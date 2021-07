La transmisión de covid entre los jóvenes se ha duplicado en una semana y alcanza este viernes los 1.047 casos en el grupo de 20 a 29 años, y los 891 en la franja de 12 a 19 años. En este mismo periodo, y como consecuencia de este incremento, la incidencia media nacional ha subido 163 puntos hasta los 316,1 casos por cada 1000.000 habitantes en 14 días, según el Ministerio de Sanidad, que ha notificado este viernes 21.879 nuevos positivos.

En una entrevista en la Cadena COPE Gran Canaria, un canario que reside en Mánchester aseguró estar sorprendido ante la falta de responsabilidad por una parte de los menores de edad en Canarias, donde se está produciendo un incremento descontrolado en los contagios de coronavirus, registrando más de 1.000 en menos de 48 horas. El joven aficando en Reino Unido acaba de dar positivo y asegura que el Covid-19 "no es para tomarlo a broma”.

“Los primeros días me encontraba bien, pero a partir del sexto o séptimo que es cuando dicen que se agravan los síntomas lo noté”, cuenta el joven que ha tenido fuertes migrañas, fiebre, lleva 3 días sin dormir y nota una grave dificultad para respirar. “Hace unas noches estaba muy mal y estaba asustado, llamé a mi madre y decidí llamar a una ambulancia”, añade.

“Hay muchas conspiraciones y teorías, pero esto hay que tomárselo en serio y no solo por los mayores, sino también por nosotros que podemos estar muy mal”, explica el canario afincado en Mánchester que se vacunó una semana antes de contagiarse con la pauta completa de la vacuna y agradece haberse inoculado antes de contagiarse. “Los médicos me han dicho que esto es lo que me ha protegido, sino, no me imagino como hubiera acabado”.

Además, explica que siempre ha cumplido con las medidas sanitarias para protegerse del virus y que, aunque en el Reino Unido la mascarilla no es obligatoria, siempre la ha llevado y se ha reunido con el mismo grupo cercano. “Solo puedo atribuir mi contagio al lunes que, tras haberme vacunado, salí por primera vez a un bar”.

