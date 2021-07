Javier Álvarez: «Los portugueses cambiaron la caña por la vid»

Esa intensa y ardua labor de investigación para una tesis doctoral que culminó en 2016 la condensó posteriormente en un trabajo de investigación que quedó finalista en el Premio de Investigación Viera y Clavijo de Humanidades 2018, convocado por la Casa de Colón y que ha quedado reflejado en el libro ‘Identidad insular y espacio Atlántico. Portugal y Tenerife en tiempos de la Unión Ibérica’, que presenta h, a las 19:30 horas, en la Casa de Colón.

Pero este reconocimiento del centro americanista no ha sido el único, ya que, gracias a este análisis comparativo y novedoso, al investigar también la presencia portuguesa en otros espacios castellanos, como América y Filipinas, se ha convertido en el primer extranjero en ser galardonado con el Prémio da Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito da História da Presença de Portugal no Mundo que otorga la Academia Portuguesa de Historia.

Este libro, editado por Editorial Catarata y el Cabildo de Gran Canaria, analiza la dinámica atlántica durante el período filipino a través de la presencia portuguesa en la isla de Tenerife. El estudio de las especificidades de esta Isla en su entorno geográfico, político y económico entre 1581 y 1640 aportan una visión novedosa de la construcción de la Unión Ibérica y la articulación de la Monarquía Hispánica en torno a América, África y Europa.

La novedad es el uso de fuentes de un lado y de otro para confrontar las dos visiones desde ambas perspectivas, explica el historiador, que es Doctor con mención internacional en Historia Moderna por la Universidad de La Laguna y la Universidade Nova de Lisboa (2016), y Premio extraordinario de doctorado por la Universidad de La Laguna.

Según la historiografía, la versión más tradicional decía que los portugueses usaban Canarias como una plataforma de tránsito hacia a América, y que los que se quedaban en las islas eran agricultores que no tenían un papel destacado en las redes internacionales desde Canarias. Y es todo lo contrario, asegura, porque “una parte importante, en cantidad igual o mayor que otros extranjeros, se dedicaban a comerciar con otros territorios a ambos lados del charco. Incluso son los únicos extranjeros nacidos fuera que forman parte del Gobierno de la isla de Tenerife, algo que no consiguieron ni flamencos ni ingleses de primera generación”, agrega.

Esta investigación surgió por la inquietud que tenía Álvarez por conocer sus orígenes, ya que Santos, su segundo apellido, proviene del portugués, al igual que otros como Almeida, Marrero o Brito. Y para seguir el rastro de la presencia portuguesa en Tenerife tuvo que pasar cinco años buscando en documentos de esta isla, tanto eclesiásticos como notariales, y otro lustro en los de los archivos de Portugal.

Álvarez reconoce que la labor más ardua fue el estudio de la documentación notarial de Tenerife, ya que tuvo que consultar 30.000 escrituras que se conservan en el Archivo Histórico Provincial. De esos 30.000 documentos, 10.000 tienen relación con los extranjeros en Canarias. “Eso nos habla también de la importancia que tiene Canarias en ese mundo atlántico del momento, en la consolidación de la economía, primero del azúcar y después del vino”, detalla.

Y de esos 10.000 documentos de extranjeros, la mitad eran de portugueses, y eso habla de la importancia que tuvieron en las Islas, reconoce.

Álvarez también ha indagado en la documentación del Cabildo de Tenerife ya que algunos portugueses formaban parte del gobierno de la isla, y a su vez, ese gobierno trataba con otros territorios portugueses. La otra parte de la búsqueda de documentación tuvo lugar en Portugal, como la notarial en Lisboa o la que se conserva en el Archivo Histórico Ultramarino, con el objetivo de ver qué papel tenía Canarias en ese vecindario que formaban además de las islas Atlánticas como Azores, Madeira y Cabo Verde, también Angola y Brasil. En este estudio ya formula un avance de la importancia que tuvieron las mujeres portuguesas en Canarias en el nexo migratorio, “porque son las únicas que tienen un oficio reconocido frente a flamencas e inglesas, vinculado a los comerciantes, ya que eran vendederas en el mercado. Y esa es una de las líneas de investigación que seguirá y para ello está en Portugal ahondando para averiguar el papel y la relevancia que tuvieron las mujeres portuguesas, porque son un elemento integrador fundamental”, explica.

También continúa investigando el papel que jugaron los portugueses en la economía vitivinícola canaria del momento para intentar aportar ideas para el sector enoturístico actual, explica. “Esas variedades de uvas y esas formas de cultivar es un patrimonio cultural que hay que ponerlo en valor”, detalla. En este sentido destaca que cuando empieza la crisis del azúcar, los portugueses son los primeros en transformar el suelo a la economía de la vid.

“Son los primeros que invierten en cambiar las propiedades de la caña por la vid e introducen las variedades, las cultivan y también son comerciantes, tienen toda la línea de producción, desde el cultivo hasta el comercio”, asegura. Y destaca que, en contra de los que se pensaba de que Canarias era un lugar de tránsito de los portugueses, la mayoría de los contratos agrarios vinculados a la vid son a perpetuidad. “Es un indicador que nos dice que un individuo que llega a Canarias tiene intención de quedarse de por vida, no es para irse a las américas, por lo que tenían un compromiso con la sociedad”, concluye.