Manuel López: «Habrá conflicto, casi seguro, entre Marruecos, Argelia y el Polisario»

Manuel López (Sevilla, 1949) va a publicar en unos días su nuevo libro, ‘Los Halcones del desierto’, que narra la historia real del 463 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas, que actuó hasta la fase final de la descolonización del Sahara. Se cuentan, desde detalles de la vida saharaui hasta lo que realmente ocurrió en ese territorio administrado por España y en el que tuvo una presencia activa el escritor del relato.

Por una causa u otra, el Sahara siempre es actualidad conflictiva. ¿Cree que dejará de serlo algún día?

Es difícil. En un principio, cuando estuvimos en el Sahara se veía clarísima la presencia de Marruecos, Argelia y los españoles que éramos los administradores del territorio, pero el Polisario, que se equivocó totalmente, se puso a favor de Marruecos y a nosotros nos hizo daño. Marruecos recibió la ayuda total de los americanos en contra de Argelia, prosoviética y el Polisario. La ONU ha estado siempre un poco dormida en ese tema. La administración, como he dicho, era nuestra y luego compartida con Marruecos en Mauritania. Nosotros nos vimos en medio y nos teníamos que ir porque nos estaban atacando el Polisario y los marroquíes. Ahora permanece allí Marruecos de jefe supremo.

¿Y qué ocurre?

Ha cogido el Sahara, ha echado a todos los saharauis, ha hecho un muro de 2.800 kilómetros que recorre todo el desierto y ha dejado una franjita mínima a los saharauis que se han tenido que ir a la zona de Argelia. En su momento, cuando Juan Carlos iba a ser rey y no quiso sustituir a Franco porque exigía una democracia, pidió ayuda a los americanos que se la concedieron con ese propósito. Por eso ahora Marruecos no se puede meter mucho con los españoles, por haber los estadounidenses ayudado a España en su momento. Va a haber un conflicto casi seguro entre Marruecos, Argelia y el Polisario que está muy cerca de los argelinos porque prácticamente viven allí y en Marruecos no pueden entrar. La ONU no dictamina nada ni dice nada. Nuestra problemática con Marruecos no creo que se solucione, pero no va a haber follón.

La reivindicación del Sahara por el Reino de Marruecos, ¿trae causa de una conciencia de unidad territorial o se trata de intereses económicos?

Es porque Marruecos quiere, desde el principio, organizar el Gran Marruecos. Incluye el Sahara y, si le dejaran, Ceuta, Melilla y Canarias. Cuando se sienta poderoso pretende reivindicar todo esto.

En su libro presenta como real, la acción de una unidad militar aérea española hasta el final de la descolonización. ¿Qué hechos faltaba narrar?

La unidad militar es la de Los halcones del desierto de la que fui piloto. Fui el último avión que despegó del Aaiún y el penúltimo de Villacisneros. Había todos los días follones en la frontera durante dos años. Siempre estábamos en acción porque Marruecos se metía en nuestro territorio y había que echarlos. En cada acción descubríamos cosas. Con las tropas nómadas, de la legión, les íbamos diciendo por dónde había que ir, vigilando que los marroquíes no entraran en nuestra zona. Desgraciadamente, en el escuadrón tuvimos once muertos y otros muchos que no sabe la gente.

¿Se trata de relato verídico y objetivo o de una evocación muy novelada y emocional?

Todo es objetivo, lo vivido por mí y por mis compañeros.

"El Gran Marruecos que se quiere crear incluiría al Sahara y, si pudiera, a Ceuta, Melilla y Canarias»

Cuando la famosa Marcha Verde disuade a España de defender lo que era su territorio, muchos españoles se sienten defraudados o traicionados. ¿Qué pensaron entonces su protagonista el teniente Víctor y sus compañeros?

Nosotros nos queríamos ir desde el principio. España montó allí la Yemaa, saharauis que se estaban preparando para gobernar el Sahara. Queríamos abandonar el territorio y dejárselo a ellos. No pudo ser porque salió el Frente Polisario y surgieron muchos conflictos, pero en un principio, España se iba porque allí no teníamos nada que hacer aunque estuviéramos de administradores. La salida militar fue un poco deshonrosa porque sabíamos que hubiéramos podido con ellos, pero en la política hicimos bien. No merecíamos una guerra en que murieran españoles por defender algo que no era nuestro. Cuando la ONU dice que ya Marruecos, Mauritania y España podían ser los que administraran aquello nos fuimos tranquilamente.

Los halcones del desierto parece un título mitificador, pero la realidad que se recuerda no parece muy heroica…

Para mí todos fueron héroes porque vivimos una situación increíble. Tuve la suerte de ver todos los vuelos y misiones que hacíamos. Descubrimos muchas cosas volando por allí. Se titula Los halcones porque nuestro escuadrón se llamaba Halcón. Contábamos con un avión que ya no se usaba mucho, pero perfecto para sobrevolar la zona. Por ejemplo, en una frontera hubo un bombardeo. Salieron los F5 de reconocimiento y no vieron nada. Salimos nosotros y descubrimos que los marroquíes se metían bajo tierra, se tapaban con la arena, colocaban unos canutillos y respiraban. Nosotros los encontramos. Desmantelamos esta red. También había un barco que soltaba balsas que entraban en nuestro territorio y había que controlar.

¿Qué supone que hubiera ocurrido si España rechazase la invasión y defendiera como propio aquel territorio?

Hubiéramos entrado en guerra y no era conveniente. Yo no daba un español muerto allí por aquello porque no era nuestro ni lo sería nunca, solo éramos administradores.

En definitiva, ¿qué pasó en el Sahara español?

Como ya dije, Marruecos quería crear el Gran Marruecos y el Polisario se equivocó totalmente de aliados, primero con Marruecos y luego con Argelia. La ONU sigue diciendo que los administradores siguen siendo Marruecos, Mauritania y España.

¿Comparte en algún sentido la posición del Polisario o cree que Marruecos tiene razón?

Marruecos no tiene razón y el Polisario y el pueblo saharaui se equivocaron porque tenían el gobierno de la Yemaa. España los preparaba para gobernar, pero el Frente Polisario echó abajo la Yemaa y nos atacó, no a Marruecos. Nosotros reclutábamos tropas saharauis, pero luego se pasaban al Polisario porque no podían ascender más y tenían otras pretensiones. Cuando la ONU fue a vernos se encontró carteles y manifestaciones en el Aaiún de Fuera España y Viva el Polisario, con lo que vieron que los saharauis no nos querían, aunque en realidad, vino del Polisario.

Como conocedor de esta historia desde la óptica militar, ¿cree posible que esta controversia acabe en guerra?

Como he dicho, entre Marruecos y Argelia, posiblemente sí porque ya tuvieron una y se están armando hasta los dientes.

¿Cómo califica políticamente el último episodio del conflicto, la asistencia médica en territorio español al jefe Polisario?

Me parece mal lo que hizo España porque Brahim Gali no tenía nada que ver con nosotros. Fue miembro de las tropas nómadas, un creador del Frente Polisario. Gali ha llegado a acuerdos con Marruecos que nunca ha cumplido y los marroquíes se han enfadado con la ayuda prestada por España. Yo no lo hubiera dejado entrar a no ser por un motivo grave asistencial porque lo busca la justicia aquí y allí.

¿Qué sensaciones le gustaría que dejase su novela?

Información porque solo se sabe lo que cuenta quien no estuvo.