En directo hace 7 min 10:52 Un canario, contagiado en covid: "Los médicos me han dicho que la vacuna me ha protegido. No me imagino como hubiera acabado". Leer más hace 40 min 10:19 El presidente del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la UE (CALRE), Gustavo Matos, intervino este viernes en la reunión del grupo de trabajo de CALRE 'Desigualdades en sistemas sociales y de salud europeos' que preside el Consejo Regional de Lombardía. Gustavo Matos dijo que si hoy el proceso de vacunación está siendo un éxito en la Unión Europea "se debe, en gran parte, al papel fundamental de las regiones, especialmente a las que tienen capacidad de legislar, que han permanecido y permanecen en primera línea en los momentos más difíciles de la lucha contra el COVID-19". Debido a la asistencia de Matos a la reunión plenaria que la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos de España (Coprepa) celebra en Mérida estos días, su intervención en estas jornadas celebradas en Sicilia ha debido realizarse a través de medios telemáticos. El presidente de CALRE insistió en que los parlamentos y asambleas con capacidad legislativas son "las terminales nerviosas del proyecto europeo con su ciudadanía, las que más cerca estamos de 200 millones de habitantes de la UE, en primera línea de combate". A su juicio, el intenso trabajo que se ha desarrollado en este casi año y medio de pandemia "se debe poner en valor para ofrecerlo al conjunto del proyecto europeo y, sobre todo, para trabajar sobre datos muy relevantes, como es el hecho de que la estrategia de vacunación única esté poniendo de relieve la importancia de alcanzar acuerdos de coordinación y cooperación en materia sanitaria". Gustavo Matos indicó que los países miembros irán diciendo a qué nivel puede llegar esa cooperación, pero "no cabe duda de que ha resultado imprescindible". "Las regiones hemos desempeñado, estamos desempeñando y vamos a desempeñar un papel clave en asegurar una política común en relación con la salud pública dentro del proyecto europeo", sostuvo. 09:59 Más de 1.000 contagios de Covid-19 en 48 horas en Canarias. Leer más 09:58 Los médicos canarios no ven suficientes las restricciones y lamentan que los tribunales “no ayuden”. Leer más 09:58 ¿Por qué la Covid es inocua para unos y grave para otros? Los genes podrían ser la clave. Leer más 09:57 El ocio nocturno regresa al ERTE en Gran Canaria. Leer más 09·07·2021 20:12 Conoce las nuevas restricciones en Las Palmas de Gran Canaria. Afectan a aspectos como el transporte público o la práctica deportiva. 09·07·2021 15:36 Canarias supera por segundo día consecutivo el récord de contagios de covid con 540 nuevos casos. Leer más 08·07·2021 23:15 El resto de islas siguen en el mismo nivel de alerta: Tenerife en nivel 3, Fuerteventura en el 2, y las demás en el 1. 08·07·2021 23:00 Gran Canaria sube a alerta 2 y el Gobierno pide al TSJC volver al toque de queda nocturno a partir del nivel 3. Leer más 08·07·2021 17:59 La variante Delta del covid es ya del 41% en Gran Canaria. Leer más 08·07·2021 17:58 Récord de contagios de covid-19 en Canarias con 513 casos en un solo día. Leer más 08·07·2021 11:33 Un neumólogo del Negrín apuesta por medidas más restrictivas en Gran Canaria para frenar el avance de la Covid-19. Leer más 08·07·2021 10:58 Relajación en las medidas antiCovid durante el Italia-España en una terraza de Canarias. Leer más 08·07·2021 10:57 Una joven contagiada viaja a Canarias mientras esperaba el resultado de la PCR. Leer más 08·07·2021 10:56 De acuerdo a los datos de Sanidad, de los 114 brotes nuevos registrados la última semana en Canarias, los más relevantes por su número son los dos brotes ya mencionados en Gran Canaria, por encima de los diez positivos o menos de media. Así, estos tienen origen en un asadero en Gran Canaria con 52 casos y otro laboral con 42 positivos, que afecta a trabajadores de diferentes empresas. A ellos hay que sumar uno social con 21 positivos declarado en un pub de Fuerteventura, uno deportivo en Tenerife con 18 casos, dos sociales (uno en Tenerife y otro en Gran Canaria) cada uno con 17 positivos, uno social con 15 afectados en un local de ocio de El Hierro y uno laboral en Gran Canaria que cuenta con 14 personas implicadas. Los 114 brotes nuevos en el Archipiélago suman 765 casos, de los que 66 se han producido en Tenerife, 37 en Gran Canaria, nueve en Fuerteventura, uno en Lanzarote y uno en El Hierro Por ámbito en el que se han producido, 55 son brotes sociales, 25 laborales, 22 familiares, seis en colectivos socialmente vulnerables, tres educativos y tres deportivos. En general, todos los brotes tienen menos de 10 casos asociados excepto los 16 brotes que superan esa cifra ya referidos con anterioridad. Brotes con origen laboral En cuanto a los brotes de origen laboral, hay uno en Gran Canaria con 14 casos notificado en una oficina, uno con 10 afectados en Tenerife en una empresa de la construcción, uno en una empresa del sector de la automoción que tiene cinco casos asociados también en Tenerife, otros dos en Tenerife con cinco casos cada uno producidos en comercios, y uno registrado en un local de restauración con cuatro positivos, también en Tenerife. Además, en Gran Canaria, hay tres brotes laborales con 15, 11 y cuatro casos registrados en buques de carga. En Tenerife se ha notificado un brote familiar con ramificación social y familiar vinculado a un establecimiento de hostelería y restauración y que afecta a 14 personas. En cuanto a los brotes educativos, uno se ha notificado en Tenerife, tiene 12 positivos y afecta a estudiantes de diferentes etapas educativas, uno en Tenerife con cinco casos y uno en Gran Canaria que cuenta con tres positivos, estos dos últimos con ramificación familiar. En cuanto a los tres brotes deportivos, todos vinculados a actividades deportivas, se han registrado dos en Tenerife con 18 y tres casos y otro en Fuerteventura con siete personas afectadas. A estos brotes hay que sumar dos brotes nuevos notificados hoy en La Palma, ambos importados. Se trata de uno intrafamiliar con 6 positivos y otro relacionado con un cumpleaños con 11 casos. Todos los positivos están ya en aislamiento y se hace seguimiento a sus contactos estrechos, según los protocolos establecidos ya activados. Estos nuevos casos se incorporarán al registro de Grafcan en los próximos días. También hoy miércoles se ha registrado un brote nosocomial en una de las Residencias de Mayores Virgen de Begoña, en Tenerife, en el que se han visto implicados dos residentes y un trabajador. Brotes antiguos También se sigue haciendo seguimiento a 27 brotes antiguos, de los cuales algunos han crecido en número de casos. Así, hay un brote laboral en una empresa de la industria alimentaria de Fuerteventura que ya cuenta con 40 personas afectadas, uno social en Tenerife con 37 positivos, uno deportivo notificado en Tenerife tiene ya 34 casos, uno educativo, también en Tenerife, con 29 positivos, uno laboral en una empresa de la construcción de Tenerife afecta ya a 20 personas y otro social registrado en un gimnasio de Tenerife cuenta ya con 18 casos. 08·07·2021 10:56 Un brote social, en la celebración de un asadero, y otro laboral, con trabajadores de varias empresas afectadas, han disparado los casos en Gran Canaria con 52 y 42 personas afectadas, respectivamente, según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En esa isla se ha pasado en una jornada de los 88 positivos del martes a los 130 contabilizados este miércoles en la estadística de la pandemia. Ver más

