El Gobierno de Canarias ha acordado este jueves solicitar permiso al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma para reponer el toque de queda en las islas en nivel de alerta 3 (semáforo rojo), en este momento solo Tenerife, con efectos desde las 0.30 hasta las 6.00 de la madrugada.

En el día en el que las islas han batido su récord de casos diarios de toda la pandemia, con 513 contagios, el Ejecutivo canario ha acordado además tomar otras medidas de refuerzo para el nivel de alerta 3, como la reducción de aforos en centros comerciales o en el transporte público, o el cierre preventivo desde las 20.00 horas de los espacios como parques o playas donde se estime que se pueden organizar botellones o reuniones multitudinarias.

Las medidas adicionales para Tenerife o cualquier otra isla que llegue a alerta 3 son las siguientes: prohibición de la venta de alcohol desde las 22.00 horas, reducción del pasaje en el transporte público al 33 %, limitación a un 25 % del aforo de los centros comerciales (aplicable a cada planta) y prohibición en espacios cerrados de conciertos de bandas, coros y orquestas si no puede mantener una distancia interpersonal de 2 metros y no se garantiza el "uso continuo" de la mascarilla.

Se recomienda no organizar ningún acto multitudinario (los de más de 750 personas quedan directamente prohibidos) y se aconseja el teletrabajo siempre que sea posible, evitando el consumo de alimentos en espacios interiores o, si eso no es viable, estableciendo turnos para tener mayor seguridad.

En estas condiciones, el consejero ha puesto en valor el acuerdo suscrito con la hostelería, que va a permitir a los negocios de ese sector seguir abiertos hasta la medianoche, reordenando la actividad en los locales.

En paralelo, la Consejería de Sanidad seguirá haciendo cribados masivos en las localidades y zonas básicas de salud con mayor incidencia de contagios y acelerará todo lo posible, en todas las islas, la vacunación de los veinteañeros, el grupo de edad que mayor número de casos está protagonizando en estos momentos por su movilidad y su mayor nivel de relaciones sociales.

En cuanto a los niveles de alerta, solo Gran Canaria cambia de nivel: sube de 1 (semáforo verde) a 2 (naranja), tanto por el aumento de casos, como por el peso creciente de la variante delta en la isla, donde ya supone el 40 % de los nuevos contagios.

"Tenemos una cepa mucho más contagiosa y una población con muchísima más movilidad e interacción social, de ahí que estemos teniendo esta eclosión de casos", ha señalado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que matiza que se trata de una situación que se está produciendo en el resto de España y en otros países.

Lo que se está viendo esta semana en Canarias, ha detallado, es consecuencia en buena medida de la propagación de la variante india. En el curso de siete días, esa cepa ha pasado de representar el 6,6 % de los nuevos contagios en Gran Canaria a suponer ya el 40 %, mientras que en Tenerife su peso ha pasado del 10 al 23 %, porque en esa isla sigue siendo dominante la variante alfa (o británica).

Trujillo ha explicado que, debido al perfil de la mayoría de los nuevos contagiados, jóvenes, esta situación no se está traduciendo por ahora en un gran aumento de la presión hospitalaria.

"Pero no nos llamemos a engaño, no es desdeñable: en Tenerife la ocupación de las UCI (con pacientes covid) es del 13 %. Y recuerdo que a partir del 18 % ya hablaríamos de riesgo alto", ha precisado.

Si la carga es por ahora asumible en los hospitales, no lo es en Atención Primaria. Según el consejero, los centros de salud soportan ya una "carga brutal" de pacientes con covid, con lo que ello supone de rastreos, seguimientos de casos y de no poder dedicar recursos a otras patologías que no sean la covid-19.

En cuanto a la vuelta al toque de queda a partir del nivel 3, ha remarcado que, desde que decayó el estado de alarma, se trata de una medida que necesita el aval del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, porque restringe un derecho fundamental.

Trujillo ha presentado esa medida con el nombre de "limitación de la movilidad", pero no ha eludido su nomenclatura más común, cuando los informadores le han preguntado por ella: "Se le puede llamar como se quiera, toque de queda o como quieran llamarlo".

Sobre la vacunación, el consejero de Sanidad ha recordado que se han administrado ya dos millones de dosis y que se está a la espera de recibir un refuerzo el día 26 de Moderna.

Trujillo ha enviado un mensaje de tranquilidad y de llamamiento al compromiso y ha insistido en que la medida más importante "es cumplir las medidas".