El viernes pasado, Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, aseguró en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, que "lo que tendrían que haber hecho en Tenerife hace un mes es lo que hay que hacer ya en Gran Canaria para parar los casos”.

Este miércoles, 8 de julio, Gran Canaria volvió a superar la centena de contagios de Covid-19 tres meses después con 130 nuevos positivos.

“Vamos a tener unos días donde la tendencia va a ser al alza”. Aun así, el neumólogo espera que las cifras de la isla no alcancen las de Tenerife comenzando a tomar medidas más restrictivas. El especialista ha afirmado que no se puede culpabilizar a los más jóvenes que son los que más se están contagiando en estos momentos, pero es debido a que no están vacunados. “Un 10% de los ingresos hospitalarios en Canarias son jóvenes, no son inmunes. Además, pueden contagiar a los de su alrededor, les pedimos responsabilidad como a todos”. ESCUCHE LA ENTREVISTE COMPLETA EN COPE CANARIAS.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias sigue subiendo, en este caso a los 105,7 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días se encuentra en los 170,96 casos por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada a siete días en Gran Canaria continúa la escalada que inició hace 10 días y se sitúa ya en los 63,1 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, la situación epidemiológica más preocupante es la de Tenerife, donde se diagnosticaron 187 positivos en las últimas 24 horas.

Ponce asegura que Canarias es la quinta región española con peores datos epidemiológicos, algo que hay que solventar para poder conjugar salud y economía.