Los médicos canarios no ven suficientes las restricciones y lamentan que los tribunales “no ayuden”

El presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, ha afirmado este viernes que las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno de Canarias para contener el alza de contagios por coronavirus no serán suficientes aunque "algo servirán", ante la alta capacidad infecciosa de la variante delta.

Ha apuntado que hasta ahora, la gente cumplía las normas "de forma light" y la sociedad se había adaptado a las cepas más tradicionales pero ahora, ante la intensidad de la variante delta, que terminará siendo hegemónica, hay que dar "más información" a los ciudadanos.

Ha comentado que la gente que no cumple con las medidas de restricción "seguirá sin cumplir" y en ese sentido, ha lamentado que los tribunales de justicia "no están ayudando" con sus últimas resoluciones, por lo que ha reclamado darles "formación" sanitaria a los magistrados. "Formarles pero no para influir", ha comentado.

"No se puede hacer mucho más", ha indicado, si bien es partidario de modificar protocolos y tener en cuenta nuevos indicadores para evaluar el impacto de la pandemia dado que con la cepa delta, por ejemplo, la Incidencia Acumulada a 14 días ha perdido peso.

Martín ha reconocido que pese al alza de contagios, los hospitales están "aguantando bien" pero la presión se ha trasladado a la Atención Primaria, de ahí que pida refuerzos de personal para las labores burocráticas ante la sobrecarga de pacientes.

En cambio, sí ha valorado que se haya reforzado el equipo de rastreadores con la petición de 26 militares.

Asimismo, ha pedido a los ayuntamientos que refuercen las sanciones por incumplimiento de las medidas, que los locales de hostelería colaboren con el registro de los clientes en los interiores y que se acelere lo máximo posible la campaña de vacunación.

Martín ha comentado que con la aparición de la nueva cepa, "mucho más contagiosa pero no más peligrosa", se ha vuelto "casi como al principio" de la pandemia, y ha mostrado su preocupación porque Canarias "está muy abierta" al exterior por la llegada de turistas y migrantes.

En esa línea, ve "escandaloso" que el Gobierno central no organice directrices para hacer frente a la nueva cepa y, ante la falta de más cantidad de vacunas, parece que "haya optado" porque la gente "se inmunice por sí sola" contrayendo la Covid-19 si no cursa con síntomas graves.

Cara al futuro, ha apuntado que "se está haciendo muy poco" ante la futura 'avalancha' de patologías crónicas de las personas que hayan pasado la Covid-19 y alerta de que es "peligrosísimo" saturar la Atención Primaria porque puede acabar con bajas laborales de los sanitarios con patologías psiquiátricas. "¿A qué están esperando, que empecemos a caer todos?", se pregunta.