Letra y voz de Tico Medina, un maestro del periodismo ligado a Canarias

Fue un profesional de referencia en el conjunto de la prensa española de la época, cuyas entrevistas abordaban, principalmente, la vertiente humana del personaje. En la primera década del siglo XXI volvió a enviar crónicas al periódico provincial que llegaban manuscritas por fax y repletas de correcciones que suponían un quebradero de cabeza para los redactores que las querían solventar, pero que abarcaron a un gran número de lectores en las Islas.

Compañeros de LA PROVINCIA de su etapa profesional lo recuerdan como «periodista multimedia muy popular durante toda su vida activa». Sus primeros años profesionales los ocuparon la prensa y la radio. «Era de palabra fácil, siempre agradable y ágil, ya fuera escrita como radiada», señalan.

Sus años de mayor popularidad los alcanzó cuando se consolidó la recién aparecida televisión «en la que encuentra rápidamente su espacio». «Sus entrevistas fueron muy apreciadas, siempre amables y halagadoras, pero en un sentido comedido». Su presencia fue asiduamente buscada y muy estimada en todo tipo de eventos.

En cuanto a su ideología política, subrayan «que tenía una fuerte tendencia a la derecha aunque no llegó a ser propagandista». «Era un hombre simpático, que caía bien y cultivaba todos los géneros, incluso el de opinión, pero sin comprometerse». Se ha dicho de él que su declive en los medios después de Franco fue por causas políticas, pero excompañeros grancanarios no lo creen, porque «nunca fue predicador de nada y resultó una persona muy agradable de conocer y de trato». Más bien, su trayectoria de desgaste coincidió con una grave enfermedad, «que pudo ser un cáncer» que le obligó «a disminuir el trabajo hasta el punto de no poder ejercer su profesión».

El periodista y escritor tenía como nombre completo el de Escolástico Medina García. Fue considerado como un maestro de periodistas y un pionero de la televisión en España. Su fallecimento fue confirmado por el programa Herrera en Cope, de Carlos Herrera, en el que colaboraba desde hace años.

Tico Medina, desarrolló una extensa, exitosa y prolífica trayectoria profesional, que le llevó a trabajar en numerosos medios de comunicación, a escribir una veintena de libros y a recibir innumerables premios y reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de Andalucía o la Medalla al Mérito en el Trabajo.

Andadura profesional

Comenzó su andadura profesional en el diario Ideal y escribiendo reportajes en las revistas Careta (1950) y Chicas, y desde entonces su carrera fue imparable. Trabajó en ABC y TVE, medios en los que desarrolló buena parte de su trayectoria, pero también en RNE, Antena 3 y en la revista Hola. Además, colaboró en Onda Cero, Radio Popular, Canal Sur y Telemadrid, entre otros.

Presentó innumerables programas en Televisión Española, muchos de ellos de entrevistas, como TeleMadrid (1958-1959), Cuarta dimensión (1960-1961), Tercer grado (1964), La verdad de las cosas (1965), Buenas tardes (1970-1971), España en directo (1971-1972), Todo es posible en domingo (1974), Revistero (1975-1976) o Gente del sábado (1977).

También fue corresponsal para TVE en México (1977-1978) y enviado especial de ABC para toda Latinoamérica, desde donde hizo reportajes para su sección La crónica de América y entrevistas.

A lo largo de su trayectoria profesional realizó miles de entrevistas, entre ellas a destacadas personalidades como Indira Gandhi, Fidel Castro, el Che Guevara, la reina de Inglaterra, Salvador Dalí, Joan Miró o a Cayetana Fitz-James (duquesa de Alba).

Al margen de esa intensa actividad en distintos medios de comunicación, escribió una veintena de libros, algunos de recopilación de artículos y otros sobre la vida de personajes de la vida social, los toros o la cultura española, entre ellos, Oro y barro de El Cordobés (1964), Cayetana, duquesa de Alba (1972), Julio Iglesias: entre el cielo y el infierno (1981), las memorias oficiales de Lola Flores A carne viva (1990), Lola, memorias de Lola Flores (1995), Ortega Cano: traje de luces, traje de cruces, (2007) o El día que mataron a Manolete (2009).

Tico Medina recibió numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el premio Ondas (1961), la Antena de Oro (1965), el Premio Internacional de Periodismo en Europa del Instituto Hispánico de Investigaciones Internacionales de Nueva York (1974); la Carabela de Plata 1977 de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana, la Pluma de Oro del Gobierno mexicano (1990), el premio Rodríguez Santamaría de la Asociación de la Prensa de Madrid (1996) o el granadino Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón (2000).

También recibió la Medalla de plata de Asturias (1998), la Medalla de Andalucía (2008) y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2017). El escritor americano Ernest Hemingway lo definió como «el periodista capaz de hacer de la pequeña noticia, la gran noticia», mientras que sus colegas lo conocen como «el infatigable Tico».

Compañeros del periodista y líderes de los principales partidos políticos lo recordaron ayer en las redes sociales. Entre ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien alude en un tuit los años que nos acompañó «no solo en la televisión, también en la prensa escrita y la radio», en los que se convirtió «en un maestro de la comunicación reconocido con numerosos galardones».

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, considera que tras su muerte «deja una huella imborrable en la historia del periodismo español».