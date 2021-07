Francisco Grimón: «No ocurrirá más que a dos hombres no les den la deducción por maternidad»

Francisco Grimón y su marido son padres de un niño y una niña mellizos nacidos en 2012. Ese año y los tres posteriores, intentaron deducirse en la renta la maternidad sin éxito. Tras una larga batalla junto a Pablo Tejedor, su abogado, el Diputado del Común y el Defensor del Pueblo, la pareja se ha convertido en la primera formada por dos hombres en cobrar esta liquidación después de que el TEAR les reconociera el derecho.

Cuando nacieron sus hijos mellizos en 2012, su marido y usted intentaron acogerse a la deducción por maternidad en la declaración de la renta sin éxito. ¿Por qué decidieron acudir a un abogado?

Porque creíamos que era lo justo, simplemente no le encontrábamos lógica a la respuesta que nos daban desde la Agencia Tributaria. No entendíamos qué diferencia había entre una pareja heterosexual formada por un hombre y una mujer y una homosexual de dos hombres. Supuestamente la deducción por maternidad, aunque el nombre era así, era para favorecer la incorporación al trabajo una vez tuvieras los niños y al final, seas hombre o mujer, los problemas son los mismos, por eso no entendíamos. Así que fuimos a preguntar y el abogado lo vio de la misma manera que nosotros y por eso nos decidimos a empezar este tema.

¿Lo habían intentado antes por otras vías?

Primero pusimos una reclamación en la Agencia. El proceso requería de varios pasos, pero finalmente la Agencia Tributaria me dijo definitivamente que no y que tendría que ser con un abogado. Por eso decidimos preguntar, porque cuando lo ves tú tan claro o tan lógico, pero te dicen que no porque está escrito así –el nombre de la deducción–, es una respuesta que no te cabe en la cabeza porque las cosas cambian, el mundo cambia, y se tienen que adaptar a la realidad.

Además de su abogado, ustedes también recibieron el apoyo de la Diputación del Común, a través de su adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barreras, y del Defensor del Pueblo. ¿Qué supuso para ustedes esto?

La verdad es que fue idea de nuestro abogado, porque es cierto que es figura está ahí, es un defensor del pueblo y está ahí para eso, pero a veces uno no sabe ni que existe, no sabe para qué está y la verdad es que fue lo mejor que nos pudo pasar porque le explicamos nuestro caso a la adjunta del Diputado del Común y ella lo entendió como cualquier persona de la calle que entiende que las cosas cambian y que la ley, aunque esté escrita de esa manera, también tiene que cambiar. Nos apoyó no solo diciéndonos que nos entendía, sino que por su parte intentó buscar una solución a través del Diputado del Común, hablando con la Agencia Tributaria y eso fue lo que desencadenó que todo se solucionase más rápido.

¿Qué es lo que se les ha hecho más cuesta arriba a su marido y a usted de todo este proceso?

Llega un momento en el que te cansa tener que estar luchando por cualquier cosa que pides. Una y otra vez tienes que acudir a diferentes estamentos y los niños tienen nueve años y yo estoy pidiendo por una cosa que se solicita cuando nacen. Tú imagínate nueve años, estoy cansado. Cansado y que no todo el mundo se puede permitir el pagar un abogado, cualquier persona no puede porque son muchos gastos, es mucho tiempo y entiendo que mucha gente diga estoy cansado y me da igual. Pero bueno, en este caso pudimos, aparte que era una cosa que nos parecía justa y gracias al Diputado del Común lo que se ha conseguido es que por lo menos lo que hemos pasado nosotros no vuelva a pasar porque ya la Agencia Tributaria reconoció que no fue de la mejor manera lo que se hizo. Ahora ya, en caso de que alguien como nosotros quiera solicitar la deducción por maternidad, no va a tener los mismos problemas que nosotros tuvimos, con lo cual ya me siento bastante contento, sobre todo por eso.

¿En qué se traduce a efectos prácticos el reciente fallo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias (TEAR)?

Que en este caso a dos hombres, porque a los matrimonios formados por mujeres sí se les daba, se les reconozcan los mismos derechos y el acceso a esa deducción por maternidad. A nosotros nos lo reconocen y nos lo dan con carácter retroactivo. Yo ya me lo había deducido en su momento, pero Hacienda me exigía que lo devolviera y así lo tuve que hacer y ahora me lo van a devolver.

¿Sabe de más casos de parejas que hayan vivido una situación como la suya?

Sé que ha habido más gente y encima es que en algunas comunidades sí se les daba, pero en otras como Canarias no. Entonces es más injusto el tema.

¿Son su pareja y usted conscientes de lo que han conseguido? Como comentaba antes, se ha abierto un camino diferente para otras personas.

Eso es lo que más alegría nos da, que sobre todo con lo que nos ha costado en tiempo, esfuerzo, quebraderos de cabeza y dinero, esto ya no le vaya a pasar a nadie. Es algo de agradecer. Y sobre todo también agradecer el trabajo conjunto del abogado, del Diputado del Común y del Defensor del Pueblo, ya que sin ellos habría sido todo más complicado.

Ustedes también tuvieron problemas para que la Seguridad Social les reconociera la maternidad. ¿Se han encontrado con más escollos administrativos por ser un matrimonio de dos hombres?

Sí, claro, nos negaron también la prestación por maternidad de la Seguridad Social y también tuvimos que ir a juicio y nos dieron la razón, pero claro, a mí no me vale de nada que me den la razón cuando los niños están en primaria. Yo lo que necesitaba era tiempo para poder estar con mis hijos, ya que encima uno de ellos tiene una discapacidad física y yo no pude disfrutar de ese primer momento con ellos. Eso es lo que realmente más te duele o fastidia, el tener que estar luchando por una cosa que cuando la necesitas es en el momento, después, bueno...