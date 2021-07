Canarias registra un nuevo récord de contagios diarios con 540 casos

La curva de contagios continúa disparada en las Islas, que ayer registraron un nuevo récord de casos diarios de coronavirus tras anotar 540 infecciones. La buena noticia es que Canarias ha logrado encadenar cuatro jornadas consecutivas sin constatar fallecimientos vinculados a los efectos del patógeno, por lo que el cómputo de defunciones se mantiene en 791. Ahora mismo, en la comunidad autónoma hay 4.794 casos activos del virus, lo que representa la cifra más alta desde el pasado 7 de marzo, cuando la región computaba 4.892. La mayoría se concentra en Tenerife, que cuenta con 3.319. Le sigue Gran Canaria, con 1.043; Lanzarote, con 72; Fuerteventura, con 249; La Palma, con 73; El Hierro, con 13; y La Gomera, con tres. Además, a estos cuadros clínicos hay que añadir otro que aún está sin referenciar.

Teniendo en cuenta los datos que maneja la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Tenerife agregó ayer a su estadística 327 detecciones –el 60,5% del total reunido por la comunidad–, por lo que su registro general asciende a 30.170, mientras que Gran Canaria anotó 152 y su acumulado se eleva a 24.286. Por su parte, Lanzarote notificó cuatro casos y ya aúna 5.797. Fuerteventura, en cambio, confirmó 32 nuevos positivos y ya cuenta con 2.804 casos acumulados.

Asimismo, La Palma añadió 21 contagios y acumula 648. Menos notable fue el aumento en La Gomera, que incorporó un nuevo caso a su registro, que asciende a 254. Por último, El Hierro añadió dos contagios y acumula 390, si bien Sanidad notificó un brote en esta isla que afecta cinco personas y que aún no han subido al portal estadístico. Se trata de pacientes que presentaban sintomatología y que están vinculadas a un positivo diagnosticado esta semana que no había colaborado lo suficiente con los equipos de rastreo. Ante esto, se ha activado el protocolo de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no se descarta adoptar otras medidas para garantizar el cumplimiento de los aislamientos y cuarentenas.

Lo cierto es que la circulación de las nuevas variantes ha contribuido a incrementar la incidencia del microorganismo en el Archipiélago. Hay que recordar que el pasado jueves, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario informó de que la presencia de la variante Delta –india–, que ha demostrado ser más contagiosa, ha aumentado en el transcurso de la última semana y ya representa 23,2% de los casos diagnosticados en Tenerife y el 41% en Gran Canaria. Pero según comunicó ayer Salud Pública, en las Islas también circula ya la variante Lambda –peruana–, que ya ha sido localizada en más de una treintena de países entre los que se encuentra España.

«Se ha detectado en algunas islas, pero no ha dado lugar a brotes importantes ni a grandes diseminaciones locales. No es una variante de preocupación en la Unión Europea, pero según el documento del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) del 8 de julio está bajo vigilancia, sin mención especial a que sea más difusible o que evada la respuesta vacunal», indicó Álvaro Torres Lana, especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva de la Dirección General de Salud Pública.

En base a las palabras del facultativo, el ECDC estima que será en agosto cuando la cepa india sea la predominante en la Unión Europea. «Habrá áreas en las que se introduzca más rápidamente y otras en las que tardará más. Lo que ha hecho la Delta es desplazar a la Alfa –británica–, como los subtipos y las variantes de gripe. Sabemos que esto ocurre desde el punto de vista epidemiológico y quizá responda a las características ambientales que necesita el microorganismo para sobrevivir», explicó.

En la actualidad, la incidencia acumulada en los últimos 14 días en Canarias es de 121,33 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la de los últimos siete se sitúa en 201,2 cuadros sobre el mismo cómputo poblacional.

Desde el último balance, se han emitido 267 altas epidemiológicas, por lo que ya han conseguido superar la enfermedad 58.767 personas en Canarias. Sin embargo, en los hospitales hay 217 pacientes con covid en planta – dos más que el día anterior– y 39 en las unidades de cuidados intensivos –se mantiene la misma cifra–.

Este viernes, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, participó en un foro en el que aseguró que la pandemia de coronavirus «debe ser una palanca de transformación del sistema sanitario», al tiempo que resaltó el importante papel que ha jugado Atención Primaria y el conjunto de la sanidad pública, a pesar de las dificultades. «Ha llegado el momento de potenciar los sistemas de vigilancia epidemiológica y de reforzar los sistemas de información con personal y nuevos perfiles como los metodólogos», anunció Domínguez, tras valorar el déficit de recursos humanos y de los sistemas de información.

Tres contagios en residencias en la última semana

Canarias ha registrado tres contagios de coronavirus en residencias de mayores en la última semana, después de varias sin darse ningún caso en estos espacios en las Islas. Así lo refleja el informe que comenzó a publicar el Imserso a principios de marzo y que se actualiza cada viernes con cifras aportadas por las comunidades. Estas revelan que, en el conjunto de España, la incidencia del covid en las residencias ha bajado en la última semana, con tres fallecidos frente a los ocho de la semana anterior, si bien han subido los contagios, al pasar de 39 a 64. De los tres decesos, dos se registraron en Aragón y uno en Castilla La Mancha. Según el informe, en una semana los contagios han subido hasta los 64 en las residencias de ancianos, mientras que, si se contabilizan también los centros de personas con discapacidad y otros alojamientos de servicios sociales, la cifra sube a 68. De todos modos, frente a los datos de enero, antes de que se empezara a administrar la segunda dosis de la vacuna contra el virus y cuando se diagnosticaron 4.916 contagios, un mes después ya eran solo 202 los casos, descendiendo a 75 en la penúltima semana de abril y hasta los 68 actuales en todos los centros residenciales. Ocho fueron las regiones en las que no hubo un solo contagio la pasada semana en centros de mayores: Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja, además de en Ceuta y Melilla. Por el contrario, se registraron 26 en Madrid; 13 en la Comunidad Valenciana; 10 en Castilla La Mancha; cinco en Cataluña: tres en Andalucía; tres en Canarias; dos en País Vasco; uno en Aragón; y uno en Castilla y León. | Efe