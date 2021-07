La ONCE dedica su cupón del sábado, 3 de julio, al Día del Orgullo LGTBI 2021. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España esta celebración con el lema ‘Orgullo e igualdad’.

José Antonio López, Delegado Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, Presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Víctor Manuel Ramírez, Director General de Diversidad del Gobierno de Canarias, Mª José Hinojosa, Psicóloga y Coordinadora del Colectivo Gamá, han presentado este cupón, acompañados por Raúl Cárdenas, representante de los trabajadores de la ONCE.

Con esta iniciativa, la Organización se une a una celebración que trata de lograr una sociedad multicultural y diversa, en la que todas las personas tienen cabida con independencia de su orientación sexual y su identidad o expresión de género.

Tras la edición virtual y de balcones del año pasado, por la situación de pandemia, este 2021 el Día del Orgullo LGTBI se celebrará de una forma lo más parecida a ediciones anteriores a la pandemia. Y en esta edición, tendrá un carácter reivindicativo por los derechos de las personas trans. Así, el lema del Orgullo 2021 será ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya’.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.