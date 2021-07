Muchos jóvenes se confían porque creen que el coronavirus apenas les afecta, pero los hay como Andrea, que a sus 21 años ha acabado en el hospital. Ni siquiera sabe cómo se ha contagiado porque dice que no conoce a nadie con la enfermedad pero se hizo la prueba porque tenía unas décimas de fiebre y dio positivo. Los primeros días solo tenía síntomas muy leves pero después no podía respirar e ingresó con una neumonía bilateral. Afortunadamente después de una semana en un hospital de Ourense evoluciona bien y hoy ha recibido el alta pero antes de marcharse ha lanzado un mensaje a los jóvenes para que no bajen la guardia y utilicen la mascarilla. El virus, dice, no es ninguna broma.