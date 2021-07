Alerta máxima por el descontrol del coronavirus en Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado para este viernes a la Junta de Seguridad para analizar la evolución de la pandemia en el Archipiélago donde la curva de contagios no para de crecer desde hace varias jornadas, especialmente en Tenerife.

De hecho, la región rozó el jueves los casi 400 nuevos casos diarios –378–, algo que no sucedía desde principios de septiembre del año pasado, cuando se registraron los picos más altos de la segunda ola con hasta 382 diagnósticos positivos el día 4 del citado mes. En ese momento, Gran Canaria era el territorio con mayor presencia del SARS-CoV-2, si bien esta vez la isla tinerfeña es la más afectada por la enfermedad.

El encuentro tendrá lugar en Tenerife y en él estarán representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, la Delegación del Gobierno en Canarias, la Fecai y la Fecam. El dirigente regional manifestó su preocupación ante la situación epidemiológica de la comunidad autónoma, donde recordó que los datos de este jueves son peores que los del miércoles, «y no solo en Tenerife». A pesar de ello, Gran Canaria, El Hierro, La Palma y La Gomera se mantienen en nivel 1 de alerta por covid al que también bajan Lanzarote y La Graciosa. Tenerife sigue igualmente en el 3, siendo solo Fuerteventura la sube al 2, según informó el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, tras el Consejo de Gobierno.

El responsable del área sanitaria también aludió al acuerdo alcanzado con el sector de la restauración y hostelería en Tenerife donde el uso de las barras será igual que en el nivel 2 –dos personas–; se ampliará el horario hasta la medianoche; las terrazas tendrán una ocupación del 75% y un máximo de seis personas por mesa y en el interior habrá un aforo del 50%, de los el que el 20% deberán estar vacunados.

Brote en un almuerzo de fin de curso

La Consejería de Sanidad notificó este jueves un brote de Covid-19 en Tenerife en el que se habían confirmado, de momento, cinco casos positivos, mientras que se sigue haciendo seguimiento a otros 45 contactos estrechos. El brote se produjo en un almuerzo de fin de curso en el que participaron trabajadores de un centro educativo y que se celebró en la terraza de un establecimiento de restauración sin guardar la distancia y en una mesa que superaba el número máximo de comensales que permite la normativa contra el virus. Un hecho ante el que desde el área sanitaria quiso recordar la importancia de cumplir con las medidas de protección y los aforos permitidos, así como evitar contactos de riesgo y reducir el número de personas en las reuniones sociales y familiares para minimizar el peligro de contagios. Por otro lado, con respecto al brote que fue informado el miércoles en la isla de El Hierro, Sanidad anunció también que se registraron otros cuatro casos positivos de coronavirus. Por el momento, asciende a diez el total de diagnósticos positivos vinculados con este brote, que afecta mayoritariamente a personas de entre 18 y 25 años, cuyo contacto aparece vinculado al ocio nocturno en locales de restauración y en zonas de botellón. Los primeros casos notificados desde el área sanitaria relacionados con este foco figuran en el registro estadístico de la pasada jornada y los restantes serán incorporados en los próximos días, una vez sean validados. | LP/ DLP

El consenso entre el Gobierno y los empresarios llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbase todas las medidas del nivel 3 aplicadas al sector al considerar que estas no se apoyaban en «motivaciones convincentes». De este modo, el acuerdo alcanzado y ratificado durante el Consejo de Gobierno da respuesta a la situación generada a raíz de la decisión judicial hecha pública a principio de semana. Un hecho «necesario» para Torres quien, sin embargo, recordó que con la caída del estado de alarma y el auto del TSJC, el Ejecutivo autonómico cuenta con «menos herramientas» para combatir la pandemia.

«Ahora, los instrumentos son menores y, por tanto, es fundamental la vigilancia de las pocas restricciones que nos quedan”, avisó. De ahí que considere indispensable la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la responsabilidad personal y colectiva para atajar los contagios y vencer definitivamente al virus mientras se alcanza el 70% de inmunidad. Una cifra a la que se espera llegar a finales de este mes, si bien el presidente regional señaló que mientras se está «asistiendo a un aumento de contagios en las Islas, en España y en otros países, como Portugal, Israel o Reino Unido».

Algo que, a juicio de Ángel Víctor Torres, prueba que la guerra contra el virus no ha terminado. «Esto no está ganado, ni muchísimo menos. Hay una parte de la población que no está vacunada y tenemos que respetar, lógicamente, los criterios de la edad. Estamos en disposición de poder vacunar más, pero dependemos del suministro de dosis», explicó.

"Si creemos que eliminando las restricciones y no vigilando vamos a bajar los contagios, estamos equivocados" Ángel Víctor Torres - Presidente de Canarias

En este sentido, Torres insistió en que la vacunación es ahora la mejor herramienta contra el virus junto a la vigilancia y las sanciones por incumplimientos. «Si creemos que eliminando las restricciones y no vigilando vamos a bajar los contagios, estamos equivocados. Debemos doblegar la curva, hay un amplio porcentaje de la población ya vacunado, pero nos queda este esfuerzo último y, por eso, en la Junta de Seguridad apelaré a la unidad de acción, que no se debe quebrar. Si nos equivocamos de enemigo, que sigue siendo el virus, lo pagará la sociedad canaria, por lo que hay que apartar diferencias y buscar salidas entre todos para que cada jornada tengamos menos contagios que el día anterior», aseveró.

El presidente también avisó a las personas que no están vacunadas y a las de menor edad sobre el hecho de que hay jóvenes que ahora están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). «Se debe tener mucho cuidado porque este virus es tremendo y no diferencia ni entre edades, razas, sexos ni nada. En Canarias, las cosas se han ido haciendo bien, seguiremos haciéndolas bien y además siguiendo los criterios sanitarios, pero tenemos que echarnos una mano entre todos para poder doblegar esta situación”, reiteró el mandatario canario.