife», por lo que ni mucho menos se justifica la suspensión de la actividad en interiores y la limitación del aforo de terrazas al 50%. No cree que las medidas adoptadas sean proporcionales a lo que está ocurriendo en este momento. Por tanto, no pueden ser «la solución a una situación que no es dramática para la presión asistencial».

El juez considera que hay un agravio comparativo a la hora de tomar decisiones en relación al binomio entre salud y economía. Un discurso, en el que, según el TSJC, son los restauradores quienes están sufriendo las mayores consecuencias. «No resiste el agravio comparativo al interés público reflejado en este caso en el perjuicio económico que se le causa a la restauración y la hostelería», señala la sala, que recuerda que este es un sector «esencial y estratégico para la supervivencia económica de la isla, que ha venido sufriendo en estos últimos meses un verdadero calvario causante principal de la pérdida del 13% del PIB a la cabeza de los peores datos entre las comunidades autónomas».

«Es triste que hayamos tenido que llegar hasta la vía judicial para que se nos oiga»

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias​ (Fauca), Abbas Moujir, mostró su tristeza porque «nos hemos visto obligados a acudir a la vía judicial para que se nos oiga y se nos tenga en cuenta, cuando siempre hemos sido defensores de la vía de diálogo y el consenso, tal y como queda de manifiesto si se analiza nuestra postura desde el inicio de la pandemia y en cuantas acciones se ha solicitado nuestra colaboración y compromiso». El representante de Fauca explicó que desde ayer mismo ya se hizo efectiva la reapertura de interiores de bares y restaurantes, con el aval de la postura del TSJC. «Hemos ganado el recurso», recordó Moujir, que lamentó «llegar a este extremo porque no había otra alternativa», para reconocer que a los empresarios les «hubiera gustado más que se hubiera arreglado este asunto la semana pasada».

El auto describe que la situación actual tanto epidemiológica como de los establecimientos no es similar a la que tenían durante el mes de enero. Hace alusión así, por un lado, a los cambios en los fallecimientos, las altas, los niveles de vacunación y por otro a la «preparación del sector», tanto por amplitud de los establecimientos hacia terrazas exteriores como descongestión de las interiores, sin desestimar «el grado de preocupación, limpieza y precauciones que se ven por doquier en el servicio prestado dentro del sector».

La sala justifica asimismo la celeridad y la urgencia de tomar esta decisión en proveer de un «mínimo de seguridad jurídica y laboral» al sector, cuya continuidad y supervivencia, aseguran, no puede depender de la incertidumbre «más absoluta» que provocan las evoluciones semanales de los contagios.

Las restricciones, según el juez, se deberían tomar por «situaciones indubitadas donde se demuestre que el sector es el causante de los contagios». En este sentido, también hace hincapié en que a la hora de establecer las restricciones se debe tener en cuenta el ámbito territorial del que se esté hablando pues no considera comparable «la restauración del Teide con la de La Laguna» y, por tanto, «no tienen por qué sufrir tratamientos idénticos» negocios que no lo son.

El Tribunal da tres días de plazo al Gobierno de Canarias para que presente las alegaciones que estime oportunas. No obstante, según confirmó el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, se va a tratar de llegar a un acuerdo con los empresarios del sector antes de continuar la pugna en los tribunales. «Es mejor que lleguemos a un acuerdo», insistió el presidente tras dar por finalizada la Mesa Técnica de Sanidad y Hostelería.

El final de la reunión se precipitó por este dictamen que ha dado un giro de tuerca al escenario y que provoca que las restricciones de la hostelería en Tenerife sean por el momento, las mismas aplicables a nivel 2. Esto quiere decir que las terrazas al aire libre tendrán un aforo del 75% con seis comensales por mesa, los interiores del 50% con cuatro personas por mesa y se permitirá el cierre de la actividad a medianoche. «Pero no estamos en nivel 2», insistió Torres, por lo que emplazó a los representantes del sector a entregar hoy a las 14.30 horas una propuesta.

En otras comunidades esta decisión se ha ratificado por la justicia. Este es el caso de la Comunidad Valenciana donde la Sala de lo Contencioso-Administrativo de su Tribunal Superior rechazó el pasado febrero el recurso de los hosteleros de Castellón porque la suspensión, aseguró, sería una «perturbación grave de los intereses generales».

«Esperamos llegar a un consenso, a pesar del plazo del TSJC al Gobierno»

El vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio (AERO), Carlos Quintero, reconoció que está contento con la resolución judicial «en el fondo, no en las formas, pues no era necesario haber llegado hasta esta situación límite», máxime teniendo en cuenta «las buenas relaciones» que mantienen con las administraciones públicas. De hecho, el propio Quintero destacó que la resolución del TSJC llegó mientras se celebraba una videoconferencia en la que participaba el presidente del Gobierno canario y del Cabildo de Tenerife, así como el consejero de Sanidad y la presidenta de la Fecam, entre otras autoridades. «Ahora el TSJC ha dado al Gobierno un plazo de tres días para presentar alegaciones, pero esperamos llegar a un consenso en la reunión convocada de urgencia para hoy», manifestó.

El cierre de la restauración ha sido estudiado en diferentes ocasiones por la ciencia. Según el artículo Evidencia epidemiológica acerca del rol de hostelería en la transmisión de la Covid-19: una revisión rápida de la literatura, realizado por investigadores estadounidenses y españoles, existen al menos una veintena de investigaciones (inglesas, estadounidenses, japonesas, coreanas y chinas) que han estudiado el rol de la hostelería en la epidemiología de Covid-19. En todos ellos, los investigadores han encontrado que «las intervenciones relacionadas con la disminución de contactos sociales en el interior de negocios tienen capacidad para disminuir la velocidad de transmisión».

Asimismo, según esta veintena de estudios, se concluye que los establecimientos de hostelería y restauración «tienen capacidad para generar eventos de supercontagio». En la misma línea, otro estudio, publicado en la revista Jama, sostiene que las personas covid positivo tienen el doble de probabilidad de haber ido a un bar. Este trabajo, realizado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, detalla que esta asociación se debe que «las actividades realizadas en la hostelería son incompatibles con el uso continuado de la mascarilla».

